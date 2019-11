Resultado Newcastle - Manchester City na Premier League (0-2)

14:00 Encerramos por aqui a nossa transmissão da vitória do Manchester City sobre o Newcastle. Um forte abraço e até a próxima

13:54 City mostrou que tem um time muito bom e segue em busca o bi-campeonato.

45+4 Fim de jogo! Manchester City vence o Newcaslte por 2 a 0, com gols de Silva e Aguero.

45+2 Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool do Manchester City! Aguero tenta duas vezes e vence o goleiro Krul para fazer o segundo de seu time. Jogo decidido no norte da Inglaterra.

45+1 Após boa jogada do ataque do Newcastle, Sissoko finaliza de primeira mas pega muito em baixo da bola.

45' Teremos quatro minutos de acrésimos da segunda etapa.

44' Jogo ainda muito corrido, mesmo nos minutos finais.

41' Cartão amarelo para Fernando, por falta em Sissoko.

40' Aarons tenta completar o cruzamento mas a bola vai para fora.

40' Jogo dá uma esquentada nos minutos finais.

38' Substituição derradeira no Newcastle: Sai: Riviere; entra: Perez.

37' Última substituição no City: Sai: Dzeko; entra: Aguero.

36' Bola recuada na fogueira para Joe Hart, que chuta para o ataque.

33' Alteração no City: Sai: Nasri,; entra: Milner.

32' Cartao amarelo para Janmaat, por fqalta em Fernandinho.

31' Bola explode na barreira após a cobranã de Cabella.

30' Time da casa terá uma oportunidade na bola parada.

30' Cartão amarelo para Kompany, por falta em Colback.

28' Mais uma mudança no Newcastle: Entra: Aarons; sai: Goufran.

28' Yaya Touré cobrra falta com perigo mas não acerta o alvo.

27' Alteração no Manchester City: Sai: Jovetic; entra: Fernandinho.

27' Falta perigosa para o City.

23' Jovetic faz falta no ataque em Goufran.

19' Dzeko recebe cruzamento de Jovetic e cabeceia; bola passa por cima e assusta o goleiro Krul.

17' Alteração no Newcastle: Sai: Anita; entra: Obertan.

16' Newcastle ganha um escanteio e a torcida se anima.

14' Jovetic tenta bater de fora da área, mas pega muito em baixo da bola, que vai reta para fora.

13' Cartão amarelo para Kolarov.

12' No cruzamento após uma falta, Hart sai mal e quase os Magpies chegam ao empate. Dummet cabeceou por cima.

11' Cartão amarelo para Demichelis.

9' Pressão do Newcaslte, mas a zaga do City vai se segurando e tem o contragolpe à disposição.

6' Dzeko bate de perna esquerda e acaba isolando a bola, que passa muito acima da meta guardada por Krul.

6' Blitz do time da casa nos primeiros minutos da segunda etapa.

5' Newcastle tenta empatar duas vezes; a zaga da equipe visitante se safa e fica com a bola.

4' Time da casa tenta a jogada área, mas a bola fica calmamente nas mãos de Joe Hart.

1' Cabella comete falta em Jovetic.

0' Começa o segundo tempo em St. James's Park.

12:58 Dos gigantes da Inglaterra, ninguém teve facilidade. O United perdeu para o Swansea em casa, o Liverpool e o Arsenal venceram pelo placar apertado de 2 a 1. O City vai vencendo pelo placar mínimo até aqui.

12:50 Continuem ligados, daqui a pouco teremos as emoções do segundo tempo em St. James's Park.

45+2' Fim de jogo no primeiro tempo. Manchester City vai vencendo o Newcastle por 1 a 0, gol de David Silva.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' Posse de bola: Newcastle 44%x56% City.

43' Time da casa tenta a resposta, mas a zaga do City corta.

39' Uma assistência genial de Edwin Dzeko, de calcanhar.

38' Goooooooooooooooooooooooooooooooooool do City! Silva recebe lindo passe de Dzeko e toca na saída do goleiro para abrir o placar para o City. Belo gol!

36' Cabella faz linda jogada e pede falta, Martin Atinkson manda o jogo seguir.

35' Anita sendo atendido pela equipe médica dos Magpies.

33' Riviere tem boa chance mas não chuta nem cruza e a bola sai pela linha latera.

33' Cartão amarelo para David Silva, por falta em Anita.

32' Newcastle tenta surpreender. Zaga dos Citzens vai se segurando por hora.

30' Jovetic domina na entrada da área e tenta o chute; Williamson corta e afasta o perigo.

26' Janmaat tenta passe em profundidade mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

22' City tem mais posse e leva mais perigo. mas falta mais qualidade nas finalizações. O Newcastle tenta jogar de peito aberto diante do autal campeão, destaque para Cabella.

17' Palmas aos dois torcedores que morreram enquanto iam prestigiar o Newcastle na Nova Zelândia.

15' UH! Cabella tenta encobrir o goleiro com uma cavadinha e quase surpreende Joe Hart. Francês está confiante.

12' Cabella dá um chapéu em Kolarov e é parado com falta.

11' Defende Krul! Nasri acertou belo chute de longe e forçou o goleiro dos Magpies a fazer boa defesa.

11' City tem mais posse de bola até aqui.

9' Jogo movimentado nos primeiros minutos.

6' Assim como na Comunity Shield, o City joga com Clichy improviusado na lateral direita.

3' Quase! Jovetic acerta grande passe para Dzeko, que por pouco não abre o placar. Krul ficou com a bola.

2' Time da casa tenta impor seu ritmo nos minutos iniciais.

0' Começa o jogo! Bola rolando em St. James's Park.

11:59 Um minuto de silêncio em Newcastle.

11:56 Dois torcedores do Newcastle que faleceram estão sendo homenageados no gramado.

11:50 Quase tudo pronto! Em instantes teremos bola rolando para Newcastle e City.

11:44 Manchester City também definido! Os Citzens estão escalados com Hart, Clichy, Kompany, Demichelis, Kolarov, Fernando, Toure, Nasri, Silva, Jovetic, Dzeko.

11:42 Newcastle escalado para o jogo! Os Magpies vão a campo com Krul; Janmaat, Williamson, Coloccini, Dummett; Anita, Colback; Sissoko, Cabella, Gouffran; Riviere.

10:45 Continuem ligados! Daqui a pouco teremos bola rolando para o duelo entre Newcastle United e Manchester City, jogo que marca a estréia de ambas as equipes na atual temporada da Premier League.

10:38 Fique de olho: Hart – Depois de muitos anos de escassez de bons goleiros na Inglaterra, Joe Hart veio para se firmar como o melhor do país. Seguro, ágil e com bom temperamento, o atleta é titular absoluto do Manchester City desde 2008, com 173 partidas disputadas.

10:34 Fique de olho: Krul – O goleiro fez parte do elenco da Seleção da Holanda que ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo disputada no Brasil. Krul se destacou por entrar na partida contra a Costa Rica na prorrogação, defender dois pênaltis e levar a Holanda à fase final. Com uma boa estatura e um bom preparo, ele é homem de confiança do treinador Alan Pardew.

10:30 Teremos um bom duelo de dois bons goleiros no Estádio St. James’s Park. De um lado, o bom goleiro Holandês Tim Krul defendendo a meta do Newcastle United; do outro, o seguro goleiro Joe Hart guarda as redes do Manchester City.

10:25 Além disso, o Manchester City continua com as suas principais estrelas, como Yaya Touré, Agüero, David Silva, Kompany e companhia. Por isso, o time é apontado por muitos como não só uma das equipes favoritas ao título inglês, mas também um forte candidato na Champions League. Após duas eliminações na primeira fase e cair nas oitavas no último ano para o Barcelona, os Citizens já adquiriram experiência o suficiente para brigar no topo da maior competição europeia. E com as opções que tem, o título inédito pode ser a grande ambição de Pellegrini para a temporada.

10:20 Mas o que mais chamou a atenção durante a pré-temporada foi a chegada do volante Frank Lampard. Ídolo do Chelsea, Lampard foi emprestado à equipe até janeiro de 2015, já que o New York City, time detentor dos seus direitos econômicos, só estreia na liga norte-americana de futebol no próximo ano.

10:17 Conhecida por fazer grandes transferências no mercado, nesta janela de verão a equipe foi um pouco mais “tímida”. Barrada pelo limite do Fair Play Financeiro e já contando com um elenco galático, Pellegrini foi pouco ao mercado e trouxe peças consideradas pontuais. Chegadas como as do volante brasileiro Fernando (ex-Porto), do goleiro Willy Caballero (Ex-Málaga), do lateral-direito Sagna (ex-Arsenal), e do zagueiro francês Mangala (ex-Porto) prometem dar ainda mais qualidade para o técnico fazer o chamado “rodízio”, visando poupar os atletas fisicamente.

10:15 Após a vencedora temporada 2013/2014, que começou com a chegada do ótimo treinador Manuel Pellegrini e que foi encerrada com o emocionante título da Premier League, os Citizens têm tudo para fazer valer, neste ano, todo o investimento que foi feito desde que foi adquirido pelo grupo árabe Abu Dhabi United Group (ADUG) no fim de 2008.

10:12 Pardew terá a difícil missão de remodelar a estrutura de jogo e o esquema tático do time, bastante criticados pelos torcedores. Espera-se que as novas contratações possam dar um panorama diferente ao elenco, para que o Newcastle possa voltar a brigar por vagas nas competições europeias novamente.

10:10 Visando injetar sangue novo em seu elenco, o técnico Alan Pardew realizou algumas contratações importantes para a temporada 2014/2015 que começará neste próximo fim de semana. Para o lugar do bom lateral-direito Debuchy, vendido ao Arsenal por £12m, apresentou-se também o bom lateral Janmaat. Rivière dará mais gás ao ataque dos Magpies que não contará com Rémy (voltando de empréstimo) e que está atualmente bem frágil devido às más atuações de Ben Arfa e as constantes lesões de Cissé. Finalmente, Siem De Jong, Cabella e Colback fortalecerão o meio de campo já formado pelo ótimo volante Tioté.

10:07 A equipe de Manchester renovou o contrato com duas peças primordias do elenco na última semana. Trata-se dos craques David Silva e Vincent Kompany, ambos de 28 anos. Os jogadores renovaram seus contratos por cinco temporadas, fazendo com que seus contratos terminem, em 2019, aos 33 anos.

10:05 Como todo campeão, o City mais uma vez entra como favorito em 2014-15. O estilo, porém, já é outro. Com a equipe bem mais formada – e também com a limitação das regras do fair play financeiro -, o clube foi ao mercado para fazer poucas contratações. Mas se foram poucas, elas também foram pontuais, nos lugares que o time mais parecia precisar de uma nova peça ao menos para definir o elenco. O único nome de peso veio de graça: Frank Lampard, ex-Chelsea, chega por empréstimo e promete dar ao time ainda mais o espírito vencedor.

10:00 Do outro lado, Manuel Pellegrini mudou a cara do Manchester City. O time, que sempre esbanjava ótimos jogadores e muito dinheiro em caixa, passou também a protagonizar um dos estilos de jogo mais bonito de toda a Europa. O resultado foi ter o melhor ataque do ano, com nada menos que 102 gols marcados apenas no Campeonato Inglês. Além, claro, do título da competição.

09:55 Se há alguns anos a aposta era em jogadores franceses, desta vez, o Newcastle United foi atrás dos holandeses e trouxe Janmaat e De Jong. Mesmo assim, os jogadores da França também não foram esquecidos, e Cabella e Riviere são reforços para o ataque.

09:52 Nos últimos dias, a equipe anunciou a contatação do atacante Emmanuel Riviere. O francês, que estava no Mônaco da França, foi comprado por 5 milhões de libras, sem divulgar duração do contrato.

09:50 Com caras novas, o Newcastle quer fazer bonito na estreia diante de sua torcida, decpeciopnada com os resultados do time nos campeonatos anteriores. Depois de fazer a última temporada sem grandes festejos, quando ficou em 10º lugar, os Magpies se reforçam para tentar alcançar as competições europeias, o que já seria uma conquista para o clube.

09:45 Muito bom dia, leitor conectado na VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão da partida entre Newcastle United e Manchester City, em jogo válido pela rodada de estreia da Premier League. A bola rola às 12h em St. James's Park e aqui você não fica de foca de nemhum lance.