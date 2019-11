David Moyes anuncia membros de sua comissão técnica

O novo técnico do time de Old Traffford, que assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira (01), nomeou Steve Round como seu assistente. Moyes e Round trabalharam juntos no Everton desde 2008 e foi apenas uma das três nomeações que o treinador escocês fez no dia de sua apresentação.

Chris Woods, treinador de goleiros do Everton desde 1998, assume o mesmo papel no Manchester United e o veterano Jimmy Lumsden também se junta à equipe depois de trabalhar com Moyes em dois clubes - Preston e Everton.

Round, de 42 anos, se juntou a Moyes no Everton em julho de 2008, substituindo Alan Irvine, quando o escocês assumiu o Preston North End. Woods, de 53 anos, foi treinador de goleiros no Goodison Park desde 1998, após uma carreira de jogador de sucesso, onde fez mais de 600 jogos pelo clube. Ele também é o treinador de goleiros da seleção dos Estados Unidos desde 2011.

Em nota no site oficial do United, Moyes disse: "Eu tenho trabalhado com Steve, Chris e Jimmy há muitos anos e estou contente que eles tenham decidido se juntar a mim neste grande clube. Eles trazem grande qualidades para seus respectivos setores e eu sei que, como eu, sentem que este é um desafio para saborear", concluiu o sucessor de Alex Ferguson.