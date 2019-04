Sunderland completa a transferência do goleiro Vito Mannone

O Sunderland confirmou nesta quarta-feira (03) a contratação do goleiro Vito Mannone junto ao Arsenal por um valor não revelado oficialmente. O italiano de 25 anos assinou um acordo de duas temporadas com os Black Cats e já se juntou ao restante do grupo que viajará para a pré-temporada na Itália. Trata-se do quarto reforço do clube nordestino para 2013/14. Antes de Mannone, foram confirmados os defensores Modibo Diakité (Lazio) e Valentin Roberge (Marítimo), além do meia Cabral (Basel).

Mannone chegou ao Arsenal com apenas 17 anos em 2005, vindo da base do Atalanta. Estreou profissionalmente aos 21 anos e representou os Gunners em partidas da Premier League e da Liga dos Campeões, disputando 15 partidas ao todo. Ex-goleiro da seleção sub-21 italiana, teve uma passagem por empréstimo no Barnsley (2006, quatro jogos) e duas pelo Hull City (2010/11 e 2011/12, com 12 e 23 jogos, respectivamente).