Ryan Giggs e Phil Neville integram a comissão técnica de David Moyes

David Moyes iniciou oficialmente sua era no comando do Manchester United na última segunda-feira (1), e não perdeu tempo para montar sua comissão técnica. Após nomear Steve Round como assistente e Chris Woods e Jimmy Lumsden como preparadores, o ex-treinador do Everton anunciou que Phil Neville e Ryan Giggs são seus mais novos companheiros de trabalho.

Meio-campista de 39 anos, Giggs está no clube desde 1987 (1990, profissionalmente), possui a maior sala de troféus do futebol britânico e é considerado ídolo por todos os torcedores. Envolvido em cursos de gerenciamento da UEFA, ele assumirá a função de jogador-treinador nesta temporada, e no próximo verão tirará a Licença Pró. Recentemente, o galês estendeu seu contrato até julho de 2014 e está pronto para participar da 24ª edição do Campeonato Inglês em sua carreira.

"É um grande privilégio ser indicado para treinador-jogador. Espero ser capaz de ajudar com a minha experiência, tendo sido jogador e parte da família do Manchester United há tanto tempo. Não é segredo que tenho estado a obter minhas qualificações e vejo isto como o primeiro passo na minha carreira futura. Estou realmente ansioso para começar a trabalhar juntamente com o David e com a equipe" - disse o atleta ao site oficial do United.

Moyes também deu suas palavras sobre as novas ''aquisições''. "Estou encantado com o fato de Ryan ter aceitado a oportunidade de se tornar treinador-jogador. O seu sucesso e a capacidade de adaptação ao longo dos vários anos dão-lhe uma perspectiva inigualável do futebol moderno. A sua carreira é um exemplo para qualquer jovem jogador e estou certo de que os futebolistas vão beneficiar-se com sua nova função" - falou.

Outro que se junta ao staff do treinador escocês é Phil Neville. O ex-lateral-direito dos diabos vermelhos que atuou nos últimos 8 anos pelo Everton retorna ao clube que o revelou, assumindo o posto de auxiliar-técnico. O inglês de 36 anos foi apresentado à equipe na manhã desta quinta-feira (4) e fez seu primeiro pronunciamento como membro mancuniano.

"Quando me aposentei do futebol, eu sabia que queria continuar no esporte, é algo que tenho me preparado para ser ao longo dos últimos anos. Então, quando David me ligou para dar esta chance, não pude resistir. Eu dei tudo de mim quando jogava no Everton, mas não é segredo que este clube está no meu coração. Eu realmente gostei de trabalhar com David e sua equipe como jogador e eu acho que, junto com Ryan, podemos fazer uma real contribuição" - disse.

Moyes também falou sobre Neville: "Eu conheci e trabalhei com Philip durante oito anos e nesse tempo eu vim a conhecer a sua dedicação, capacidade de liderar e apetite para o trabalho pesado. Além disso, é claro, ele entende o clube muito bem e acho que sua adição à equipe de treinamento será valiosa". Os treinos do Manchester United tiveram início nesta semana e no próximo dia 23 o time realiza seu primeiro amistoso de pré-temporada, diante do Yokohama Marinos, no Japão.