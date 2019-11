Dream Team: o primeiro 'Barcelona de Guardiola'

‘Dream Team’ era o apelido da Seleção Americana de Basquete que disputou a Olimpíada de 1992, em Barcelona, e que foi formada pelos maiores jogadores da história do esporte e que ganhou com muita facilidade a medalha de ouro nos Jogos. Mas, na mesma época, outro ‘Dream Team’ encantava o mundo: o Barcelona de Cruyff e Guardiola.





A chegada de Cruyff e a formação da equipe

Em 1988, a equipe blaugrana não vivia um bom momento e era constantemente criticada pela sua torcida e pela imprensa local. Para amenizar a situação, o presidente Josep Lluís Núñez trouxe o ídolo Cruyff para a posição de técnico. Principal integrante e cabeça pensante da “Laranja Mecânica”, o ex-jogador impôs uma nova filosofia de jogo à equipe e a fez jogar mais vistosamente.

Apesar desse novo estilo de jogo e da conquista da Copa dos Campeões da Europa na temporada 1988-89, a equipe continuava a ser contestada pela torcida e pela imprensa, que viam o Real Madrid, grande rival, conquistar a Liga Espanhola pela quarta vez consecutiva.

Na temporada 1989/90, as críticas à equipe só aumentaram após os merengues terem conquistado o pentacampeonato nacional enquanto a equipe catalã havia vencido apenas a Copa do Rei. Mas foi nessa temporada que começou a se formar a equipe que encantaria o mundo nos anos seguintes, com a chegada do zagueiro Ronald Koeman e do meia Michael Laudrup, somadas as presenças do goleiro Zubizarreta e do atacante Julio Salinas.

O jovem Pep Guardiola e a primeira temporada de sucesso

Pep Guardiola chegou à La Masia (categorias de base do Barcelona) em 1984, aos treze anos, e estreou pela equipe profissional aos dezenove. Na sua primeira semana como novo técnico do Barcelona, Cruyff apareceu sem avisar nas Canteras do clube para assistir à uma partida da equipe B. Pouco antes do intervalo, o holandês desceu para conversar com Charly Rexach, técnico do Barça B, e perguntou quem era aquele jovem que jogava no lado direito do meio de campo. Ao ouvir o nome de Guardiola, ele apenas respondeu que o menino deveria jogar como “pivot”, um volante que arma o jogo e uma posição que à época era raramente utilizada na Espanha, pois pouquíssimos jogadores conseguiram se adaptar. Na segunda etapa, Pep fez a função com perfeição e encantou o técnico do time principal. No entanto, Guardiola não foi titular durante a temporada de 1990-91.

Para a disputa da mesma, o Barcelona contratou o atacante búlgaro Hristo Stoichkov, que formando dupla com Salinas foi fundamental na conquista da Liga Espanhola que encerrou a hegemônia madrilenha e foi o primeiro grande título do Dream Team catalão. Com um ataque arrasador que marcou 74 gols em 38 partidas, o Barcelona foi absolutamente dominante naquela competição e foi campeão com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético de Madrid. Além do título, algumas atuações fantásticas ficaram marcadas para sempre na memória do torcedor culé como, por exemplo, a vitória por 6-0 sobre o Atlético de Bilbao com 4 gols de Stoichkov (artilheiro do Barça com 14 gols).

A conquista da Europa e a continuação do domínio nacional

Apesar de ser um dos maiores clubes do mundo, que sempre contou com equipes fantásticas, faltava uma coisa para o Barcelona: a conquista do Campeonato Europeu e a conquista da Liga Espanhola garantiu aos catalães o direito de serem os representantes espanhóis na competição continental em 91-92.

Foi nessa temporada que Guardiola assumiu a titularidade da equipe de Cruyff e, além disso, se transformou em pilar fundamental do esquema culé. Jogando como pivot, função que Cruyff havia sugerido para ele jogar ainda na base, e formando um meio de campo sensacional ao lado de Eusebio, Bakero, Rodriguez e Laudrup, no esquema 3-2-3-2, era o responsável por armar as jogadas ofensivas da equipe, carregando a bola desde o sistema defensivo, aonde era um dos principais responsáveis por recuperá-la, até o campo de ataque.

Municiados por Pep e Laudrup, os atacantes Stoichkov e Salinas foram espetaculares durante toda a temporada. No campeonato espanhol, o Barcelona terminou com impressionantes 87 gols em 38 partidas disputadas. Mais do que por ter um ataque poderoso, o Barcelona encantava o mundo pela sua forma e filosofia de jogo, que priorizava o futebol ofensivo, muito parecido com o estilo de jogo atual dos catalães.

Outra peça fundamental para o funcionamento da equipe era o zagueiro Ronald Koeman. O holandês, apesar de jogar na defesa, era um dos principais organizadores de jogadas do Dream Team. Surgindo como elemento surpresa, Koeman tinha a visão de jogo de um armador e uma disciplina tática fora do comum. Dono de um poderoso chute de perna direita, o zagueiro ainda aparecia durante as cobranças de falta, como a do gol do título do Campeonato Europeu.

Entretanto, apesar de jogar um futebol bonito, o Barcelona não encontrou facilidade para conquistar seus títulos, pelo contrário. No Campeonato Espanhol, os culés entraram na última rodada com dois pontos de desvantagem em relação ao Real Madrid, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Bilbao, com dois gols de Stoichkov, aliada à surpreendente derrota dos merengues para o modesto Tenerife, por 3 a 2, deram o título aos blaugranas. Entre todas as partidas do campeonato é possível destacar alguns belos resultados da equipe como os 7 a 1 aplicados no Albacete, os 6 a 0 impostos no Valladolid e um 4 a 3 no Dérbi Catalão contra o Espanyol.

Mas o grande objetivo do Barça na temporada era a conquista do Campeonato Europeu, o principal torneio interclubes do mundo. A pressão sobre a equipe era ainda maior pelo fato dos catalães nunca terem levantado a taça, enquanto o rival Real Madrid era hexacampeão.

O Campeonato Europeu da temporada 1991/92 foi o último antes da competição virar a atual Uefa Champions League e seu formato era um pouco diferente do atual: eram disputadas duas fases eliminatórias que classificavam oito equipes que posteriormente eram divididas em dois grupos. Os vencedores desses dois grupos se enfrentavam na grande final.

Na primeira fase o Barcelona não teve muita dificuldade para passar pelo Hansa Rostock, da Alemanha Oriental. No Camp Nou, vitória por 3 a 0 com dois gols de Laudrup e um de Goikoetxea, o que permitiu a derrota por 1 a 0 na partida de volta. Na segunda fase, um confronto mais difícil: o Kaiserslautern, campeão da Bundesliga. A vitória por 2 a 0, com dois gols de Begiristain, na Catalunha, fez parecer que o Barça não teria muitas dificuldades para avançar à fase de grupos. Entretanto, o jogo da volta pôs a prova toda a qualidade da equipe blaugrana. Jogando em casa, os alemães foram pra cima e abriram 3-0 sobre os espanhóis quando faltavam menos de 15 minutos para o fim da partida. Precisando de um gol, Cruyff lançou sua equipe ao ataque e aos 45 minutos do segundo tempo, Koeman cobrou falta para a grande área e o meia Bakero desviou para o fundo da rede: o Barcelona estava classificado devido ao gol fora de casa.

Na fase de grupos, os adversários foram: Sparta Praga, Benfica e Dinamo Kyiv (na época pertencente à União Soviética). Na primeira rodada, vitória apertada por 3 a 2 sobre o Sparta, com gols de Amor, Laudrup e Bakero. Depois, empate em 0 a 0 em Portugal e vitória por 2 a 0 sobre o Dinamo, gols de Stoichkov e Salinas. Na quarta rodada, vitória por 3 a 0 sobre os soviéticos, gols de Stoichkov (2) e Salinas.

Jogando fora de casa, o Barça foi surpreendido pelos tchecoslovacos e derrotado por 1 a 0, o que fez com que a equipe precisasse vencer a partida final do grupo contra o Benfica, no Camp Nou. Precisando do resultado, os blaugranas foram pra cima e abriram 2 a 0 em 20 minutos de jogo, gols de Stoichkov e Bakero. O Benfica diminuiu com Brito nove minutos depois, mas o resultado se manteve até o apito final e o Barcelona estava classificado para a grande final, no Estádio Wembley, contra a Sampdoria, à epoca campeã italiana.

Em partida nervosa e muito equilibrada, as duas equipes não sairam do zero durante o tempo regulamentar. Mas se engana quem pensa que por causa disso tivemos um jogo ruim. Ao contrário, o placar só se manteve inalterado devido as belíssimas atuações dos goleiros Zubizarreta e Pagliuca. Na prorrogação, O equilíbrio permaneceu até os 6 minutos do segundo tempo, quando Eusebio sofreu falta na entrada da grande área da Sampdoria. Depois de muita reclamação dos italianos, que afirmavam que a falta não existiu, Bakero rolou para Stoichkov, o búlgaro parou a bola e Ronald Koeman encheu o pé para abrir o marcador e dar o título inédito para os catalães.

A decepção na Champions e mais um título nacional

Depois de uma temporada espetacular como a anterior, o Barcelona entrava como franco favorito para conquistar o bicampeonato europeu. Entretanto, os catalães foram a grande decepção daquela Uefa Champions League.

Na primeira fase um confronto que parecia ser fácil, contra o Viking da Noruega, se transformou em um drama para os espanhóis, porém a vitória por 1 a 0 na primeira partida, com gol de Amor aos 41 minutos do segundo tempo, e o empate em 0 a 0 na volta garantiram a equipe na fase seguinte.

No confronto com o CSKA Moscou, o Barcelona encontrou mais dificuldade pela frente. Na partida de ida, na Rússia, empate em 1 a 1, com Begiristain marcando no segundo tempo quando a equipe vinha sendo derrotada. Na segunda partida, a primeira grande surpresa da competição: em pleno Camp Nou, a equipe culé saiu vencendo os russos por 2 a 0 mas permitiu a virada dos visitantes. Com a derrota, os atuais campeões europeus haviam sido eliminados antes mesmo da fase de grupos de uma competição que acabaria manchada pelo escândalo de arbitragem, que tirou o título do Olympique de Marseille, da França.

Apesar da precoce eliminação no campeonato continental, a temporada blaugrana terminou em festa: o tricampeonato do campeonato espanhol demonstrava uma certa soberania dos catalães em relação ao seu grande rival. E de maneira muito semelhante a da temporada anterior, a Liga seria conquistada apenas na última rodada e com ajuda do modesto Tenerife: o Barça entrava na rodada derradeira com dois pontos de desvantagem dos merengues e precisava vencer a Real Sociedad e torcer por tropeço do Real Madrid. Com gol solitário de Stoichkov, os catalães fizeram a sua parte e o Real mais uma vez foi derrotado pelo mesmo Tenerife da temporada anterior, dessa vez por 2 a 0, e mais uma vez viu o título escapar por entre os dedos e ficar nas mãos do grande rival: o Barcelona era tricampeão da Liga Espanhola em três anos.

O último grande brilho do Dream Team

Para tentar conquistar a Europa outra vez, o Barcelona contratou o atacante Romário, do PSV Eindhoven, para fazer dupla com Stoichkov. O ‘Baixinho’ era o grande destaque da equipe holandesa e era dono da impressionante marca de 98 gols em 109 jogos com a camisa do clube. E foi esse ataque espetacular que carregou a equipe para o tetracampeonato da Liga e até a final da Uefa Champions League.

Na Champions, ainda com o formato de duas partidas eliminatórias antes da fase de grupos, o Barça teve pela frente o Dinamo de Kiev na primeira fase e a derrota por 3 a 1, na Ucrânia, na partida de ida fazia parecer que os blaugranas sofreriam outra decepção na Europa. Mas na partida de volta, uma bela vitória por 4 a 1, com fantástica atuação de Bakero, autor de dois gols, e de Laudrup, autor de um gol, o Barcelona espantou a zebra e passou para a fase seguinte (o outro gol foi anotado pelo zagueiro artilheiro Koeman).

Na segunda fase, mais tranquilidade para os culés: o Austria Viena não ofereceu muita resistência e, na ida, foi derrotado por 3 a 0, com Ronald Koeman sendo o grande destaque. Autor de dois gols, o holandês brilhou na goleada, que foi completada por Estebaranz no último minuto. Na volta, quem se destacou foi o búlgaro Stoichkov, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 1.

Na fase de grupos, o Barcelona enfrenteria Monaco, Spartak e Galatasaray e os dois melhores colocados passariam as semi-finais. Os catalães não começaram bem aquela fase: empate em 0 a 0 com os turcos, fora de casa, vitória por 2 a 0 sobre o Monaco, em casa, com dois gols de Beguiristain, e empate em 2 a 2, fora, contra o Spartak, gols da dupla Stoichkov e Romário. Em compensação, os culés foram arrasadores nas três partidas seguintes e golearam os russos por 5 a 1 – Stoichkov, Amor, Koeman (2) e Romário – fizeram 3 a 0 no Galatasaray com gols de Amor, Koeman e Eusebio, e fizeram o suficiente para vencer os franceses por 1 a 0, com gol de Stoichkov.

Na semi-final, em jogo único, o Barça recebeu a equipe do Porto e venceu por 3 a 0. Os portugueses, dirigidos por Bobby Robson, eram um time com mentalidade ofensiva, mas que foram dominados pelos catalães durante todo o jogo. Sem muita dificuldade, Stoichkov marcou dois gols em 35 minutos, dando tranquilidade para a equipe culé, que ainda ampliou com Koeman no final do segundo tempo. Com o resultado, o Barcelona voltava a disputar uma final europeia, dessa vez contra o Milan, no estádio Olímpico de Atenas.

A final colocava frente a frente dois times com duas mentalidades totalmente opostas: o Barcelona de Cruyff era uma das equipes mais ofensivas do futebol mundial, enquanto o Milan de Fábio Capello era conhecido pela sua defesa espetacular, que foi peça fundamental para a conquista do Italiano. Entretanto, para a surpresa de todos, a equipe rossonera foi pra cima dos catalães e graças a atuações espetaculares da dupla de ataque Savicevic e Massaro e da dupla defensiva, Maldini e Galli, o Milan aplicou um espetacular 4 a 0 e se sagrou campeão europeu.

A Liga Espanhola daquela temporada foi uma das mais emocionantes de todos os tempos e se Romário não foi o grande destaque na Champions League, não se pode dizer o mesmo no campeonato nacional. Artilheiro da competição, com 30 gols em 38 rodadas, o ‘Baixinho’ foi peça fundamental para a conquista do tetracampeonato culé. Outro brasileiro que foi destaque naquele ano foi o também atacante Bebeto, artilheiro do Deportivo La Coruña, que foi o vice-campeão daquela edição, e que, após a temporada, formaria juntamente com Romário a dupla campeã mundial pelo Brasil na Copa de 1994, nos Estados Unidos.

Mais uma vez o campeonato só foi decidido na última rodada: dessa vez, o Barcelona se encontrava dois pontos atrás do Deportivo La Coruña de Bebeto e precisava vencer o Sevilla e contar com tropeço do adversário perante o Valencia. A goleada catalã por 5 a 2, com gols de Stoichkov (2), Romário, Laudrup e Bakero, aliada ao empate em 0 a 0 do Deportivo, deixou as duas equipes empatadas em número de pontos. Com o primeiro critério de desempate sendo o confronto direto, o Barcelona se sagrou campeão por ter sido derrotado no primeiro turno por 1 a 0, mas venceu o segundo por 3 a 0.

O fim do Dream Team



A conquista da Liga Espanhola na temporada 1993-94 foi a última conquista do Dream Team catalão, que durou até a temporada 95-96, a última de Cruyff no comando da equipe que marcou época e que certamente será lembrada por todos os amantes do futebol e que revolucionou a filosofia de futebol no Barcelona.