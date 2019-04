David Moyes dá sua primeira entrevista como treinador do United

David Moyes assumiu o comando do Manchester United na última segunda-feira (1), anunciou os novos integrantes da sua comissão técnica durante a semana e nesta sexta-feira (5), concedeu sua primeira entrevista coletiva. Na lotada sala de imprensa de Old Trafford, o treinador falou sobre diversos assuntos, inclusive garantindo que Wayne Rooney segue no clube.

"Me sinto incrivelmente privilegiado por essa oportunidade. Fiquei grato a Sir Alex e a diretoria, que fizeram isso acontecer. Eu não sabia nada sobre o trabalho até que Sir Alex me fez uma chamada; a primeira coisa que disse foi que estava se aposentando, e, em seguida, disse: 'Você é o próximo treinador', isso foi suficiente. Fiquei chocado. Tudo o que posso fazer é o que Ferguson fez antes. Vou continuar as tradições do clube. Estou muito feliz por assumir os campeões da Inglaterra e espero que eu possa realizar um grande trabalho aqui".

Wayne Rooney

"Ele é um jogador do Manchester United e continuará a ser um jogador do Manchester United. Eu conheci Wayne desde que ele tinha 16 anos, quando estava no Everton. Ele está treinando muito bem, está em boa forma e estou ansioso para trabalhar com ele".

"Eu não sei sobre o que os dois cavalheiros conversaram - Sir Alex Ferguson e Rooney. Essa conversa foi privada e, tanto quanto estou preocupado estou ansioso para trabalhar com Wayne. Posso categoricamente dizer que ele treinou fantasticamente bem desde que eu estive aqui. Wayne não será vendido".

Comissão técnica

"Espero que Ferguson ocupe a sala dos diretores. Ele tem feito um ótimo trabalho. Já o liguei para pedir conselhos um par de vezes em um par de coisas. Também pedi para Rene (Meulensteen, auxiliar) ficar, mas ele sentiu que devia sair. Sir Alex não está lá para me pressionar. Os Glazers (mandatários do clube) tem sido ótimos desde que cheguei aqui e, enfim, temos o novo chefe executivo Edward Woodward."

"Eu convidei Paul Scholes para integrar o staff, mas ele afirmou que queria um pouco mais de tempo de folga para ficar com a família. Senti que a pessoa certa era Ryan Giggs. Ele está envolvido em seus cursos de licença profissional da Uefa e ter ele e Phil Neville juntos será ótimo."

O clube e o elenco

"Tenho me impressionado muito com a atitude deste grupo de jogadores. Eles foram totalmente profissionais. É um começo muito difícil, mas você tem que ter foco e jogar; nunca vi o Manchester United ter um início de temporada difícil. Eu disse aos jogadores que me surpreendi com a aposentadoria de Sir Alex e que ele me desejava para o cargo".

"Ele (Ferguson) disse que 'tem um jogador especial lá (Wayne Rooney)', que faz um grande impacto nas partidas, mas todas as coisas que falou sobre o plantel foram positivas".

"O sucesso é tatuado do lado do emblema do clube. Meu trabalho é seguir com isso. Este clube só pensa em ganhar troféus. Estou impulsionado para tentar o sucesso e determinado para conseguir o primeiro título no comando. Eles tiveram uma grande temporada na última Premier League. Faremos de tudo para melhorar ainda mais".

"Eu sei o trabalho que tenho nas mãos, mas tenho a certeza de que quando Sir Alex assumiu ele também tinha esse conhecimento. Ele me deixou uma equipe que é muito capaz de vencer o título da Premier".

Transferências

"Eu nunca vou falar de jogadores que estão sob contrato com outros clubes. Penso que isto é errado. Mas este clube está sempre interessado nos melhores jogadores" - respondeu quando perguntado sobre um possível retorno de Cristiano Ronaldo e a iminente contratação de Thiago Alcântara.

Sir Alex Ferguson e outros treinadores

"Eu sou uma cara nova para muitos torcedores. Esta é uma nova era, mas Sir Alex Ferguson nunca vai embora. Ele sempre estará aqui. Você pode ver sua estátua, sua posição, e ele é certamente alguém que nunca irá. Espero que os torcedores entendam que era sua hora de deixar o posto para outra pessoa".

"Estou muito feliz de ver Mourinho de volta na Premier League. Pela primeira vez houve uma grande sacudida na competição e estou ansioso para vê-lo novamente. Tenho o prazer de ver José de volta; ele foi muito bem sucedido e é uma pessoa que todos vão gostar de ter de volta à Premier".

"Haverá melhoria em todos os clubes. Me deparei com (Manuel) Pellegrini - novo treinador do Manchester City - por diversas vezes no enquanto ele treinou Villarreal e Málaga. É a primeira vez que houve uma verdadeira sacudida e não temos o conhecimento de como as coisas vão funcionar".

Os treinos do Manchester United tiveram início nesta semana e no próximo dia 23 o time realiza seu primeiro amistoso de pré-temporada, diante do Yokohama Marinos, no Japão.