Raúl González voltará a vestir a camisa do Real Madrid

Após 40 meses, quando marcou um dos dois gols da vitória do Real Madrid sobre a equipe do Zaragoza, por 2 a 1, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol de 2009/10, Raúl González, conhecido como “Raúl Madrid”, voltará a vestir a camisa blanca. Será no próximo dia 22 de agosto, quando o Real Madrid enfrentará a equipe do Al Sadd – onde joga atualmente Raúl -, em Madrid, pela 35ª edição do Troféu Santiago Bernabéu, que homenageia outro ídolo do madridismo, o ex-jogador e presidente do clube, Santiago Bernabéu. O confronto foi confirmado nesta segunda (08) pelo clube espanhol.

Raúl disputou 741 partidas pelo time merengue e marcou 324 gols, feitos que nenhum outro jogador foi capaz de alcançar até hoje. Além disso, é quem mais balançou as redes na Copa da Europa, atual Champions League, e no Campeonato Espanhol defendendo as cores do time de Madrid. Recordista, também, de gols e jogos na maior competição europeia de clubes.

São incontáveis as marcas que Raúl bateu quando atuava pelo clube mais vitorioso da história do futebol. Nada mais, e nada menos, que 16 títulos, incluindo dois campeonatos europeus, dois mundiais e seis espanhóis. O eterno camisa 7 se reencontrará com o Bernabéu às 17h30 (22h30 no horário local) e, nada mais justo, que jogar 45 minutos com a camisa do time que tanto honrou.

Vale ressaltar que a equipe do Al Sadd é a mais vitoriosa do Catar. Já venceu por 13 vezes a liga nacional e em duas oportunidades a AFC Champions League, que reúne os vencedores das copas e das ligas nacionais das 14 maiores associações de futebol da Ásia.