Mario Gomez acerta com a Fiorentina

Mario Gomez vai jogar na Fiorentina. Em nota no seu site oficial, o Bayern de Munique confirmou o acerto entre os dois clubes pelo atacante de 27 anos. Segundo a imprensa italiana, o valor da negociação foi de 20 milhões de euros, tornando Gomez a aquisição mais cara da história do clube.



Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, e Andrea Della Valle, presidente da Viola, concluíram o acordo nesta manhã de segunda-feira. Alguns pontos do contrato serão finalizados durante a semana antes da assinatura das partes. "Era desejo de Mario Gomez deixar o Bayern e se juntar à Fiorentina. Nós só fizemos valer", disse Rummenigge.



Gomez chegou ao clube em 2009, vindo do Stuttgart. Foram ao todo 112 gols em 172 partidas com a camisa do Bayern. "Ele deu uma grande contribuição para os dois títulos da Bundesliga e os dois da Copa da Alemanha. Claro, o destaque foi a conquista da Champions League", disse Rummenigge ao site oficial dos bávaros.



"Eu gostaria de agradecer-lhe por todos os serviços prestados ao Bayern", continuou Rummenigge, "em nome do clube, eu gostaria de lhe desejar muita sorte e muito sucesso em Florença".