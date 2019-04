"Suárez ainda quer sair", diz empresário

Em reuniões separadas com o técnico, Brendan Rodgers, e um dirigente do Liverpool, Ian Ayre, Pere Guardiola, agente de Luis Suárez, voltou a deixar clara a vontade do jogador de deixar o clube inglês, a fim de disputar a Liga dos Campeões.

O atacante de 26 anos está atualmente em férias prolongadas após ter disputado a Copa das Confederações pelo Uruguai, mas já havia deixado claro sua posição, em entrevistas anteriores, de deixar o Liverpool e a Inglaterra. O clube inglês mantem sua posição de não querer negociar o atleta, tendo inclusive rejeitado uma proposta de 30 milhões de libras do Arsenal – única proposta oficial até o momento.

O uruguaio vem constantemente sendo sondado no Real Madrid, mas parece necessária uma proposta parecida com a do Chelsea por Fernando Torres – 50 milhões de libras – para fazer o clube considerar vendê-lo.

O Liverpool, que tem boa relação com Pere Guardiola - irmão de Pep Guardiola -, não deve desistir do jogador, que parece decidido a sair da terra da rainha, segundo ele, pela perseguição excessiva da imprensa local – principalmente nos casos Evrá e Ivanovic. Em suas duas temporadas na Inglaterra, Suárez marcou 51 gols em 96 partidas, desde que foi contratado do Ajax por 22,7 milhões de libras.