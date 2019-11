O preço de David Villa

Contratado a peso de ouro em 2010, David Villa chegou ao Barcelona com a responsabilidade de repetir as boas atuações que o consagrou com a camisa do Valencia. No currículo, conquistou duas Ligas, uma Supercopa Europeia e Espanhola, além da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes no ano de 2011. Tendo o carinho da torcida culé, foi chamado de "o melhor camisa 7 da Espanha", em provocação à Cristiano Ronaldo, que joga no rival Real Madrid.

Porém, a janela de transferência desta temporada marcou a venda do jogador por € 2,1 milhões de euros (cerca de R$ 5 milhões de reais) junto ao Atlético de Madrid. Os valores assustaram negativamente, e a pergunta principal do texto de hoje é exatamente essa: Quais motivos fizeram Villa ser vendido por tão pouco?

Junto à Messi e Pedro, Villa formou o trio de ataque com melhor média de gols das últimas cinco temporadas no Barcelona. Porém, desde sua grave contusão durante do Mundial de Clubes em 2011, o camisa 7 vinha revezando boas e más atuações, o que colocou em aberto sua condição de titular. Alexis Sànchez foi contratado em virtude desta brecha, deixando a concorrência mais acirrada.

Assim como a contratação de Alexis, o alto valor investido na recente transferência de Neymar indica que o brasileiro veio para ser titular. Com menos espaço que antes, a transferência era inevitável. Assim como Villa, outros jogadores também foram atingidos pela contratação. Isaac Cuenca retornou de empréstimo e deve ser novamente emprestado, assim como Deulofeu que foi cedido ao Everton para ganhar experiência e condições de jogo.

Seriam circunstâncias normais para um grande clube que pensa em se reforçar, porém, o que chama atenção não é o fato da saída, mas sim do baixo valor da venda. Se tratando do maior artilheiro da história da seleção espanhola, Villa deveria valer muito mais que € 2,1 milhões de euros. Esta negociação configurou o Guaje como o segundo pior negócio da história do Barça, como podem ver na tabela abaixo.

CONTRATADO POR VENDIDO POR PREJUÍZO 1º IBRAHIMOVIC 87 milhões 24 milhões 63 milhões 2º DAVID VILLA 40 milhões 5 milhões 34,9 milhões 3º HENRIQUE 16,5 milhões Saiu de graça --- 4º HLEB 15 milhões Saiu de graça --- 5º KEIRRISON 14 milhões Saiu de graça ---

Pior que o prejuízo, apenas a constatação de que o valor da venda poderia ter sido muito maior. Baseando-se em algumas transferências da janela europeia, podemos ver que Villa saiu por uma 'pechincha' comparado a outros jogadores que teoricamente teriam menos valor de mercado.

CLUBE VALOR PEDRO LEÓN cedido ao Getafe € 6 milhões NURI ŞAHIN cedido ao Liverpool € 5 milhões RAFAEL CABRAL cedido ao Napoli € 5 milhões FERNANDO GAGO cedido ao Valencia € 3,5 milhões HAMIT ALTINTOP cedido ao Galatasaray € 3,5 milhões DAVID VILLA cedido ao Atlético de Madrid € 2,1 milhões

Em números, chegamos a conclusão de que a transferência foi resumida em total déficit ao Barcelona. Porém, uma cláusula na negociação de David Villa pode explicar - em partes - o valor do acerto. Trata-se de Óliver Torres, considerado uma jóia das categorias de base do Atlético de Madrid e um dos jogadores mais visados da nova safra de revelações espanholas.

Desejo antigo da diretoria blaugrana, o Barcelona agora tem a preferência no caso de uma possível contratação do jogador. Sendo jovem e com uma alta multa, a negociação pode ter sido positiva para os dois lados da moeda.

Com apenas 18 anos, o meiocampista colchonero foi destaque em todas as categorias por onde passou, seja pelo clube ou pela seleção. Atendendo ao pedido de Diego Simeone, Óliver foi promovido ao elenco principal do Atleti na última temporada.

Compromisso marcado

Deixando de lado números e negociações frustradas, o primeiro confronto de David Villa contra seu antigo clube já tem data marcada. Trata-se da final da Supercopa da Espanha, competição que reúne os campeões da Liga e da Copa do Rei na última temporada.

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam pelo primeiro jogo no dia 21 de agosto, no estádio Vicent Calderón. No dia 28 do mesmo mês o palco será o Camp Nou, pela segunda partida da decisão.

A experiência de David Villa será fundamental nesta nova fase de sua carreira. Com 31 anos, o espanhol tem como caractéristica seu poder de finalização, e com isso terá a responsabilidade de substituir Falcao García, negociado junto ao Monaco no fim da temporada. Será mais um recomeço para um jogador que já passou por muitos altos e baixos ao longo de sua carreira.