Olimpia (PAR) - Atlético-MG, assim acompanhamos

Leia a crônica: Olimpia faz o dever de casa e vence Atlético-MG

23:58 - Torcedores do Galo, ainda dá! Jogo de volta às 21h50 da quarta-feira que vem, no Mineirão. Acesse o portal em instantes para ler a crônica da partida. Aproveite e siga a VAVEL Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite e obrigado a quem nos acompanhou hoje.

VÍDEO: Veja o segundo gol do Olimpia, marcado aos 48 minutos do segundo tempo por Wilson Pittoni, de falta.

FOTO: Alejandro Silva comemora primeiro gol do jogo para o Olimpia.

23:53 - O Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão da Libertadores. Dois gols, pênaltis, um gol, dá Olimpia. Não há o gol fora de casa como critério, portanto o Galo com 2 x 0, 3 x 1, 4 x 2, leva a decisão para as penalidades máxmas.

23:50 - Enquanto isso, o Corinthians se sagrou campeão da Recopa. Venceu o São Paulo por 2 a 0 e o Timão "se redime" na temporada. Acompanhe em tempo real , com Marcello Neves.

23:49 - Pierre: "Temos que ser otimistas. Vamos triplicar o número de torcedores, vamos jogar em um palco lindo, o Mineirão, e vamos nos entregar para ser campeões."

23:46 - Victor: "Revertemos uma vez, podemos reverter de novo."

23:46 - Diego Tardelli: "Vamos de novo, é emoção até o final. Perdemos o Rocha e Richarlyson, mas temos grupo e qualidade, vamos continuar acreditando."

CARTÃO AMARELO PARA PITTONI, AO TIRAR A CAMISA NA COMEMORAÇÃO DO GOL.

50' FIM DE JOGO: Olimpia 2 x 0 Atlético-MG, gols de Alejandro Silva e Pittoni.

48' Pittoni (ex-Figueirense) bateu falta, a bola passou pela barreira e Victor, atrapalhado por Alecsandro, não chegou. Situação complica para o Galo no jogo de volta.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, É DO OLIMPIA! PITTONI, NO ÚLTIMO LANCE!

46' Richarlyson, assim como Marcos Rocha, estão fora do jogo de volta, quarta-feira que vem, no Mineirão.

45' Mudança no Olimpia: sai Bareiro e entra Prono.

44' Três minutos a mais aponta o juiz.

44' RICHARLYSON EXPULSO! O LATERAL FEZ OUTRA FALTA, RECEBEU MAIS UM AMARELO, E RESTOU AO JUIZ A DAR O CARTÃO VERMELHO.

42' POR POUCO! Ferreyra ganhou de cabeça e a bola foi para Bareiro, na esquerda. O atacante invade e, bem marcado, chutou caindo e a bola foi para fora.

37' Esse gol perdido pode custar caro para o Olimpia futuramente.

37' NÃÃÃÃÃO PODE SER, INACREDITÁVEL!!!!! Bareiro, sem goleiro e marcador, mandou para fora. Antes, Ferreyra também mandou sem goleiro e a bola bateu no defensor atleticano. A jogada foi bonita, mas a conclusão...

36' Ferreyra limpou a marcação de Richarlyson e chutou fraquinho, fácil para Victor "encaixar".

35' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS ROCHA, POR FALTA. FOI O TERCEIRO DO LATERAL, QUE NÃO JOGARÁ NO MINEIRÃO, QUARTA QUE VEM.

33' Última mudança no Atlético: sai Jô e entra Alecsandro.

33' MARTÍN SILVAAAAAAA! Jô recebeu, dominou e mandou para o gol de canhota, quase na pequena área, e Martín Silva salvou com o pé esquerdo.

32' Vem aí, Alecsandro no Galo!

31' BATE REBATE E QUASE! Ferreyra recebeu após chute desviado, girou e bateu para o gol, mas com pouco perigo.

30' Miranda arrisca de longe, em falta, e a bola desvia, chegando com perigo ao gol de Victor. Escanteio para o Olimpia.

29' O Olimpia ainda não finalizou neste segundo tempo, mesmo com um atacante a mais (Ferreyra, que entrou após o intervalo).

26' OPA, PAROU, JUIZÃO! Tardelli recebe na área e fica cara a cara com M.Silva, mas o assistente parou marcando impedimento do centroavante do Galo.

23' Guilherme tenta seu primeiro lance, mas chute foi tranquilo para M.Silva defender.

19' Agora é a vez de Ronaldinho sair, para a entrada de Guilherme. A torcida paraguaia vaia o camisa 10 do Galo.

18' Substituição no Atlético, a primeira de Cuca: sai Luan e entra Rosinei.

15' Ronaldinho e Luan vão sair. Ambos fizeram partida discreta esta noite no Paraguai.

15' Rosinei e Guilherme vão para o jogo já, já, pelo Galo!

12' Momento da partida é caracterizado pelos chutões e pouca armação de jogadas.

FOTO: Movimentação na área do Olimpia.

8' Diego Tardelli é o melhor jogador do Atlético-MG no jogo. O atacante sempre é acionado e cria várias oportunidades de gol.

6' DE NOVO, TARDELLI! Dessa vez, pela esquerda, Tardelli invade e tenta colocado, mas M.Silva espalmou.

4' UUUUUUUUUUH, GALO! Diego Tardelli invade pela direita e manda cruzado, rasteiro. A bola passou pertinho, à direita de M.Silva.

0' Substituição no Olimpia: sai Giménez e entra Ferreyra.

0' Começa o segundo tempo!

22:54 - Lembrando que na final da Libertadores não há o gol fora de casa como critério de desempate.

22:52 - "Depois que tomamos o gol, demos uma caída na partida. Mas estamos jogando bem", disse Diego Tardelli, na volta ao gramado.

VÍDEO: Veja o primeiro gol do Olimpia, marcado por Alejandro Silva, que "fez fila" na marcação do Atlético e abriu o placar para os paraguaios.

22:48 - Vitor Faverani é mais um brasileiro na NBA. Confira aqui onde o jogador vai atuar na próxima temporada.

22:46 - Neste intervalo, leia as principais notícias do dia. Émerson Sheik renova com o Corinthians e acaba com especulações de retorno ao Flamengo.

22:43 - O Atlético-MG começou melhor e parecia que poderia abrir o placar, mas o Olimpia cresceu e, na primeira jogada perigosa, fez 1 a 0, em bobeira de marcação atleticana. Depois do gol, o Galo caiu de produção e quase viu levar o segundo gol.

22:39 - Luan: "Manter mais a posse de bola e acompanhar até o final. Como o Silva fez não podemos deixar. Temos que corrigir essa postura, apenas."

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO: Olimpia 1 x 0 Atlético-MG, gol de Alejandro Silva.

46' CARTÃO AMARELO PARA RICHARLYSON, POR CARRINHO PERIGOSO NO ADVERSÁRIO.

44' Dois minutos de acréscimo no Defensores Del Chaco.

43' CARTÃO AMARELO PARA JOSUÉ, POR JOGADA PERIGOSA.

41' PERDEEEEEEEU, SALGUEIRO! Salgueiro arraanca em velocidade, com liberdade. Victor, indeciso, não saiu para dividir. A sorte é que o camisa 10 do Olimpia demorou na hora do arremate e o goleiro brasileiro fez defesa tranquila.

40' Diego Tardelli ajeita e chuta mascado, fácil para M.Silva.

39' DE NOVO OLIMPIA! Falta para o Olimpia: Salgueiro levanta a bola pela direita e Bareiro cabeceia por cima do gol, com perigo.

36' QUAAAAAAASE MAIS UM DO OLIMPIA! Salgueiro chuta da entrada da área, a bola desvia no meio do caminho e quase engana Victor, que não chegaria. Passou à esquerda, "tirando tinta da trave".

31' TARDELLI CORRE E QUASE SURPREENDE DE NOVO! Mais uma vez Marcos Rocha acha Tardelli em velocidade pelo lado direito. O atacante dividiu com o goleiro e M.Silva ficou com a bola. Boa chegada atleticana.

27' Os objetos, na verdade são pedras.

26' Na hora de cobrar escanteio, a torcida do Olimpia joga objetos em Ronaldinho. Aranda pede para os torcedores para não fazerem isso.

26' Ronaldinho cobra falta pela esquerda, mas a bola desvia no meio do caminho e vai para escanteio.

23' CARTÃO AMARELO PARA ALEJANDRO SILVA. O JOGADOR TIROU A CAMISA NA COMEMORAÇÃO.

22' A.Silva passou por três jogadores do Atlético: Tardelli, Luan e Réver. 1 a 0 Olimpia.

22' Alejandro Silva carrega pelo meio, passa pela marcação atleticana com facilidade, chega na entrada da área e chuta no canto esquerdo de Victor, que não conseguiu chegar a tempo.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO OLIMPIA! ALEJANDRO SILVA ABRE O PLACAR NO DEFENSORES!

19' QUASE, ATLÉTICO!! Marcos Rocha lança Diego Tardelli em velocidade, o camisa 9 invade a área pela direita e chuta, mas a bola passou à esquerda de M.Silva.

18' Gilberto Silva está no aquecimento, o que dá indícios de Pierre sair.

17' MIRANDA LEVA CARTÃO AMARELO AO PARAR DIEGO TARDELLI EM VELOCIDADE.

15' UUUH! O Olimpia tenta chute de fora da área, com Aranda, a bola desvia no meio do caminho e assusta Victor.

14' O Olimpia tem dificuldades após o meio de campo e para na marcação do Atlético-MG.

10' Jogo equilibrado até o momento. O Atlético-MG parece que não quer apenas se defender no Paraguai.

8' CARTÃO AMARELO PARA MATÍAS GIMÉNEZ, POR FALTA EM LUAN.

7' PAROU, PAROU! Diego Tardelli recebe na entrada da área e faz o gol, mas o camisa 9 estava impedido.

6' Ronaldinho cobra falta pela direita e manda na área. A defesa do Olimpia afastou com facilidade.

4' Pierre volta com uma touca na cabeça para ajudar a estancar o sangramento.

2' Após dividida, Pierre fica no chão e é atendido pelos médicos. O supercílio do jogador sangra e o volante é removido momentaneamente.

0' Bola rolando no Defensores Del Chaco! Saída dada pelo Olimpia.

21:49 - Ambos se reúnem no meio de campo e o jogo vai começar! Torcidas dão um show nas arquibancadas!

21:44 - Relembre a campanha do Galo nesta Libertadores:

13/02 - Atlético 2 x 1 São Paulo – Independência

26/02 - Atlético 5 x 2 Arsenal – Sarandí

07/03 - Atlético 2 x 1 The Strongest – Independência

13/03 - Atlético 2 x 1 The Strongest – La Paz

03/04 - Atlético 5 x 2 Arsenal – Independência

17/04 - Atlético 0 x 2 São Paulo – Morumbi

OITAVAS-DE-FINAL

02/05 - Atlético 2 x 1 São Paulo – Morumbi

08/05 - Atlético 4 x 1 São Paulo – Independência

QUARTAS-DE-FINAL

23/05 - Atlético 2 x 2 Tijuana – Tijuana

30/05 - Atlético 1 x 1 Tijuana – Independência

SEMIFINAL

03/07 – Atlético 0 x 2 Newell´s Old Boys – Rosário

10/07 – Atlético 2 x 0 Newell´s Old Boys – Independência - nos pênaltis, 3 a 2 Galo.

21:42 - Os times entram em campo no Defensores Del Chaco! Muita festa nas arquibancadas!

FOTO: Mosaico que a torcida do Olimpia preparou para o jogo desta noite. Foto tirada à tarde pelo portal ESPN.com.br.

21:36 - Olimpia também confirmado: Martín Silva; Manzur, Miranda, Candía, Alejandro Silva, Mazzacote; Aranda, Pittoni, Benítez; Salgueiro e Bareiro. Técnico: Ever Almeida.

21:34 - Galo confirmado pelo técnico Cuca! Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Richarlyson; Pierre, Josué, Luan, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli; Jô.

VÍDEO: Relembre a última final do Olimpia, que decidiu com um time brasileiro: foi o São Caetano. O Azulão ganhou por 2 a 0 na partida de ida, no Paraguai, e na volta os paraguaios venceram pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Olimpia calou o Pacaembu lotado e conquistou o tricampeonato da Libertadores.

21:24 - O Atlético-MG chega à final da Libertadores pela primeira vez. Já o Olimpia disputará sua sétima decisão, buscando seu quarto título.

21:22 - 1.685 torcedores do Atlético-MG estão presentes no Defensores Del Chaco.

21:20 - Os times já se enfrentaram em uma final. Foi em 1992, pela Copa Conmebol, quando o Galo se sagrou campeão ao vencer por 2 a 0 (gols de Negrini) no jogo de ida, no Mineirão. Na volta, os paraguaios venceram por 1 a 0 (Caballero). Pela diferença de gols, os brasileiros conquistaram o torneio.

21:18 - Times em aquecimento no gramado neste momento.

21:15 - Os torcedores já lotam as dependências do Defensores Del Chaco. Uma situação inusitada acontece no local: a torcida, tanto do Atlético-MG como a do Olimpia, passa pelo teste do bafômetro e só pode entrar no estádio se não tiverem alcoolizados.

21:08 - Boa noite, torcedores da VAVEL Brasil. A partir de agora acompanhem por aqui a grande final da Libertadores 2013: Olimpia x Atlético-MG, direto do Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).