Corinthians - São Paulo, assim acompanhamos

Encerramos por aqui a transmissão. Com gols de Romarinho e Danilo, o Corinthians vence o São Paulo e conquista a Recopa Sul-Americana. Parabéns Corinthians! Siga-nos no twitter pela @VAVEL_Brasil, @Timao_VAVEL e @SaoPaulo_VAVEL, além de curtir nossa página no facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam.

00:10 Acompanhe a crônica pós-jogo da VAVEL Brasil sobre a partida: Com facilidade, Corinthians bate o São Paulo e conquista a Recopa.

DANILO ERGUE A TAÇA DA RECOPA SUL-AMERICANA! FESTA CORINTHIANA NO PACAEMBU!

00:01 Palco da premiação já está preparada, jogadores vão recebendo suas medalhas e se dirigem ao local para levar o troféu.

00:00 Paulinho receberá medalha junto com seus companheiros.

23:50 Campeão brasileiro, da Libertadores, do Mundial, do Paulistão e da Recopa consecutivamente. Vive a era mais vitoriosa de sua história o Sport Club Corinthians Paulista.

FIM DE JOGO NO PACAEMBU! O CORINTHIANS É CAMPEÃO DA RECOPA SUL-AMERICANA!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

GOL DO OLIMPIA Wilson Pittoni marca o segundo contra o Atlético Mineiro. A equipe VAVEL Brasil transmite também. Acompanhe por aqui.

44' Jogadores corinthianos pedem o fim do jogo no banco de reservas.

43' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Emerson ENTRA: Ibson

41' Denilson tenta o chute, mas a bola explode na defesa corinthiana.

40' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Guerrero ENTRA: Alexandre Pato

39' Guilherme tenta a jogada e Lúcio afasta de qualquer maneira.

38' Primeiros gritos de É CAMPEÃO soam no Pacaembu.

37' Renda da partida: R$ 1.875.887,00

35' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Romarinho ENTRA: Renato Augusto

34' Paulinho, vendido recentemente ao Tottenham, sai do camarote e se dirige aos vestiários do Pacaembu para comemorar o provável título corinthiano. Na descida, é abraço pelos torcedores nas arquibancadas do Pacaembu.

32' VÍDEO Danilo amplia a vantagem corinthiana no Pacaembu.

29' Gritos de OLÉ no Pacaembu, o jogo é todo do Corinthians. São-paulinos atônitos em campo e na arquibancada.

28' Canta a torcida do Corinthians no Pacaembu!

27' No Pacaembu, o público total é de 38.050 pessoas!

26' Para o São Paulo, resta fazer 3 gols no Corinthians para saIr com o título. Siga @SaoPaulo_VAVEL

GOL DO CORINTHIANS Fábio Santos cruza da esquerda e Danilo cabeceia para boa defesa de Rogério Ceni. No rebote, o próprio camisa 20 empura para as redes. Siga @Timao_VAVEL

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! DANILO LIQUIDA A FATURA!

23' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Juan ENTRA: Maicon

22' ERROU! Ganso faz bela jogada, acha Aloísio sozinho, frente a frente com Cássio e perde um lance incrível.

20' Ganso acha Luis Fabiano em boa definição mas, desequilibrado, chuta fraco nas mãos de Cássio.

19' Maicon é chamado e conversa com Paulo Autuori.

18' IMPEDIMENTOS Corinthians 0 x 4 São Paulo

17' Osvaldo tenta partir em velocidade mas se enrola com a bola. Paulo Autuori se estressa no banco.

16' FOTO Romarinho comemora seu gol.

15' Segundo tempo tecnicamente fraco. O São Paulo marca no campo de ataca mas não consegue criar grandes oportunidades, o Corinthians explora os contra-ataques sem sucesso.

10' INACREDITÁVEL! Fábio Santos tabela, sai cara a cara com Rogério Ceni e, com Romarinho e Guerrero livres na pequena área, tenta o chute. Ceni defende.

8' Rodrigo Caio faz o corte providencial após boa jogada de Emerson Sheik.

5' AFASTA A ZAGA! Em cobrança de escanteio, Lúcio desvia a bola que fica pingando na grande área. Gil chega chutando pra frente, aliviando o perigo.

3' QUASE GUERRERO! A bola sobra para o atacante corinthiano que chuta cruzado, a bola passa perto.

0' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! SAI: Wellington ENTRA: Aloísio

0' Rolando a bola para a segunda etapa no Pacaembu!

22:57 Vai rolar a bola para o segundo tempo.

22:47 Assim que Romarinho abriu o placar para o Corinthians, o técnico Paulo Autuori mandou todo seu banco de reserva para o aquecimento. O treinador São Paulino tem à sua disposição: Denis, Reinaldo, Caramelo, Edson Silva, Maicon, Lucas Evangelista, Roni, Silvinho, Aloisio e Ademilson.

22:46 Romarinho: "Temos de continuar agredindo igual foi falado no vestiário. Postura forte para conseguir mais gols".

22:45 Luis Fabiano: "Temos 45 minutos para buscar. Não tem nada perdido e vamos tentar reverter essa situação."

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO PACAEMBU! Vitória parcial do Corinthians por 1 a 0, gol de Romarinho.

46' VÍDEO Romarinho abre o placar para o Corinthians.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' SEM CHANCES Osvaldo faz bom lançamento para Luis Fabiano que erra o domínio e desperdiça uma chance preciosa.

42' Reservas do São Paulo no aquecimento. Paulo Autuori deverá fazer mudanças no intervalo.

40' IMPEDIMENTO Luis Fabiano sai cara a cara com Cássio, mas o bandeira já assinalava impedimento.

38' Para levar a disputa para a prorrogação, o São Paulo precisa repetir o placar do primeiro jogo. Dois gols são necessários.

GOL DO CORINTHIANS Sheik cruza da esquerda para Guerrero que gira e chuta. Na sobra, Romarinho divide com Juan e marca para o Corinthians

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ROMARINHO ABRE O PLACAR!

34' PASSA PERTO Romarinho cruza da esquerda e Gil cabeceia rente a trave

33' FOTO Paulo André divide bola com Osvaldo.

32' CARTÃO AMARELO PARA DANILO! O segundo do jogo.

31' Osvaldo retorna ao gramado, ainda mancando.

29' DIVIDIDA Osvaldo divide com Edenilson e cai no gramado sentindo muitas dores.

28' Ralf arrisca de fora da área e Ceni cai com facilidade para fazer a defesa.

26' Denilson comete falta em Emerson. O jogo fica muito faltoso e os ânimos esquentam.

24' IMPEDIMENTO! Luis Fabiano escapa pela direita em boa posição, mas o bandeira marcava impedimento.

22' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Por falta no meio campo.

GOL DO OLIMPIA! Alejandro Silva abre o placar para o Olimpia contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. A VAVEL Brasil está transmitindo a partida, clique aqui para acompanhar.

19' PÊNALTI? Emerson Sheik é desarmado de carrinho por Lúcio dentro da grande área e reclama de pênalti. O árbitro nada marca.

17' QUASE OSVALDO! Primeira chance são-paulina. Osvaldo arrisca de fora da área e a bola passa rente ao travessão de Cássio.

16' Douglas comete falta em Emerson Sheik e a primeira faísca aparece. O árbitro separa os dois.

13' ROGÉRIO DE NOVO! Fábio Santos cruza da equerda, Guerrero sobe e cabeceia para boa defesa de Ceni, que cai no canto.

12' ESPALMA CENI! Danilo arrisca de fora, chuta forte e Rogério Ceni espalma para escanteio.

11' O São Paulo entra de forma mais defensiva, porém mais compactado. O Corinthians tem dificuldades para sair pro jogo e usa muito as laterais.

9' Luis Fabiano exagera na força e erra o passe para Osvaldo, desperdiçando boa chance.

8' Ganso vai boa jogada pela direita, rola para Denílson que finaliza muito mal.

7' Lúcio chega atrasada e atropela Guerrero, falta para o Corinthians.

5' Ganso cobra mal escanteio e Cássio fica com ela.

4' Osvaldo recebe em profundida, nas costas de Paulo André, mas Gil faz boa cobertura e anula o ataque.

2' Emerson Sheik tabela com Danilo e chuta de fora da área, a bola desvia e sai pela linha de fundo.

1' Romarinho recebe a primeira falta do jogo.

0' Rola a bola no Pacaembu!

21:53 As equipes já estão no gramado do Pacaembu.

21:52 Nesta noite, Olímpia (PAR) e Atlético Mineiro se enfrentam pela primeira partida da decisão da Copa Libertadores da América, e a VAVEL Brasil também está transmitindo esse jogo. Acompanhe por aqui.

21:47 Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo não fazem grandes campanhas. A equipe corinthiana aparece na 12ª colocação com 9 pontos em 7 jogos, enquanto os são-paulinos são os 14º colocados com 8 pontos em 8 ocasiões.

PTS JG 12º CORINTHIANS 9 7 13º GOIÁS 9 7 14º SÃO PAULO 8 8

21:41 RESERVAS Tite tem à disposição no banco de reservas corinthiano: Danilo Fernandes, Alessandro, Chicão, Ibson, Douglas, Renato Augusto e Alexandre Pato.21:42 RESERVAS No outro lado, Paulo Autuori tem em mãos: Denis, Reinaldo, Caramelo, Edson Silva, Maicon, Lucas Evangelista, Roni, Silvinho, Aloisio e Ademilson.

21:40 Já falando sobre os elencos, o Corinthians acertou a renovação de Emerson Sheik por mais dois anos com o clube. Enquanto isso, o técnico Paulo Autuori pediu a permanência do lateral Paulo Miranda.

21:35 Confira as crônicas pré-jogo que a VAVEL Brasil preparou para a decisão. Em crise, o São Paulo tenta reverter a desvantagem para sair com o título da Recopa. Já pelo lado Corinthiano, a conquista viria para evitar uma crise.

21:33 Com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o Corinthians pode até empatar que será o campeão da Recopa Sul-Americana. Em caso de derrota por 1 gol de diferença, a disputa irá para a prorrogação.

21:29 FOTO Nas ruas ao redor do Pacaembu, faixas de campeão da Recopa já são vendidas.

21:27 SÃO PAULO CONFIRMADO A equipe de Paulo Autuori está formado com: Rogério Ceni; Lucas Farias, Lucas, Edson Silva, Clemente Rodríguez; Wellington, Rodrigo Caio, PH Ganso; Aloísio, Osvaldo e Luis Fabiano.

21:25 CORINTHIANS CONFIRMADO Os comandados de Tite vão a campo com: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André, Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Danilo, Renato Augusto; Emerson Sheik e Guerrero.

21:24 FOTO Por outro lado, a sorte do departamento médico Corinthiano está em dia. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, Renato Augusto deixou o campo com suspeita de afundamento da face. Recuperado, ele irá para o jogo.

21:23 DESFALQUE Com dores no tornozelo direito, Jadson será desfalque do São Paulo na partida hoje. Em seu lugar, entrará Paulo Henrique Ganso.

21:22 A Recopa Sul-Americana é a competição da Conmebol que reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana no ano de 2012. No caso, Corinthians e São Paulo respectivamente.

21:20 VÍDEO Na primeira partida da Recopa, o Corinthians levou a melhor. Jogando no Morumbi, o São Paulo não foi forte o bastante para segurar a pressão corinthiana e acabou derrotado por 2 a 1 com gols de Guerrero e Renato Augusto.

21:20 Boa noite, amigos! A equipe VAVEL Brasil transmite hoje o segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. Corinthians e São Paulo decidem o título. No primeiro jogo, a vitória foi corinthiana por 2 a 1. Fique conosco!