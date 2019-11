Barcelona anuncia saída de Tito Vilanova

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (19), o presidente Sandro Rosell e o diretor esportivo Andoni Zubizarreta anunciaram a saída de Tito Vilanova do comando técnico do Barcelona. Enfretando uma difícil luta contra um tumor na glândula parótida, o ex-técnico catalão se dedicará totalmente a sua recuperação e não poderá se dedicar totalmente ao cargo de treinador.

O anúncio foi realizado no CT do clube, e acompanhado por centenas de jornalistas e vários jogadores do elenco principal e categorias de base. Visivelmente emocionado e abatido, Sandro Rosell não se extendeu ao comunicado principal.

"Estamos aqui para comunicar uma notícia que não gostaria de dar nunca. De acordo com novos exames, Tito Vilanova vai precisar passar por um novo tratamento que é imcompatível com as responsabilidades de um treinador do primeiro time do Barcelona. Estamos aqui para prestar todo o respeito ao Tito e seus familiares. É um golpe muito duro ao Barcelona. Pensem nas pessoas antes, no clube depois. Não há nada mais o que dizer" - afirmou Rosell.

Mensagens de apoio nas redes sociais

Pelas redes sociais, diversos clubes e jogadores postaram mensagens de apoio para Tito Vilanova. Utilizando suas mídias, o Real Madrid, principal rival espanhol, o Espanyol, principal rival da catalunha, o Atlético de Madrid, adversário na final da Supercopa da Espanha, e até mesmo o técnico José Mourinho, hoje no Chelsea, prestaram suas homenagens. Jogadores como David Villa e Eric Abidal também manifestaram seu apoio.

We would like to send our support, affection, and solidarity to Tito Vilanova, his family, friends, and FC Barcelona. #GetWellSoonTito — Real Madrid C.F. (@realmadriden) July 19, 2013

Jose Mourinho, his coaching staff and the Chelsea players also all send their best wishes to Tito Vilanova for his fast recovery. — Chelsea FC (@chelseafc) July 19, 2013

Desde el Atlético de Madrid queremos expresar todo nuestro apoyo y mandarle mucho ánimo a Tito Vilanova #ÁnimoTito — Atlético de Madrid (@Atleti) July 19, 2013

Un abrazo fuerte para Tito y toda su familia. Mucha fuerza para seguir luchando en este momento tan difícil — David Villa (@Guaje7Villa) July 19, 2013

Prováveis substitutos

Sem Tito, o Barcelona corre contra o tempo para contratar um novo treinador para a temporada. Segundo o presidente do clube, o nome do novo comandante deverá ser anunciado até o fim da semana que vem.

De acordo com a rádio catalã 'RAC1', os nomes de Jordi Roura e Joan Francesc Ferrer permanecerão na comissão técnica com auxiliares, eliminando qualquer possibilidade de efetivação como treinador. A rádio afirma que o novo treinador virá do exterior.

Jornais espanhóis ventilam os nomes de Marcelo Bielsa e Andrés Villas-Boas como principais candidatos. Jupp Heynckes, recentemente aposentado, corre por fora, mas sua contratação seria bastante complicada. Luis Enrique, atualmente no Celta de Vigo, seria o favorito do presidente Sandro Rosell. Sua cláusula de rescisão giraria em torno de € 10 milhões (R$ 29 milhões).