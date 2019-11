Antes da morte, torcedor em estado terminal vai ao treino do Feyenoord

O futebol reserva momentos únicos e emocionantes para torcedores espalhados pelo mundo, até mesmo para quem não tem mais perspectivas de viver. Na Holanda, Rooie Marck, de 54 anos, teve diagnosticado um câncer de pulmão irreversível e, segundo os médicos, alguns dias de vida restando, por conta do cigarro que fumou durante sua vida. Fã número 1 do Feyenoord (HOL), o torcedor resolveu comparecer a um treino da equipe em junho, no Estádio De Kuip, em Roterdã.

Debilitado pela doença e com dificuldades para locomoção, Marck foi recepcionado com atenção e teve uma surpresa em seu último treinamento enquanto vivo. A torcida, que sabia da situação, fez uma faixa homenageando o torcedor, exibiu-a durante o trabalho dos jogadores, e os presentes gritaram o nome dele, o que emocionou a todos e ao próprio Marck, como pode ser visto no vídeo abaixo:

“Queridos camaradas, gostaria de agradecer a todos pelo grande carinho recebido, pelas amizades que tive e por toda a atenção que me foi dada. As homenagens nos últimos dias me deixaram muito impressionado, assim como a minha esposa Marion e meu filho Joey. Obrigado a todos os familiares, amigos e pessoas que conheci e também aos desconhecidos que estavam nas arquibancadas. Agora parto como uma pessoa feliz e abençoada para o novo mundo. Adeus e um grande beijo“, agradeceu Rooie Marck pelo carinho em um fórum de fãs da equipe holandesa. Três dias depois o torcedor morreu, mas com o sentimento de emoção pela homenagem e de "dever cumprido".

A partir do episódio, os torcedores do Feyenoord passaram a sempre gritar o nome de Marck em jogos do time holandês. Um dia que nunca mais será esquecido pelo tradicional clube e pelo mundo do futebol.