Gary Hooper é o novo reforço do Norwich City

O Norwich City certamente encabeça a lista dos times que mais se movimentam nesta janela de transferências. Após anunciar a chegada do meia Leroy Fer nos últimos dias, nesta sexta-feira (26) o clube confirmou a contratação do não menos cobiçado Gary Hooper, atacante proveniente do Celtic, da Escócia.

Em entrevista exclusiva ao site oficial dos Canaries, o inglês de 25 anos falou sobre sua satisfação em concretizar a negociação após meses de especulação. "Existiram muitos rumores desde janeiro e estou realmente satisfeito por ter finalmente colocado a caneta no papel e me juntado ao Norwich. Eu não consigo esperar para ir ao trabalho, treinar com os rapazes e trabalhar com a comissão técnica".

"Eu conheci Chris Hughton e Colin Calderwood nos meus primeiros dias no Spurs então será ótimo voltar a trabalhar com eles na Premier League. Eu marquei gols em todos os níveis que atuei e o desafio de jogar na Premier League está realmente me animando".

O jogador também revelou que a transferência para o Norwich foi altamente recomendada por Fraser Forster, ex-goleiro do clube que atualmente defende a meta da equipe escocesa. "Eu tive uma conversa com Fraser sobre o Norwich e ele disse que é um ótimo clube, com ótimos torcedores num lugar realmente bom no mundo. Ele disse que realmente aproveitou seu tempo aqui".

Para finalizar, Gary fez uma declaração de despedida à seu ex-clube: "Eu quero apenas agradecer todos pelos três anos passados - os torcedores foram fantásticos comigo e o clube realmente me considerou". Após duas consistentes temporadas com a camisa do Scunthorpe United, Hooper chamou a atenção do Celtic e em 2010 transferiu-se para os campeões escoceses, onde balançou as redes por 63 vezes em 95 partidas.

Para mais uma campanha na elite inglesa, o Norwich já anunciou a aquisição de outros 5 reforços: Ricky van Wolfswinkel (£8.8M), Javier Garrido (£1.3M), Martin Olsson (£2.5M), Nathan Redmond (£2M) e Leroy Fer (£4.8M). Os comandados de Chris Hughton também já realizaram 4 amistosos de pré-temporada, contabilizando um empate e três derrotas; na próxima terça (30), a equipe enfrenta o Brighton & Hove Albion, no American Express Stadium, e na quinta o Braga, em Portugal.