Bayern recebe City, Milan e São Paulo para a Audi Cup

Em sua terceira edição, a Audi Cup foi criada em 2009. É um dos principais torneios amistosos do mundo, por sempre reunir, além do Bayern de Munique, outras grandes equipes do mundo. Ao longo dos três campeonatos, sete clubes foram convidados a jogar na Allianz Arena: Barcelona, Boca Juniors, Internacional, Manchester City, Manchester United, Milan e São Paulo.

Em 2009, na primeira Audi Cup da história, o Bayern se sagrou campeão nos pênaltis, após empatar com o Manchester United. Na fase semifinal, os ingleses bateram o Boca Juniors, por 2 a 1, enquanto os alemães golearam o Milan por 4 a 1. Na decisão do terceiro lugar, nova decisão por pênaltis: vitória argentina sobre os italianos por 4 a 3.

Em 2011, o título ficou com o Barcelona. Após os espanhois passarem nas semis pelos brasileiros do Internacional nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Os pênaltis também cavaram a classificação dos donos da casa contra o Milan, outro time presente nas três edições do torneio. Na decisão do terceiro lugar, mais penalidades: o Inter, após outro empate em 2 a 2, venceu o Milan nas cobranças, quando o rossonero errou as quatro tentativas.

Na final, um grande duelo entre Bayern e Barça. Os dois clubes aproveitaram o jogo para fazerem testes, mas a decisão ficou por conta de quem hoje está do outro lado. Thiago Alcântara, cria da base blaugrana e atualmente com a camisa bávara, marcou os dois tentos do título dos espanhois.

Para essa temporada, os donos da casa enfrentarão o São Paulo nesta quarta-feira, a partir das 15h30. Antes, a primeira semi-final, entre Milan e Manchester City, às 13h15 (horários de Brasília). A decisão do terceiro lugar e a grande final, na quinta-feira, estão marcadas para os mesmos horários.

Bayern: finalmente o maior da europa

Nas duas últimas edições da Audi Cup, o Bayern, apesar de favorito, não entrava com grande destaque. Em 2009, uma eliminação frustrante para o Barcelona na Uefa Champions League, após uma pesada derrota por 4 a 0 na casa do rival, além do vice-campeonato alemão para o Wolfsburg. Dois anos depois, a conquista da Europa foi impossibilitada após uma dura eliminação para a Internazionale. Na Alemanha, longe do título: viu do terceiro lugar o Borussia Dortmund levantar a Bundesliga.

Dessa vez, o time entra credenciado pelos dois principais títulos, além da conquista da DFB-Pokal. Em uma Champions League incontestável, após passar pelo Barcelona com 7 a 0 no agregado, o clube bávaro agora é comandado por Pep Guardiola. Os alemães valorizam muito a Audi Cup, e a consideram o principal torneio amistoso da temporada: devem entrar para ganhar -- como fizeram na Telekon Cup, quando venceram o Borussia Monchengladbach por 5 a 1 na final --, ainda mais após serem derrotados para o Borussia Dortmund por 4 a 2 na decisão da DFL-Supercup.

Para o duelo contra o São Paulo, Guardiola não terá alguns dos grandes jogadores do elenco alemão. O zagueiro Holger Badstuber é desfalque certo, graças a uma lesão que deverá deixá-lo fora do time até meados do ano que vem. Além disso, algumas dúvidas na cabeça do treinador espanhol: Manuel Neuer, Javi Martinez, Mario Gotze e Franck Ribery são dúvidas para a estreia -- e a competição.

Com Bastian Schweinsteiger ainda sendo poupado no começo da temporada, o novo reforço Thiago Alcântara deve ganhar vaga no meio. Com um meio-campo totalmente ofensivo, o Bayern deve ir para cima dos rivais nessa Audi Cup.

Entretanto, os bávaros também costumam usar a Audi Cup para lançar alguns jovens garotos das categorias de base. Em 2009, o grande destaque foi o meia Thomas Muller (foto), que fez sua estreia pelo time principal marcando dois gols na goleada contra o Milan, por 4 a 1. Desde então, o jovem alemão se tornou referência no temido time do Bayern. Dois anos depois, foi a vez de Toni Kroos. Mesmo já rodado no time principal, o jogador foi o destaque bávaro no vice-campeonato de 2011.

Para essa competição, Guardiola deve abusar de três boas opções para o futuro da Alemanha: o ponta Mitchell Weiser, o volante Emre Can e o atacante Patrick Weihrauch, artilheiro do time na pré-temporada.

Time-base: Starke (Neuer) ; Lahm, Dante, Boateng, Alaba; Thiago (Schweinsteiger) , Kroos, Muller, Robben e Shaqiri (Ribéry); Mandzukic.

Destaque: Arjen Robben. Autor do gol que deu ao Bayern o título da última Uefa Champions League, Robben iniciou a temporada em grande fase: marcou os dois gols do time bávaro na DFL-Supercup. Apesar da derrota para o Dortmund, o holandês parece ter deixado de vez o rótulo de amarelão. Se estiver inspirado, pode ser o grande nome dos alemães.

Fique de olho: Thomas Müller. Talvez o grande destaque histórico da Audi Cup, o camisa 25 de apenas 23 anos é um dos grandes nomes do Bayern. Aliando força com sua incrível técnica e precisão, Müller normalmente vira elemento surpresa para os adversários do Bayern, preocupados em marcar os pontas Robben e Ribéry. A vida não será fácil para a defesa do São Paulo.

Manchester City: buscando cenário internacional

Após a saída de Roberto Mancini, o Manchester City inicia um trabalho de reconstrução sob a tutela de Manuel Pellegrini, ex-Málaga. O “engenheiro”, como é chamado pela mídia inglesa, já declarou que pretende mudar o estilo outrora pragmático dos Citzens para algo mais “encantador”. Após o vice-campeonato inglês, a reconstrução do City é guiada pela chegada de reforços de peso - como as contratações de Fernandinho (£30m), Jesús Navas (£14.9m), Álvaro Negredo (£20m) e Stevan Jovetic (£22m) – e a saída de nomes relevantes, como Carlos Tevez (Juventus) e Kolo Touré (Liverpool). A preparação para a temporada 2013/14 começou em baixa com as derrotas para modestos times na África do Sul. Já no Barclays Asia Trophy, a equipe se portou de forma mais equilibrada e derrotou South China e Sunderland por 1 a 0, conquistando o título do torneio amistoso. Até o momento, o argentino Sérgio Agüero, uma das grandes estrelas da equipe, vem sendo poupado das partidas -- Pellegrini não anunicou se o atacante disputará o torneio na Alemanha. Outros nomes como David Silva e Pablo Zabaleta também foram poupados dos primeiros duelos na pré-temporada, mas já retornaram à campo. Ainda há a expectativa para a estreia do sérvio Jovetic. Ainda é cedo para saber como os reforços se adequarão à base do time, consolidada no 4-2-3-1. Dos que chegaram, apenas Fernandinho participou de todos os jogos. Até aqui, o atacante Edin Dzeko (foto) tem sido o destaque, inclusive sendo eleito o melhor jogador do Asia Trophy. Por isso, a Audi Cup será ideal para o City testar seus reforços diante de adversários de peso. Time-base: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Touré, Fernandinho; Milner, Silva, Nasri; Dzeko. Destaque: Edin Dzeko. Muitos dizem que o atacante bósnio está ali no ataque dos Citizens apenas guardando uma vaga para o retorno de Kun Aguero. Porém, se depender de Dzeko, a titularidade do argentino não será tão simples. O jogador é o grande destaque do City na pré-temporada, e vai ditando o ritmo dos ingleses. Num esquema com três meias, o homem-gol deve ser bem acionado. Fique de olho: David Silva. Indo para sua quarta temporada nos Citizens, o espanhol de 27 anos é um dos grandes nomes de toda a Premier League. Dono de uma grande visão de jogo, Silva é o líder de assistências no elenco do Manchester City. Em um jogo contra o retrancado Milan ou até o aberto e rápido Bayern, seus passes podem decidir a partida.

Milan: sem destaques, um time totalmente desfigurado

O Milan não assusta tanto quanto já assustou. Prova disso é que o clube não incomodou a campeã Juventus na última Serie A, apesar de uma incrível arrancada ter dado ao rossonero a última vaga italiana na Champions. Até agora na pré-temporada, o Milan foi surpreendido pelo Sassuolo no Trofeo Tim, e bateu o Valencia, por 2 a 1.

As intenções do Milan para a Audi Cup ainda são sombrias. O treinador Massimiliano Allegri anunciou quais atletas viajarão à Alemanha, e muitos dos destaques rossoneros não atuarão: casos do atacante Mario Balotelli e do meia e capitão Riccardo Montolivo. Assim, o Milan entra na competição desfigurado, e dificilmente incomodará o Manchester City. Uma equipe renovada e com jogadores oriundos das categorias de base, mas com poucos grandes nomes.

A ideia do Milan era entrar com um time principal, para mostrar que a temporada do Calcio será boa. A campeã Juventus reforçou fortemente seu elenco, gerando exemplos para destaques da última temporada, como Fiorentina e Napoli, que fizeram grandes contratações. Ainda tímido no mercado de transferências, o Milan quer valorizar o entrosamento, e acredita muito no time que arrancou na última temporada do Calcio.

Para a Audi Cup, o técnico Allegri tem desfalques certos: o zagueiro Daniele Bonera e o atacante Robinho, lesionados, estão fora da competição. Ambos foram titulares nas partidas rossoneras de pré-temporada, e terão de ser substituídos. Além disso, foi confirmado o corte dos defensores Mattia De Sciglio e Phillipe Mexès, ambos titulares.

Sem alguns de seus principais nomes, o ataque do Milan sofrerá. Os jovens M'Baye Niang e Andrea Petagna disputarão uma vaga no setor de frente, ao lado de Stephan El Shaarawy (foto). Serão municiados por Kevin-Prince Boateng, que quer voltar a ter boas atuações com a camisa rossonera.

O maior problema, porém, vem na defesa. Sem os laterais-direitos Ignazio Abate e Mattia de Sciglio, o setor deve ser ocupado pelo canhoto lateral Lucca Antonini. Na zaga, o eterno reserva Zaccardo deverá jogar ao lado do recém contratado Vergara. Dura vida para o rossonero na Audi Cup.

Uma curiosidade para o confronto é o grande número de ex-jogadores: além de Balotelli, estrela da equipe, e Robinho, afastado, o Milan conta com Nigel de Jong para o meio-campo. O jogador, que voltou recentemente de uma grave lesão, é o volante titular do clube italiano.

Time-base: Abbiati, Antonini, Vergara, Zaccardo, Constant; De Jong, Poli, Nocerino, Boateng; El Shaarawy, Niang (Petagna).

Destaque: Stephan El Shaarawy. Sem Mario Balotelli e Riccardo Montolivo, o grande nome do Milan deve ser o Faraó. Após um início de temporada fulminante, o camisa 92 não teve boas atuações com a chegada de Balotelli, num esquema com três avantes. Com a ausência do grande craque rossonero, Shaarawy poderá atuar da maneira que acha melhor. Se alguém nesse time do Milan tem poder de decidir, esse alguém é o Faraó.

Fique de olho: Andrea Poli. Um dos poucos reforços do Milan para a temporada até agora, Poli foi um grande desejo da diretoria. Vindo da Sampdoria, o meio-campista é dono de um ótimo passe e uma boa visão de jogo, tendo chegado no clube já com a condição de titular: foi dele o grande passe para Robinho abrir o placar contra o Valencia. Vale a pena se atentar no jogador de 23 anos.

São Paulo: um exílio entre a crise

A participação do São Paulo na Audi Cup divide os membros da diretoria tricolor. Muitos veem a participação como uma internacionalização da marca: além de estar ao lado de três grandes europeus, o São Paulo aproveitará a viagem para jogar a Eusébio Cup contra o Benfica e decidir a Copa Suruga contra o Kashima Antlers.

O que pesa no lado negativo é o péssimo momento vivido pelo clube. A equipe tem uma série de incríveis 12 partidas sem vitórias, com oito derrotas seguidas -- sequência quebrada com o empate contra o Corinthians no último domingo. É a pior crise na história tricolor. A turnê por Europa e Ásia é, na visão de muitos diretores, algo desnecessário visando a fase tricolor.

O próprio técnico Paulo Autuori admitiu que a viagem não seria a melhor opção para o tricolor no momento, e que tentará correr menos riscos possíveis. Ciente disso, o treinador terá um time considerado inexperiente em campo. Os desfalques serão, além do lateral Clemente Rodríguez, o atacante Luís Fabiano e o volante Denílson, machucados, e o zagueiro Lúcio, afastado por indisciplina: todos com rodagem na Europa.

O goleiro Rogério Ceni, um dos poucos são paulinos do elenco atual conhecidos na Europa, foi elogiado pela imprensa europeia, apesar do difícil momento da equipe paulistana. O clube do Morumbi testará na Alemanha os sérios problemas que já vem mostrando ao longo da temporada: um time desorganizado, sem padrão tático, e com pouco poder de fogo. A esperança tricolor aparece em boas atuações do camisa dez Jadson (foto) e os poucos lampejos do meia Paulo Henrique Ganso. Paulo Autuori relacionou 23 atletas para a viagem, mas ainda não declarou o time que levará a campo.

Time-base: Rogério Ceni; Douglas, Paulo Miranda, Rafael Tolói e Reinaldo; Fabrício, Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso e Jadson; Osvaldo e Aloísio

Destaque: Rogério Ceni. O maior goleiro-artilheiro da história vive um raro momento de desconfiança por parte da torcida são paulina, após fracas exibições. Porém, o camisa um se destacou no empate contra o Corinthians, e não há no elenco tricolor quem se preocupe mais com a péssima fase do que ele: esta deve ser a última temporada no futebol do ídolo. Aos 40 anos, Rogério quer provar que, mesmo longe da boa fase, pode ajudar o São Paulo.

Fique de olho: Jádson. O camisa dez é um dos poucos que se salva da péssima fase são paulina. Com 100 jogos recém completados com a camisa tricolor, o meia, que se destacou na Europa em seis anos de Shaktar Donestk, promete ser o grande diferencial são paulino. Com dez gols na atual temporada, o jogador é a grande válvula de escape para o afobado e ineficiente ataque.

Brasileiros na Europa: extinção do que pouco existiu?

O calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), fora de sintonia com o dos principais campeonatos do mundo, impossibilita que clubes brasileiros normalmente disputem jogos amistosos na Europa. O fato sempre foi criticado por diretores, torcedores e especialistas.

Assim, sempre foi raro que clubes daqui passassem dias fora do país. Enquanto Bayern, Barcelona, Real Madrid e outros gigantes europeus combinam amistosos rentáveis entre si, os brasileiros perdem tempo. Enquanto os europeus estão em pré-temporada, o Campeonato Brasileiro está a todo vapor.

Os poucos eventos recentes mostram essa decadência. A ato de excursionar por fora do país começou em 1925, quando o Paulistano, uma espécie de 'dream team' brasileiro na época, foi a França, e conquistou expressivos resultados -- incluindo uma goleada histórica contra a seleção da casa, por 7 a 2.

Nos últimos anos, de destacar apenas o Internacional, que também jogou a Audi Cup em 2011, ficando em terceiro lugar. Daí em diante, alguns jogos em solo americano foi tudo que brasileiros conseguiram.

Para a edição 2013 da Audi Cup, o São Paulo já entra desvalorizado. Além da incrível sequencia negativa dentro de campo, os paulistanos não levarão a grande atração do time -- na visão dos alemães, é claro. Lúcio, um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique, foi afastado da equipe por indisciplina e baixo rendimento. A página publicitária do torneio chegou a gravar um vídeo com camisa três são paulino, com os dizeres "Lúcio is coming home" ("Lúcio está voltando para casa).

Para o convite ao São Paulo, mesmo com toda sua história e seus títulos internacionais (além da conquista da Sul Americana do ano passado), pesou a participação de Lúcio na zaga tricolor. Foram cinco anos e oito títulos do atleta com a camisa do Bayern, e claramente isso interfiriu na participação são paulina na Audi Cup. O Grêmio de Zé Roberto, outro ídolo na Alemanha, também foi sondado, mas a diretoria preferiu o convite ao tricolor paulista.

Assim, o São Paulo já chega em solo alemão desprestigiado com torcedores e organizadores. Obviamente, o clube não deveria se importar com o torneio amistoso -- a crise que o clube vive é mais forte que qualquer coisa. A decisão de afastar Lúcio, com um rendimento muito abaixo do esperado e colecionando frequentes expulsões e más atuações, foi totalmente acertada pela diretoria tricolor.

Mas o buraco é mais embaixo. A não ida de Lúcio descredita o São Paulo, e o futuro do futebol brasileiro na Europa. Cada vez mais a participação dos nossos lá fora está mais escassa. O Santos chegou a sondar amistosos longe do país, mas a venda de Neymar levou os planos do clube por água abaixo -- nessa sexta, o alvinegro enfrenta o Barcelona, em uma cláusula após a transferência do craque. Até o 'poderoso' São Paulo, que para a imprensa europeia, apesar da crise, ainda é tratado como gigante, não terá condições para continuar excursionando fora do país.

"Falta ambição e organização mais eficiente. Se os clubes tivessem donos ou se fossem propriedade particular de algum diretor, isso não aconteceria. Hoje, eles são entidades sem fins lucrativos", diz Fernando Ferreira Pinto, economista da Pluri Consultoria e especialista em Gestão e Marketing do Esporte. Ele vê as recentes visitas de Internacional e São Paulo como pequenos passos na busca por um objetivo maior -- a mudança de calendário.

Fotos: Reuters, Ansa, Getty Images, Agência Estado, Lancepress, Divulgação

Colaboraram Thiago Ienco e Victor Veiga