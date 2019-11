Bayern de Munique derrota São Paulo e pega o Manchester City na final da Audi Cup

Pela segunda partida da Audi Cup nesta quarta-feira (31), o Bayern de Munique (ALE) derrotou o São Paulo por 2 a 0, na Allianz Arena, e garantiu vaga na final da competição. O gols foram marcados por Mandzukic, aos 9 minutos do segundo tempo, e Weiser, aos 40.

O adversário dos alemães na decisão será o Manchester City (ING), que eliminou o Milan (ITA). Já o Tricolor enfrenta os italianos na disputa do 3º lugar. A equipe comandada pelo técnico Paulo Autuori completou o 13º jogo sem vitória, contando Recopa, Campeonato Brasileiro e excursão internacional.

"Ataque contra defesa" no primeiro tempo, mas placar fica no zero a zero

O primeiro tempo foi marcado pela pressão eminente do Bayern de Munique, que fez o São Paulo se encolher na defesa e sair para os contra ataques. Em um momento da partida, a posse de bola chegou a estar em 72% para os alemães, contra 28% do Tricolor. A primeira chance foi de Aloísio, aos oito minutos, que arriscou de fora e Neuer fez defesa em dois tempos.

Depois disso, só deu Bayern. Aos 15, Robben bateu falta de canhota e Rogério Ceni espalmou no canto direito. Seis minutos mais tarde, o mesmo Robben mais uma vez ameaçou o gol de Rogério, mas a bola passou perto. O meia holandês, aos 31, tentou mais uma chance, mas pegou fraco na bola e o arqueiro brasileiro fez fácil defesa.

Os bávaros seguiram na "blitz" e o time de Paulo Autuori não conseguia sequer chegar no campo de ataque. Aos 37, Toloi salvou em cima da linha o arremate de Pizarro, que recebeu passe de Lahm e já tinha tirado Rogério do lance. No minuto seguinte, Alaba avançou pela esquerda, invadiu a área e bateu na saída do goleiro são-paulino, que desviou com os pés (foto abaixo). Dois minutos mais tarde, mais uma vez Rogério Ceni defendeu chute de Robben, que ainda desperdiçou outro lance tentando encobrir o arqueiro brasileiro.

Alaba perdeu grande oportunidade para abrir o placar para o Bayern, mas Rogério Ceni salvou com os pés (Foto: Reprodução/Reuters)

Bayern fura bloqueio são-paulino e garante vitória; Rogério ainda perde pênalti

Na etapa final, o panorama continuou o mesmo e o Bayern de Munique enfim abriu o placar. Aos 9 minutos, Robben cruzou da direita, Dante desviou de cabeça e Mandzukic (que entrou no segundo tempo) completou para o gol: 1 a 0 bávaros.

A partir daí um batalhão de substituições se iniciou pelas duas equipes e o jogo foi perdendo seu teor de duelo entre titulares. O Bayern quase ampliou aos 19, em linda troca de passes entre Müller e Alaba, que terminou com o meiocampista chutando cruzado e Rogério espalmando de leve na bola. Aos 29, mais uma vez o goleiro tricolor defendeu arremate de Mandzukic. Dois minutos depois, Weiser cabeceou com perigo, por cima do gol.

O Tricolor não ameaçou Neuer em nenhum momento, e ainda tomou o segundo dos alemães aos 40 minutos. Shaqiri mandou na trave direita, no rebote, Weiser só deslocou Rogério e matou a partida no Allianz: 2 a 0. Ainda teve tempo do São Paulo ter um pênalti nos últimos minutos, mas Rogério Ceni bateu fraco e Neuer, no canto esquerdo, desviou para a trave.

Mandzukic abriu caminho para a vitória do time alemão em cima do São Paulo (Foto: Reprodução/AP)