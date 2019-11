Em dois tempos distintos, São Paulo vence Benfica e encerra jejum de vitórias

Pela sexta edição da Eusébio Cup, torneio realizado para homenagear o maior jogador da história do Benfica. Se enfrentaram neste sábado (3) no estádio da Luz em Lisboa, Benfica e São Paulo. Um teste importante para ambas equipes, uma que inicia sua temporada e outra que busca se encontrar na mesma.

No duelo em campo como era de se esperar, um Benfica mais organizado e marcando pressão, evitando a saída de bola do São Paulo. Logo no primeiro minuto, Gaitán cobrou escanteio rasteiro, na rede pelo lado de fora, assustando o goleiro Rogério Ceni. Na sequência em jogada na esquerda, Lima bateu com força no travessão do goleiro tricolor. Que ainda teve de trabalhar novamente quando o sérvio Djuricic finalizou com categoria no gol paulista.

Só aos 12 minutos, a primeira chegada tricolor, Oswaldo recebeu na ponta esquerda e bateu sem perigo para o gol de Paulo Lopes. Com o passar do tempo, a marcação pressão benfiquista diminuiu e mesmo assim, os erros de passes do São Paulo impediam qualquer ação ofensiva do time brasileiro. Que mais uma vez na esquerda, permitiu Cortez cruzar, Tolói falhar e Lima de primeira mandar por cima do travessão de Rogério.

Já nos minutos finais, os sérvios Markovic e Matic por duas vezes bateram para o gol e obrigaram Ceni, mais uma vez, a evitar o tento português. Aloísio ainda cabeceou cruzamento de Douglas no canto direito de Paulo Lopes, que mandou a escanteio, mas nada de gols. Fim de primeira etapa com empate em 0 á 0 , mas com domínio total dos donos da casa e muitos erros de passes do Tricolor no jogo.

Na volta do segundo tempo, Maicon no lugar de Fabrício no time brasileiro e Rodrigo substituiu Djuricic no Benfica. Porém o quem mudou mesmo foi á postura do São Paulo. Com um futebol mais ofensivo, com posse de bola e ultrapassagens dos laterais, o time parecia outra equipe.

Assim aos 49 minutos, Oswaldo recebeu lançamento cara a cara com o goleiro, mas a arbitragem marcou impedimento. No minuto 52, no entanto, Jadson enfiou lindo passe para Aloísio que aproveitou a bobeada da zaga e tocou na saída do goleiro Paulo Lopes, 1 á 0 São Paulo. Que mais confiante chegou novamente com Aloísio em chute de fora da área, para boa defesa de Paulo Lopes a escanteio.

Descontente com o time, Jorge Jesus fez três substituições e mesmo assim continuou a ver um São Paulo confiante e trocando passes, que na bola parada ampliou o placar. Escanteio cobrado por Jadson, que Rodrigo Caio cabeceou para a pequena área e Tolói em posição duvidosa desviou para as redes, 2 á 0 Tricolor com 62 minutos de jogo.

Com o segundo o gol, a equipe da casa desanimou, começou a errar muitos passes e já sem o mesmo fôlego do primeiro tempo, não conseguia envolver a competente marcação defensiva tricolor. Quem chegou novamente na bola área foi o São Paulo, Rodrigo Caio mais uma vez cabeceou forte na trave esquerda de Paulo Lopes. Desorganizado e nervoso, o Benfica só voltou a finalizar com perigo aos 84 minutos, em cruzamento de Maxi Pereira, Rodrigo cabeceou para boa defesa de Ceni.

O goleiro são paulino trabalhou novamente no minuto 91, em nova finalização do brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo após rebote da defesa Tricolor. Fim de jogo na Luz, com importante vitória são paulina. Mais que o resultado por si só, a equipe voltou a jogar bem, acertar passes e marcar gols. Já o Benfica, após cinco vitórias na pré-temporada na Suíça, perde o primeiro jogo e logo em casa, para o São Paulo, o que definitivamente não estava nos planos de Jorge Jesus.