Nastasic ficará de fora por até seis semanas

O zagueiro do Manchester City, Matija Nastasic, perderá o primeiro mês de temporada devido uma lesão no tornozelo esquerdo, adquirida na vitória dos Citizens sobre o Sunderland, em partida válida pela Barclays Asia Trophy.



O jogador de 20 anos deve ficar de fora pelas próximas quatro ou seis semanas. O campo da partida em Hong-Kong estava em péssimo estado, encharcado e foi alvo de várias críticas. Na ausência do sérvio, Lescott deve ser o companheiro de Kompany na defesa.

Nastasic, de 20 anos, foi contratado pelo Manchester City junto a Fiorentina no último dia da janela de transferência da última temporada. Apesar da pouca idade, o zagueiro assumiu a titularidade na defesa ao lado de Kompany e participou de 30 partidas com a camisa do clube. Pela seleção da Sérvia, ele já esteve em campo em nove oportunidades.

Outro que não vem sendo utilizado nos jogos de pré-temporada é Sérgio Agüero. Mas o atacante argentino já está em fase final de tratamento e volta aos treinamentos com bola na próxima semana. Agüero não joga desde um amistoso contra o Chelsea, nos Estados Unidos, e o clube afirmou que está fazendo um bom progresso em sua recuperação. A equipe de Manuel Pellegrini começa a caminhada na Premier League em casa diante do Newcastle, no dia 19 de agosto.