Manchester United - Wigan, assim acompanhamos

12:00 Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos e até a próxima

11:54 Moyes começa bem no comando dos Red Devils. Já conquista um titulo em sua primeira partida oficial. No próximo fim de semana, a Premier League começa e o United enfrenta o Swansea, no País de Gales.

FINAL DE JOGO! COM SHOW DE ROBIN VAN PERSIE, O UNITED VENCE O WIGAN E SAGRA-SE CAMPEÃO DA SUPERCOPA DA INGLATERRA

92' Kagawa toca para Januzaj, que faz boa jogada individual, mas finaliza errado

90' Teremos mais quatro minutos de jogo!

88' Minutos finais em Wembley. David Moyes já vai conquistando seu primeiro titulo no comando do Manchester United

ALTERAÇÃO NO WIGAN - SAI: McMarthy ENTRA: Dicko

ALTERAÇÕES NO UNITED - SAEM: Welbeck e Van Persie ENTRAM: Kagawa e Januzaj

78' Evra recebe em profundidade pela esquerda, tenta achar Van Persie na pequena área mas a zaga dos Latics corta

ALTERAÇÕES NO WIGAN - SAEM: Maloney e Watson. ENTRAM: Gómez e Espinoza

73' Divulgado o público em Wembley: 80.235 pessoas

VÍDEO: O segundo gol do Manchester United

68' Bonita jogada do United, que começa com Evra e termina em Valencia. Ele chuta, a bola desvia na defesa e passa com perigo ao lado direito de Carson.

ALTERAÇÃO NO UNITED - SAI: Zaha ENTRA: Valencia. SAI: Giggs ENTRA: ANDERSON

ALTERAÇÕES NO WIGAN - SAEM: McClean, Holt e McArthur. ENTRAM: Fortune, McCann e McManaman

58' O atacante holandês recebeu, ganhou dos defensores, conseguiu um chute improvável e contou com um desvio para a bola entrar. United com o titulo encaminhado, 2-0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO MANCHESTER UNITED! DELE DE NOVO, ROBIN VAN PERSIE!

56' Wigan marca melhor que na primeita etapa e tenta ficar mais com a bola. United tenta acertar uma jogada para matar o jogo

49' Zaha faz boa jogada pela direita, toca atrás para Welbeck, que ajeita para Cleverley. O volante chuta mal e a bola vai pela linha de fundo

46' Watson levanta bola pra grande área, mas De Gea segura firme

45' BOLA ROLANDO PRO SEGUNDO TEMPO!

11:03 Lindegaard, Evans, Anderson, Valencia, Januzaj, Kagawa

11:03 Banco de reservas do Wigan: Nicholls, Gomez, Espinoza, McCann, McManaman, Fortune, Dicko

10:47 Com gol de Van Persie, o Manchester United vai vencendo o Wigan e levando a Supercopa da Inglaterra

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

43' Na cobrança, houve o levantamento, Boyce subiu livre, cabeceou pra trás mas ninguém completou pro gol

43' Mais uma falta pro Wigan nos arredores da área. Vidic e Holt seguem se estranhando

39' Tem falta para o Wigan. Vidic e Holt discutem e são advertidos verbalmente pelo árbitro

37' ESPALMA CARSON! Outra chegada com perigo do United. Welbeck gira na grande área e finaliza, para grande defesa do goleiro do Wigan

34' McClean chega na linha de fundo e chuta forte, a bola passa por toda grande área e sai

31' McClean cruza na grande área, mas o árbitro marca falta de ataque de Holt

FOTO: Van Persie no momento da finalização

28' O tempo vai passando e De Gea não fez sequer uma defesa na partida

23' McClean tenta cruzamento, mas a zaga do time de Manchester corta com facilidade

19' Partida esfriou bastante. O United fica com a bola e chega com pouco perigo. Quando tem o controle, o Wigan tem muita dificuldade para criar algo

16' ALTERAÇÃO: Lesionado, Rafael sai para a entrada de Smalling

14' QUASE WELBECK! Zaha chega na linha de fundo, faz o cruzamento e na dividida a defesa tira o gol de Welbeck

13' Wigan ainda não ameaçou. United troca passes no meio campo. Destaque para Zaha, que faz boas jogadas

VÍDEO: O gol do van Persie, que abriu o placar para o Manchester United



8' Com esse gol logo no início, o United terá muita tranquilidade para conduzir a partida. Já o Wigan terá que mudar sua postura e isso pode ser fatal.

6' A chegada pela esquerda, levantamento perfeito de Evra, na cabeça de Van Persie para abrir o placar na decisão

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO MANCHESTER UNITED! É DE ROBIN VAN PERSIE, O ARTILHEIRO!

5' Giggs toca de calcanhar para Rafael, que tenta o cruzamento mas a zaga do Wigan afasta

2' Como se esperava, o United tem mais posse de bola e se arrisca mais no ataque

0' BOLA ROLANDO! Começa Manchester United x Wigan

09:55 Equipes no gramado! Hino britânico em execução

WIGAN ESCALADO: Carson, Boyce, Barnett, Perch, Crainey, Watson, McArthur, McCarthy, McClean, Holt, Maloney

MANCHESTER UNITED ESCALADO: De Gea, Rafael, Vidic, Jones, Evra, Giggs, Carrick, Cleverley, Zaha, Van Persie, Welbeck

09:50 O atual campeão da Supercopa é o Manchester City. A equipe, na época ainda comandada por Roberto Mancini, venceu o Chelsea por 3 a 1, em partida realizada no Craven Cottage, já que Wembley recebia as Olimpíadas.

09:47 O Wigan vem com uma equipe bem diferente da temporada passada. Agora na Championship, o principal objetivo do clube é retornar a Premier League. Até aqui, na segunda divisão inglesa, os Latics já jogaram um jogo e venceram. Estão na oitava posição com três pontos

09:43 No United, Moyes ainda não tem todo o elenco a disposição. A ausência mais sentida é a de Wayne Rooney, que já recebeu propostas do Chelsea e pode deixar os Red Devils. A partida também marca a estreia de Zaha em jogos oficiais. O jovem foi contratado no fim da temporada passada e se tem uma expectativa muito grande para ver o desempenho do jogador.

RELEMBRANDO: Com gols nos minutos finais, Wigan bate City e conquista a FA Cup

RELEMBRANDO: Com hat-trick de Robin van Persie, o Manchester United sagrou-se campeão inglês da última temporada

09:35 O Wigan surpreendeu a todos na temporada passada. Com a fama de "incaível", os Latics chegaram até a final da FA Cup derrotando equipes importantes como o Everton, por exemplo. Na decisão, a equipe superou o poderoso Manchester City e conquistou o título mais importante de sua história. Entretanto, na Premier League, foram rebaixados.

09:33 O Manchester United, atual campeão da Premier League, passa por uma reformulação em sua equipe. Alex Fergunson, treinador da equipe por mais de 25 anos, deixou o cargo e agora David Moyes está no comando. Muitos temem o que pode acontecer, será que a hegemonia na Inglaterra continuará?

09:31 A partida será realizada no estádio Wembley, em Londres e tem início às 10h.

9:30 Olá, amigos que acompanham a VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a final da Supercopa da Inglaterra, entre Manchester United e Wigan.