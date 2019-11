Van Persie marca duas vezes e Manchester United conquista a Community Shield

A temporada 2013/14 está oficialmente aberta para os times da elite na Inglaterra. O campeonato da primeira divisão terá início apenas no próximo final de semana, mas neste domingo (11) a bola já rolou pela Community Shield, tradicional torneio que colocou frente a frente os campeões da Premier League e da FA Cup de 2012/13.

Em jogo único, o Manchester United derrotou o Wigan pelo placar de 2 a 0 e conquistou seu primeiro troféu sob o comando do escocês David Moyes, sucessor de Sir Alex Ferguson. Robin van Persie foi o artilheiro do confronto, anotando os dois gols.

A partida começou morna e em poucas vezes ganhou ritmo ao menos empolgante. Quem chegou na frente pela primeira vez foi o United, que após bate-rebate na entrada da área viu a bola ficar com o goleiro Scott Carson. Quando o relógio marcava 6 minutos, entretanto, o ataque dos red devils culminou em alteração no placar; Patrice Evrá fez ótimo cruzamento da esquerda e o sempre mortal Robin van Persie pulou no terceiro andar para fazer o 1 a 0.

Em outra investida, dessa vez pelo lado direito, o estreante Wilfried Zaha passou pela marcação e tentou encontrar Danny Welbeck, que não alcançou a bola. O primeiro problema para David Moyes surgiu aos 15', quando o brasileiro Rafael sentiu dores no joelho e teve de ser substituído por Chris Smalling. Com a mudança, o versátil Phil Jones foi deslocado para a lateral-direita.

Mesmo com a pouca agressividade do adversário, que apenas controlava a posse de bola, o Wigan dificilmente encontrava espaços para infiltrar a área e não havia sequer finalizado quando James McClean foi alçado nas costas da marcação e pecou no cruzamento. Poucos momentos depois, Welbeck recebeu de Tom Cleverley, fez o giro e chutou firme para Carson espalmar. No escanteio, Evrá e Zaha bateram cabeça e tudo acabou em tiro de meta. Após falhas tentativas aéreas dos Latics, Mark Clattenburg fez soar o apito e terminou um sonolento primeiro tempo.

Sem alterações, as equipes voltaram para a etapa final e quem finalizou pela primeira vez foi o United. Zaha e Welbeck tabelaram na direita e Cleverley completou a jogada com um chute mascado, sem perigo para o goleiro. Mais uma vez, os comandados de Moyes pareciam contentes com o resultado e esporadicamente arriscavam lances agudos. O artilheiro da última Premier League tratou de mudar esse quadro. Na entrada da grande área, van Persie recebeu de Welbeck e bateu com a canhota; James Perch ainda desviou antes da bola entrar e decretar o 2 a 0.

Contando com a fragilidade ofensiva do Wigan, o time de Manchester dificilmente perderia a vantagem de dois gols e seguiu apenas controlando o ritmo da partida. Antonio Valencia - que entrou no lugar de Zaha - teve seu chute bloqueado pela zaga e desperdiçou a chance de ampliar. Já com poucos minutos para o fim, festival de substituições devido à possibilidade de até 6 trocas serem realizadas no jogo. Destaque para Adnan Januzaj, belga de 18 anos que chamou atenção na pré-temporada mancuniana e teve a chance de atuar em Wembley.

Sem mais emoções, Clattenburg deu o apito final e oficializou o primeiro título da ''era David Moyes'' no Manchester United. O sempre consistente Michael Carrick foi eleito o melhor em campo.

Após a final, os clubes seguirão caminhos bem diferentes. Enquanto os Devils estreiam pela Premier League diante do Swansea, no próximo sábado (17), o Wigan dá continuidade à sua campanha na segunda divisão frente ao Bournemouth, no mesmo dia.