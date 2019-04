Napoli faz proposta por Matri, da Juventus

Alessandro Matri é o nome da vez em Nápoles. Buscando um atacante para ser o vice do argentino Gonzalo Higuaín, Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, decidiu investir 12 milhões de euros para contar com o atacante da Juventus.

O clube partenopei formalizará a sua oferta ao jogador: 3 milhões de euros/ano nas próximas cinco temporadas. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, Juventus e Napoli já teriam tudo acordado e a negociação depende apenas de um ok de Matri.

O jogador deve chegar ao Napoli na próxima semana. O que ainda falta ser definido é justamente o bônus por rendimento, além dos direitos de imagem padrões para todos os jogadores do time do sul da Itália a serem definidos individualmente.

Cria do Milan, Alessandro Matri foi contratado pela Juventus por 15 milhões de euros, após uma ótima campanha com o Cagliari. Apesar de nunca ter sido titular absoluto, Matri sempre foi autor de gols importantes nestes anos dedicados aos bianconeri. As chegadas de Carlos Tévez e Fernando Llorente tiraram o espaço do jogador no ataque da Vecchia Signora. Com isso, é provável que Matri aceite a transferência para o clube azzurro.