Ricardo Bochini: "El Maestro"

Raros são os jogadores que tem a honra de poder dizer que são ídolos do maior jogador da história do futebol argentino. Um deles é Ricardo Bochini, meia que dedicou toda a sua carreira futebolística ao Independiente, conquistou quatro Copa Libertadores e dois Campeonatos Mundiais e é considerado o maior jogador da história do Rojo.

Camisa 10 clássico, El Bocha foi o grande nome da maior equipe da história do Independiente e um dos principais responsáveis pela equipe ser conhecida atualmente como El Rey de Copas. Devido ao seu estilo de jogo, de conduzir a equipe e criar muito mais do que finalizar, recebeu o apelido de El Maestro. Conheça mais sobre a história desse grande craque argentino na seção “Mexendo no Baú”.

A infância de Bochini

Ricardo Enrique Bochini nasceu em 25 de janeiro de 1954, em Zárate, cidade da província de Buenos Aires, na Argentina. Apaixonado pelo futebol desde criança, El Bocha começou a sua carreira nas categorias de base do Belgrano, um clube local. Aos 15 anos, Bochini e seu pai se mudaram para a capital argentina com o objetivo de assinar com o San Lorenzo. Rejeitado pelo clube de Boedo, tentou a sorte no Boca Juniors, equipe mais popular do país, mas sofreu uma nova decepção.

O começo no Independiente

Dois anos depois, Bochini finalmente conseguiu realizar o seu sonho de assinar com um dos cinco principais clubes da Argentina e foi aceito pelas categorias de base do Independiente, clube que passaria toda a sua carreira dali em diante. O meia fez sua primeira partida como profissional apenas em 1972, na derrota por 1 a 0 para o River Plate, no dia 25 de junho.

Àquela altura, a equipe já havia conquistado a Copa Libertadores de 1972 e, portanto, iria disputar o Mundial Interclubes no final do ano. Entretanto, Bochini não teve oportunidades de jogar e viu pela televisão os seus companheiros serem derrotados pelo Ajax, de Johan Cruyff. No metade final de 1973, Bochini teve mais oportunidades entre os onze iniciais e logo se transformou em peça chave da melhor equipe da história do Independiente.

A conquista da primeira Copa Libertadores

Naquela temporada, o Rojo entrou na disputa da Copa Libertadores direto nas fases semifinais, pelo fato de estar defendendo o seu título. Na época, a disputa das semifinais era feita em dois grupos de três equipes e os primeiros colocados disputavam a grande final. No grupo do Independiente, estavam San Lorenzo, da Argentina, e o Millonarios, da Colômbia. Depois de ser derrotado em Bogotá, a equipe devolveu o resultado em Avellaneda e empatou duas partidas contra os compatriotas, garantindo vaga na grande final.

Na disputa do título, o Rojo teve pela frente a equipe do Colo-Colo, do Chile. Após dois empates, em 1 a 1 em Avellaneda e em 0 a 0 em Santiago, a decisão foi disputada em uma terceira partida, no lendário estádio Centenário, no Uruguai. Com uma vitória por 2 a 1 na prorrogação, o Independiente garantiu o seu quarto título da Copa Libertadores e o primeiro de Bochini, que ainda era reserva mas participou do último jogo do torneio.

A consolidação entre os titulares e o primeiro Mundial

Durante a disputa do Campeonato Argentino de 1973, Bochini impressionou o técnico Pedro Dellacha e conquistou de vez a vaga entre os titulares na armação da equipe, juntamente com Daniel Bertoni, com quem faria uma das melhores duplas da história do futebol sul-americano. Como havia sido campeão da América do Sul, o Independiente focava a sua temporada na disputa do Mundial Interclubes, em dezembro, e, portanto, utilizou o campeonato nacional para preparar a equipe para a disputa.

O campeão europeu era o Ajax, carrasco do Rojo no ano anterior, mas os holandeses desistiram de viajar até o Japão para disputar a competição e o representante do Velho Continente foi a Juventus, vice-campeã daquela edição da Copa Europeia. Na partida disputada no Estádio Olímpico, em Roma, a estrela de Bocha brilhou pela primeira vez.

O duelo era equilibrado até os dez minutos derradeiros quando o camisa 10 argentino, que era muito mais conhecido por sua habilidade em deixar os companheiros na cara do gol do que marcar, fez linda tabela com Bertoni e tocou com muita categoria na saída de Dino Zoff, marcando o tento do título inédito para o Rojo, que já havia disputado três vezes, mas perdido todas.

A segunda Libertadores de Bocha

Já titular absoluto e maestro da equipe, El Maestro foi fundamental na conquista do pentacampeonato continental do Independiente. Por estar defendendo o título, o Rojo entrou na disputa nas semifinais e dessa vez os adversários do grupo eram o Peñarol, do Uruguai, e os compatriotas do Huracán.

Depois de empatar com os argentinos em Buenos Aires, a equipe vermelha demonstrou toda a sua força e venceu os uruguaios por 3 a 2, em pleno Estádio Centenário, e goleou o Huracán por 3 a 0 em Avellaneda. Depois, um empate em 1 a 1 contra o Peñarol bastou para que o Independiente voltasse disputasse outra final de Libertadores.

Na decisão o adversário foi o temido São Paulo de Waldir Peres e Pedro Rocha. Na primeira partida, disputada no Estádio do Pacaembu, o Independiente saiu na frente com gol de Saggiorato aos 28 minutos do primeiro tempo, mas dois gols nos cinco minutos iniciais da segunda etapa – marcados por Pedro Rocha e Mirandinha – deram a vitória ao Tricolor Paulista.

No segundo jogo, disputado em Avellaneda, Bochini anotou o primeiro gol do Independiente na vitória por 2 a 0, completada por Balbuena no começo da segunda etapa. O resultado forçou uma partida desempate, disputada no Estádio Nacional, em Santiago, capital do Chile. Aos 37 minutos, o Independiente teve um pênalti marcado em seu favor e após cobrança de Pavoni, Waldir Peres chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol que dava o quinto título da Copa Libertadores para o Rojo e o segundo para Bochini.

O vice-campeonato mundial

Assim como na edição anterior, o campeão europeu – àquela altura o Bayern de Munique – se recusou a jogar o Mundial Interclubes e o Independiente teve que enfrentar o vice-campeão do Velho Continente, dessa vez os espanhóis do Atlético de Madrid. A diferença, porém, foi que dessa vez o Rojo não teve muito o que comemorar.

Em uma final disputada em duas partidas, os argentinos venceram a primeira, disputada em Avellaneda, por 1 a 0, com gol de Balbuena, aos 34 minutos da etapa inicial. Na volta, disputada no Vicente Calderón, em Madrid, os espanhóis venceram por 2 a 0, gols de Irureta e Ayala, e conquistaram o Mundial Interclubes daquele ano.

A sexta Libertadores roja

Mais uma vez defendendo seu título, o Rojo entrou na disputa da Copa Libertadores de 1975 na fase de semifinais e enfrentou as equipes do Cruzeiro e do Rosário Central em seu grupo. A equipe começou a campanha muito mal e, em duas partidas realizadas fora de casa, foi derrotado em ambas por 2 a 0. Em Avellaneda, devolveu o resultado diante do Rosário e fez 3 a 0 nos brasileiros.

Com os resultados, as três equipes ficaram empatadas em quatro pontos – naquela época, a vitória ainda valia apenas dois – e a vaga para a grande final foi decidida no saldo de gols. Como o Independiente era a única equipe com saldo positivo, se classificou para a grande decisão.

O embate contra a Unión Espanhola, do Chile, foi equilibrado. Na primeira partida, em Santiago, o placar não havia sido alterado até os 42 do segundo tempo, quando Ahumada acertou um lindo chute de fora de área e garantiu a vitória para os donos da casa.

No encontro em Avellaneda, Rojas abriu o placar para o Rojo ainda no primeiro minuto e tudo parecia mais tranquilo para os argentinos. Até que dez minutos depois, a arbitragem marcou pênalti para os chilenos e Las Heras converteu. O empate se arrastou até os treze da segunda etapa, quando quem teve uma penalidade a seu favor foi o Independiente e Pavoni recolocou os donos da casa em vantagem.

Com menos de dez minutos para o encerramento da partida, Bochini fez linda jogada individual pela direita e serviu Bertoni, que dominou dentro da grande área e definiu o placar em 3 a 1, forçando uma terceira partida.

No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, Ruiz Moreno aproveitou jogada do Maestro para abrir o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Com 20 minutos do tempo final, Bertoni deu números finais à partida e garantiu o sexto título continental do Independiente e o quarto em sequência, feito jamais repetido por qualquer equipe.

Por motivos de falta de datas, o Independiente não conseguiu disputar o Mundial Interclubes contra o Bayern de Munique.

Os primeiros campeonatos argentinos

Depois do tetracampeonato continental, a equipe roja foi desfigurada e não conseguiu repetir o brilho na Copa Libertadores de 1976, tendo sequer alcançado a decisão, vencida pelo Cruzeiro em cima do River Plate, e nem conseguiu ir longe no Metropolitano ou no Nacional daquele ano.

Já em 1977, o Independiente voltou ao caminho das glórias. Depois de uma campanha regular no Metropolitano, a equipe entrou forte na disputa do Nacional e venceu o seu grupo com uma bela campanha de 10 vitórias, um empate e três derrotas, com 30 gols marcados e apenas 13 sofridos, garantindo o direito de disputar a semifinal contra o Estudiantes de La Plata.

Com Bochini comandando o meio de campo, a equipe venceu a segunda partida por 3 a 1, depois de ter empatado fora de casa por 1 a 1 e se classificou para a final, aonde enfrentou o Talleres, de Córdoba. Depois de empatar em Avellaneda por 1 a 1, o Rojo precisava da vitória ou do empate com mais de dois gols para conquistar o título.

Em uma partida com uma arbitragem extremamente controversa, o Independiente saiu vencendo por 1 a 0, até que um polêmico pênalti foi marcado para os donos da casa, que empataram a partida. Minutos depois, o Talleres conseguiu a virada com um gol claramente marcado com a mão, o que gerou confusão e três jogadores rojos expulsos do gramado.

Com apenas oito atletas em campo, a estrela de Bochini brilhou. Após jogada confusa dentro da grande área, a bola se ofereceu para o camisa 10 na marca do pênalti. Com dois defensores em cima da linha de meta, Bocha deu um toquinho de categoria e empatou a partida, garantindo o título inédito em sua carreira.

Na temporada de 1978, o Independiente repetiu o feito e conquistou mais uma vez o Campeonato Nacional. Com nove vitórias, três empates e duas derrotas, El Rey de Copas garantiu a sua classificação para as quartas de final daquela edição, aonde empataram em 2 a 2 e venceram o Colón por 2 a 0, passando para as semifinais.

Na penúltima fase do campeonato, um reencontro com o Talleres, vice-campeão do ano anterior e duas vitórias por 2 a 1 colocaram a equipe de Avellaneda outra vez na decisão.

Agora, o adversário era o River Plate. Depois de empatarem em 0 a 0 no Monumental de Núñez, a decisão ficou para o Estádio Libertadores da América, em Avellaneda e mais uma vez Ricardo Bochini demonstrou o seu poder de decisão. Com um gol em cada etapa, El Maestro foi o herói da vitória por 2 a 0 que garantiu o bicampeonato do Independiente.

O hiato de títulos

Acostumado a levantar taças praticamente todo ano, Bocha não teve muita felicidade nos anos seguintes à 1978. Com campanhas medianas no Campeonato Argentino e na Copa Libertadores, o Independiente venceu apenas o Trofeo Villa de Madridem 1981, um torneio amistoso disputado na Europa, até o ano de 1984, quando a equipe voltou a brilhar no continente sul-americano.

O retorno do Independiente ao topo do continente

Com trinta anos de idade, Bochini já era um jogador consagrado em território sul-americano e tinha um espaço reservado no coração de todos os torcedores do Independiente, mas ele queria mais. Ao lado de nomes como Giusti e Burruchaga, Bocha queria devolver o continente ao Rey de Copas.

Na Copa Libertadores de 1984, o Rojo entrou ainda na primeira fase e teve que enfrentar Estudiantes, Olimpia e Sportivo Luqueño, do Paraguai. A campanha no grupo foi de quatro vitórias, um empate e uma derrota, com onze gols marcados e cinco sofridos.

Na segunda fase, o Independiente teve pela frente o Nacional e a Universidad Católica. Na primeira partida contra os uruguaios, empate em 1 a 1 em Montevidéu. Depois, placar inalterado contra os chilenos, também fora de casa. Em Avellaneda, vitórias por 2 e 1 a 0 colocaram o Rey de Copas mais uma vez em uma decisão continental.

O adversário da vez era a fortíssima equipe do Grêmio, que contava com nomes como Renato Portaluppi, Hugo de León e Tarciso, além de ser a última campeã da Libertadores. Na primeira partida, disputada no Estádio Olímpico, El Bocha demonstrou toda a sua categoria ao receber uma bola na entrada da área e deixar Burruchaga de frente para João Marcos. O camisa 7 só teve o trabalho de empurrar para a rede e sacramentar a vitória argentina.

Na partida de volta, El Rey de Copas segurou o empate em 0 a 0 até o apito final e o Maestro pode voltar a comemorar a conquista de uma Copa Libertadores da América, a quarta de sua carreira e a sétima da história roja.

A América não é o bastante

Não contente em ter devolvido o Rey de Copas ao topo do continente sul-americano, Ricardo Bochini queria mais, queria devolver o seu clube ao topo de todo o planeta. Na decisão do Mundial Interclubes, o Independiente teria pela frente o Liverpool, campeão europeu e que contava com estrelas como Kenny Dalglish e Ian Rush.

Em uma exibição de gala, considerada por muitos como a melhor de um camisa 10 em Mundiais Interclubes, El Bocha comandou o Rojo na vitória por 1 a 0, com gol de Percudani, logo aos seis minutos da primeira etapa, e conquistou o seu segundo título mundial.

A idolatria de Maradona e o título da Copa de 1986

Em 1986, Diego Armando Maradona vivia o auge de sua carreira e era a grande esperança da Argentina na conquista do bicampeonato mundial, enquanto Ricardo Bochini já beirava os 32 anos e não apresentava o melhor futebol de sua vida. Entretanto, tamanha a idolatria por El Maestro, El Díos exigiu que o camisa 10 do Independiente estivesse presente no grupo que disputaria o Mundial no México.

Mesmo só tendo entrado alguns minutos em campo na semifinal contra a Bélgica, vencida por 2 a 0, dois gols de Maradona, Bochini pode se considerar um dos campeões mundiais daquela edição. Conta-se, inclusive, que Bocha só entrou em campo porque Dieguito foi à beira do campo implorá-lo. “Venha Maestro, o estamos esperando” haveria dito o maior jogador argentino de todos os tempos. Apesar do pouco tempo juntos, Bocha e Díos foram capazes de infernizar a vida dos defensores belgas.

O final trágico de sua carreira

Depois da Copa do Mundo de 1986, Bochini ainda chegou a conquistar mais um Campeonato Argentino com a camisa do Independiente, em 1989, mas o final de sua carreira foi extremamente melancólico.

No dia 5 de maio de 1991, o Independiente disputava uma partida do Campeonato Argentino contra o Estudiantes de La Plata e as equipes empatavam em 1 a 1 quando El Bocha recebeu uma entrada duríssima de Pablo Erbín, que resultou em uma lesão grave, que o afastou definitivamente dos gramados.

O legado de El Maestro

Ricardo Bochini deixou o futebol como um dos maiores jogadores da história do futebol argentino e, certamente, o maior da história do Independiente. Além de toda a sua categoria e poder de decisão, o “eterno 10” caiu nas graças da torcida roja devido à sua fidelidade com a camisa do Rey de Copas.

El Bocha dedicou as duas décadas de sua carreira ao Rojo, foi o craque da principal equipe da história do clube – e uma das maiores da história do futebol mundial – e se transformou no atleta que mais vezes vestiu a mesma camisa na Argentina: foram 740 partidas e 107 gols pelo Independiente. Atualmente, a rua do Estádio Libertadores da América, eterna casa de Bochini, leva o nome do craque.

