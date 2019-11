Com golaço de Mandzukic e erro da arbitragem, Bayern bate Frankfurt fora de casa

Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt duelaram pela segunda rodada da Bundesliga 13/14 neste sábado (17), na Commerzbank-Arena, em Frankfurt am Main. Com muito sufoco para impor seu ritmo de jogo e contando com um gol legal do Frankfurt mal anulado, o time da Baviera conseguiu voltar para Munique com os três pontos na bagagem e divide, com seis pontos, a liderança do campeonato com Bayer Leverkusen, Werder Bremen e Mainz.

A primeira etapa começou com o Bayern querendo administrar a posse de bola, como já de costume. Com muitas trocas de passe, aos nove minutos o time bávaro chegou ao ataque com Kroos, acertando a trave de Trapp. Já aos 12, Müller conseguiu acertar um cruzamento para Mandzukic que, na marca do pênalti, acertou um belo voleio e abriu o placar para o time vermelho e branco.

Com o gol logo no início da partida, o Bayern relaxou e permitiu que o Frankfurt armasse suas jogadas. Já com a bola por mais tempo em seus pés, o time de Frankfurt começou a chegar na área do Bayern até que, aos 41 minutos, Meier, em posição legal, aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo do gol bávaro. Porém a arbitragem anotou impedimento, gerando revolta dos jogadores do time da casa. Confira os lances dos gols no vídeo abaixo:

Frankfurt volta melhor, mas não consegue o empate

Na segunda etapa, o time da casa voltou melhor que os bávaros, se mantendo com uma postura mais defensiva, porém conseguindo criar boas chances de contra-ataque. Mesmo com as águias melhores na partida, o Bayern conseguiu se segurar, trabalhar algumas jogadas de ataque, mas sem oferecer perigo ao gol de Trapp. Já no final do jogo, aos 42 minutos, Schweinsteiger teve ótima oportunidade de ampliar o marcador, mas Trapp defendeu. A resposta do Frankfurt foi imediata, com Lakic invadindo a área bávara, ganhando de Neuer mas não conseguindo finalizar, sendo cortado antes pelo zagueiro brasileiro Dante.

Dante comentou sobre a vitória conquistada pelo Bayern fora de casa. "Encontramos algumas dificuldades para desenvolver nosso futebol. O Eintracht jogou bem contra nós e dificultou para o nosso lado. Conseguimos um gol no começo do jogo e depois tivemos umas outras oportunidades para aumentar o placar, mas não conseguimos".

O próximo compromisso do Eintracht Frankfurt será na quinta-feira (22) contra o Karabakh Agdam, em Baku, no Azerbaijão, pela Europa League. Já o Bayern voltará a jogar no próximo sábado (24), contra o Nuremberg, em casa, pela Bundesliga.