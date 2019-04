Dupla de ataque brilha e Manchester United goleia o Swansea fora de casa

A vida na Premier League sem a presença de Sir Alex Ferguson finalmente começou para o Manchester United. No primeiro jogo na competição sob o comando de David Moyes, o adversário não foi dos mais fáceis. Entretanto, com mais dois gols do artilheiro Robin van Persie (na semana passada, ele já havia deixado sua marca pela Community Shield) e outros dois de Danny Welbeck, os atuais campeões golearam o Swansea City pelo placar de 4 a 1, no País de Gales. Wilfried Bony foi quem marcou para os mandantes.

A partida começou quente e logo aos três minutos Phil Dowd sacou o primeiro cartão amarelo do bolso. O espanhol Cañas exagerou na dose pra cima de Cleverley e foi advertido. Com a bola rolando, quem chegou com perigo foi a equipe visitante; em bola levantada na área, Phil Jones bateu de primeira e Vorm espalmou pela linha de fundo. Momentos depois, Valencia também foi punido por cometer falta dura.

Em outra investida pela esquerda, van Persie recebeu cruzamento de Patrice Evrá e cabeceou fraco. Na sequência, o veterano Ryan Giggs infiltrou-se pelo meio e saiu na cara do gol, mas desperdiçou a oportunidade ao tentar passar para o lado. Welbeck, dois minutos depois, finalizou sem muita força e, no rebote, Giggs mandou pra fora. Os donos da casa ameaçaram De Gea pela primeira vez aos 20'. Dyer bateu com a ponta da chuteira, o arqueiro espanhol defendeu e, na sobra, foi marcado o impedimento de Routledge.

Após Robin van Persie arriscar com o pé direito e não levar perigo, o Swansea foi pra cima novamente e a principal arma da equipe apareceu. Michu chutou no canto e conquistou escanteio; na cobrança, o próprio atacante subiu no terceiro andar e testou forte, ao lado da trave. Quando os anfitriões davam sinais de que pressionariam no campo ofensivo, tudo mudou. Giggs acertou belo lançamento para van Persie, que usufruiu de toda sua categoria, matou no peito, girou e abriu o placar com um golaço.

A torcida ainda estava comemorando o primeiro quando saiu o segundo gol do Manchester United. Persie dividiu com Chico Flores e a bola caiu nos pés de Valencia, que tocou para Danny Welbeck escorar e ampliar o marcador.

Para a etapa final, Michael Laudrup fez duas alterações: Pablo Hernández entrou no lugar de Wayne Routledge e Wilfried Bony, principal contratação para a temporada, foi à campo na vaga de Leon Britton. David Moyes, contente com o desempenho mancuniano nos 45 minutos iniciais, não mexeu. A primeira finalização veio com Michu, que novamente parou nas mãos de De Gea. Na sequência, Cañas arriscou do meio da rua e mandou longe do gol.

Em forte dividida debaixo da trave, De Gea sentiu dores no joelho e foi atendido no gramado. Seu reserva imediato, Anders Lindegaard, chegou a ir para o aquecimento, mas não foi necessária a substituição. Após quinze minutos de forte marcação, o United foi ao ataque e Robin van Persie perdeu a chance de anotar o terceiro. Ryan Giggs, que dava claros sinais de cansaço, foi sacado; em seu lugar, Wayne Rooney virou o centro das atenções.

Todavia, a grande arma dos visitantes continuou sendo a mesma. Com 28 minutos no relógio, van Persie recebeu na intermediária, avançou, deixou a marcação na saudade e bateu com categoria, no ângulo de Vorm; 3 a 0. Aos 37', ainda dava tempo para os donos da casa ameaçarem uma reação. Danny Welbeck errou na saída e deu a bola de graça para Pablo Hernández encontrar Wilfried Bony e o marfinense descontar.

Entretanto, com a entrada de mais um meio-campista - o brasileiro Anderson -, bastou aos Red Devils controlar a partida e segurar a bola lá na frente. Mesmo assim, para o time de David Moyes o resultado poderia ser ainda maior. Nos últimos segundos, Welbeck recebeu de Wayne Rooney, e, livre de marcação, deu uma cavadinha e marcou um golaço para colocar ponto final na goleada.

Na quarta-feira (21), os Swans recebem o Petrolul Ploiesti, da Romênia, pelo jogo de ida da última fase preliminar da Liga Europa. O United, por sua vez, tem seu próximo compromisso marcado para segunda-feira (26), diante do Chelsea, em Old Trafford, pela 2ª rodada da Premier League.