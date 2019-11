Com extrema facilidade, City goleia o Newcastle na estreia de Pellegrini

Na tarde desta segunda-feira (19), Manchester City e Newcastle se enfrentaram no Etihad Stadium e o time da casa não tomou conhecimento. Com gols de David Silva, Agüero, Yaya Touré e Nasri, os Citizens aplicaram grande goleada e assumiram a liderança na primeira rodada da Premier League.

Na próxima rodada, o Newcastle faz sua primeira partida em casa nesta edição da Premier League. Recebe o West Ham, no sábado (24), às 11h (de Brasília). Enquanto o City vai ao País de Gales para enfrentar o Cardiff City, no domingo (25), às 12h (de Brasília).

Como é de costume no Etihad Stadium, o City começou pressionando o adversário e criando chances desde o principio. No começo, as jogadas pela direita surgiam naturalmente, com participação de Jesús Navas e Zabaleta. Logo ao 2 minutos, o lateral argentino cruzou na área e Agüero perdeu a chance de abrir o placar. No minuto seguinte, a mesma jogada, mas dessa vez quem finalizou foi Dzeko, e Krul defendeu.

A partida seguia movimentada, com o Newcastle com dificuldades para chegar à área dos Citizens, ameaçando só em chutes de longa distância. O primeiro gol do time da casa não demorou para acontecer. Aos 6, Dzeko fez boa jogada pela esquerda, cruzou, a bola desviou na defesa e sobrou para David Silva marcar de cabeça. 1 a 0.

Após o gol o time de Pellegrini diminuiu a intensidade, mas seguia criando chances. Edin Dzeko, tão contestado nas últimas temporadas, fazia uma partida impecável, assim como Fernandinho, estreante. O segundo gol saiu aos 21 minutos, em contra ataque muito rápido. Kompany roubou bola na defesa, tocou para Dzeko que desviou de calcanhar para Agüero. O argentino ganhou da marcação na velocidade e finalizou cruzado para ampliar o marcador.

O City seguia superior, tendo total domínio da partida. Nos minutos finais da primeira etapa, poderia até ter feito mais, mas permaneceu 2 a 0. Fernandinho ia deixando Dzeko livre para marcar, mas o bósnio escorregou e perdeu a oportunidade. Nos acréscimos, o zagueiro do Newcastle Taylor recebeu cartão vermelho após dar um soco em Agüero. Com isso, Pardew foi obrigado a mexer no time ainda no primeiro tempo.

Com um jogador a mais, a equipe azul de Manchester continuou dominando completamente a partida, sem dar qualquer chance ao Newcastle. Ainda mais ofensivo, o terceiro gol saiu logo com cinco minutos da segunda etapa. Em cobrança de falta perfeita, Yaya Touré ampliou para o time da casa.

Após estabelecer o placar dilatado, o City tirou a velocidade da partida, mas a fragilidade do Newcastle era tanta que as oportunidades seguiam aparecendo. Navas e Dzeko eram os destaques. Krul foi mais uma vez exigido em chute de fora da área do atacante bósnio. A grande baixa dos Citizens foi a contusão do capitão Kompany. Ao que tudo indica foi muscular e pode desfalcar a equipe na próxima partida.

Já buscando poupar, Pellegrini promoveu a entrada de Nasri na vaga de Agüero, que ainda não se encontra em plena forma física. O francês entrou e deixou sua marca. Em passe de Zabaleta, o meia ganhou na velocidade da defesa do Newcastle e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro, garantindo a goleada. Nos minutos finais, o City até chegou a marcar o quinto gol, com Negredo, mas a arbitragem assinalou impedimento.