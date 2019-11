Schalke cede empate ao PAOK, aumenta crise e se complica para jogo de volta

O Schalke 04 recebeceu nesta quarta-feira (20) o PAOK na Veltins-Arena, em jogo válido pelos playoffs da UEFA Champions League e ficou no empate por 1x1.

Jogando sem o atacante Huntelaar, ficou para Julian Draxler a responsabilidade de principal jogador da equipe. Já o PAOK, se classificou para a fase de playoffs após o Metalist (UCR) ser expulso da competição, por ter sido acusado de envolvimento em manipulação de resultados do Campeonato Ucraniano na temporada 2007/2008. Sendo assim, o time grego era um verdadeiro franco atirador.

Os Azuis Reais procuravam conquistar a vitória e se recuperar da crise que se instalou em Gelsenkirchen, após o time não conseguir vencer na Bundesliga, perdendo o último jogo para o Wolfsburg por 4x0. Mas os gregos não deixavam o time alemão se soltar no jogo e a primeira grande chance do Schalke só aconteceu aos 31 minutos.

Em bola cruzada pelo lado direito, o volante Jones tentou chegar à bola com um carrinho, mas não conseguiu tocá-la com força e a viu passar a frente do gol de Jacobo.

Um minuto depois o time mandante chegou ao gol. A bola foi alçada na área e depois de muita confusão, sobrou no pé de Szalai que passou para Farfán. O peruano, na entrada área, chutou de pé esquerdo no canto direito do goleiro adversário, que nada pôde fazer para impedir o gol.

O gol não abalou o PAOK, que quase chegou ao empate aos 38 minutos. Em jogada pela esquerda, Katsouranis cruzou rasteiro, a bola passou por Hildebrand, mas Fuchs afastou o perigo no momento que a bola chegaria nos pés de um jogador do PAOK.

No final do primeiro tempo o Schalke quase ampliou. Draxler fez boa jogada pela esquerda e chutou de média distância. A bola balançou as redes, mas pelo lado de fora e a primeira etapa terminou mesmo em 1x0.

PAOK pressiona e consegue o empate

Na volta pro segundo tempo, o PAOK se mostrou disposto a buscar o empate.

Lucas e Stoch eram os jogadores que mais tentavam chegar ao gol de Hildebrand. Primeiro, Lucas foi parado pelo goleiro alemão. Em seguida, Stoch finalizou de longe, mas errou o gol.

Mas de tanto tentar, Stoch chegou ao gol. Aos 73 minutos, o eslovaco saiu pela esquerda, aproveitou que a marcação não chegou e acertou um belo chute de longa distância para empatar a partida.

O gol de empate causou um princípio de confusão na torcida do Schalke, mas a polícia alemã conseguiu controlar os torcedores revoltados com o momento do time.

Precisando do resultado, o time alemão partiu para cima do adversário. Farfán, em lance muito parecido com o do gol, quase chegou ao segundo tento na partida, mas seu chute foi bloqueado pelo zagueiro Lino.

Em seguida, o zagueiro Höwedes fez boa jogada, participou de triangulação, saiu de frente para o goleiro Jacobo, mas faltou frieza ao zagueiro, que parou no arqueiro espanhol.

Aos 87 minutos, uma jogada fez o torcedor alemão se preocupar. Farfán tentou chutar da entrada da área, mas foi travado no momento do arremate. O marcador do time grego chegou com força no carrinho e acertou a bola e o tornozelo do peruano, que saiu do campo de maca e foi substituído por Pukki.

Com pouco tempo de jogo, o Schalke nada pôde fazer e o jogo terminou em 1x1, aumentando a crise em Gelsenkirchen.

As duas equipes voltam a se enfrentar, para decidir quem vai para a fase de grupos da competição europeia, na próxima terça-feira (27) no Estádio Toumbas, em Tessalônica, na Grécia.