Utrecht acerta empréstimo de reforço até o meio de 2015

Willem Janssen faz sua transição temporária do FC Twente para o FC Utrecht. O clube da maior catedral do país leva o meio-campista por empréstimo de Enschede, onde ele teria pouquíssimas perspectivas de jogar e ser titular nesta temporada pelo FC Twente, já que o técnico dos Tukkers está dando mais oportunidades para jogadores mais jovens e formados dentro do clube e preterindo os mais experientes.

O Utrecht confirmou oficialmente a chegada do meiocampista de 27 anos de idade, com contrato já assinado até o verão de 2015. Nesta temporada pelo Twente, Janssen foi titular na estreia do time no empate contra o RKC, depois na partida seguinte jogou apenas dez minutos contra o Feyenoord e no ultimo jogo dos Tukkers, ele ficou no banco de reservas durante todo o jogo apenas assistindo a equipe golear o Utrecht, clube para onde Janssen irá.

O jogador já vinha negociando com o clube desde o final da partida do último domingo (18) envolvendo as duas equipes e já na quinta-feira (22) ele já treinara em Utrecht sob o comando de Jan Wouters com o grupo de jogadores. Janssen está apto para jogar já no próximo confronto do FC Utrecht que será contra o AZ Alkmaar, embora a chance de ele ser titular logo neste jogo seja pequena. O clube inclusive já definiu qual será o número da camisa do jogador.

"O FC Utrecht é uma equipe que tem seu estádio e uma torcida apaixonada. É um clube que tem me tirado o sono e que sempre quis jogar", disse Willem Janssen.

"O clube me mostrou um contrato que me atraiu, a equipe está num momento complicado agora, mas vejo time com um grande potencial. Neste momento, após a ultima boa temporada do clube, há muitos jogadores jovens complementando a equipe, além de uma série de treinadores experientes. E eu gostaria de dar a minha contribuição para o desenvolvimento desta nova equipe com a minha experiência", completou o jogador.

O gerente de futebol do Utrecht, Edwin de Kruijff sobre a chegada de Janssen disse: "Estamos convencidos das qualidades de Willem. Ele é fisicamente forte e com a capacidade física de correr o jogo inteiro, além de ter uma grande qualidade técnica com a bola nos pés e chutes precisos. A vinda dele para a noss equipe trará a ele mais oportunidades, fazendo assim com que a concorrência dentro do time aumente, o que é ótimo para fortalecer o grupo."