Em jogo morno, Manchester United e Chelsea empatam sem gols

Nesta segunda-feira (26), fechando a segunda rodada da Premier League, o atual campeão Manchester United recebeu o embalado Chelsea para protagonizar o primeiro duelo de favoritos ao título na competição. No resultado, o morno empate em 0 a 0 deu aos Blues o retorno para a ponta da tabela - com um jogo a mais e sete pontos. Os Red Devils subiram à quarta colocação, com 4 pontos contabilizados.

A principal surpresa do confronto surgiu antes mesmo da bola rolar. Apesar de todos os rumores sobre sua transferência, tendo justamente o Chelsea como o maior candidato à contratá-lo, Wayne Rooney foi escalado pelo escocês David Moyes. Logo em seu primeiro toque, o camisa 10 tentou surpreender e infiltrar a grande área, mas Gary Cahill estava atento e fez o desarme.

Com um bom período de ''estudo do adversário'' entre as equipes, a primeira finalização saiu apenas aos 9 minutos. Os visitantes investiram pela direita e, após cruzamento de Schurrle, o brasileiro Oscar pegou do jeito que deu e David De Gea fez a defesa. Enquanto isso, o time da casa rondava a área dos Blues, principalmente com a vitalidade de Valencia e as subidas do lateral improvisado Phil Jones.

Os comandados de José Mourinho voltaram ao ataque, Ivanovic e Oscar arriscaram, mas nada atribuiu perigo. Ao contrário das chegadas do artilheiro Robin van Persie. Na primeira, o holandês passou como quis por John Terry e bateu forte, na rede pelo lado de fora. Momentos depois, recebeu cruzamento de Evrá e testou pela linha de fundo. Aos poucos, o United se encontrava em campo e esboçava uma pressão maior.

Quando o torcedor cantava a plenos pulmões o nome de Rooney, o atacante tratou de retribuir o apoio e deu seu primeiro chute à gol aos 28 minutos, parando em Petr Cech. Tom Cleverley foi no mesmo embalo e bateu firme; a bola ganhou velocidade e culminou em tiro de meta. Antes do apito soar, Oscar se apresentou mais uma vez na meia-lua e finalizou fraco.

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira. O Manchester United era soberano, dominava as ações da partida, mas não obtinha sucesso em reverter a posse de bola em mudança no placar. O Chelsea, que nada tinha com isso, foi pra cima e o belga Eden Hazard chutou sem força. Welbeck, por outro lado, exagerou na potência e finalizou mal em uma de suas oportunidades. Na sequência, o inglês recebeu de Rooney e mandou por cima.

Em contra-ataque veloz, os anfitriões tiveram boa chance de marcar, mas Antonio Valencia errou o último passe e cedeu a posse à Ashley Cole. Os visitantes responderam com uma pancada do meio da rua do zagueiro Gary Cahill, defendida seguramente pelo espanhol De Gea. André Schurrle chegou a acertar o travessão e arrancar suspiros do torcedor, entretanto, o assistente Simon Long flagrou a posição irregular do alemão.

Wayne Rooney voltou a chamar a responsabilidade para si e aos 19 minutos tentou surpreender com um chute de longe, mas Cech estava ligado e não teve dificuldades em agarrar. Após outro período sem grandes emoções no jogo, o camisa 10 mancuniano foi quem finalizou novamente. Desta vez com mais perigo, obrigando o arqueiro tcheco à espalmar para escanteio. Na cobrança, Welbeck deu uma de defensor e desperdiçou boa chance.

Nem os minutos finais deram ao embate certo nível de movimentação. O United chegou com Robin van Persie, que teve seu chute bloqueado, e Evrá, que mandou pra fora, nada mais que isso. Após Rio Ferdinand dar um verdadeiro balão para as arquibancadas, Martin Atkinson fez soar o apito e decretou o primeiro 0 a 0 do confronto desde 2007.

Na próxima sexta-feira (30), o Chelsea vai até Praga, na República Tcheca, para disputar a Supercopa Europeia diante dos alemães do Bayern de Munique. Enquanto isso, no domingo (1), o United segue sua rotina de clássicos e encara o Liverpool, no Anfield Road, pela terceira rodada da Premier League.