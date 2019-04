Supercopa da Espanha, a primeira final da dupla Messi e Neymar

O empate no jogo de ida da final da Supercopa da Espanha deixou a disputa aberta e sem um franco favorito. Simeone defende a ideia de que o Barcelona é mais time que o seu Atlético de Madrid e conta com mais repostos para enfrentar os 90 minutos. Mas tudo arranca de um empate. O Barça chega à final depois de um sofrido 1 a 0 contra o Málaga pela Liga no último domingo (25). O time sentiu a falta de Messi no final de semana, mas com a volta do argentino e a possível presença de Neymar entre os 11 titulares, os culés têm todo o direito de acreditar na conquista do título.

Chegou a hora?

Desde que foi contratado pelo Barcelona, Neymar ainda não estreou como titular em um jogo oficial junto com Messi. Apesar de ser o autor do gol do empate em Madrid, o camisa 11 não está garantido no time. Tata Martino tem optado por dosar a entrada do brasileiro em campo, colocando-o sempre nos últimos 30 minutos de jogo. Nas quatro partidas oficiais do Barça até agora, a duplo só atuou junta por sete minutos. O treinador ainda não divulgou a escalação para a final, mas a imprensa da Catalunha acredita na titularidade tanto de Messi quando de Neymar. Será hoje que veremos os dois juntos desde o começo?

Favoritismo controlado

O Atlético de Madrid mostrou, no jogo de ida, que o Barcelona não é assim tão favorito. Simeone conseguiu alinhar o time e segurar o adversário com forte marcação na partida do Calderón. Para o jogo de hoje, o técnico rojiblanco terá que alterar a estratégia se quiser parar os culés. Em seu campo o Barça joga mais solto e com mais fome de gols. Nos últimos sete jogos entre Barcelona e Atlético no Camp Nou o time da casa venceu todas as oportunidades. Nestes jogos o Barça somou 28 gols e só sofreu 5. A última vez que o Atlético de Madrid venceu no campo barcelonista foi em um jogo do campeonato Espanhol na temporada 2006/07.

Ficha técnica

Local: Camp Nou – Barcelona

Data: 28/08/2013

Horário: 18h

Barcelona: Valdés, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Alexis, Neymar e Messi.

Atlético de Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Suárez, Gabi, Koke, Arda Turan, Diego Costa e Villa.