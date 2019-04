Os prováveis potes do sorteio da Liga Europa; italianos e alemães tem maior fila

Faz tempo! Mais de uma década. Era a vigésima oitava edição da Copa da UEFA, mãe da UEFA Europa League, na temporada 1998/99. No estádio Luzhniki, em Moscou, um gol de Enrico Chiesa decretou a vitória do Parma por 3 a 0 sobre o Olympique de Marseille e o último título italiano na competição. Os alemães sentiram esse gostinho pela última vez duas temporadas antes dos italianos. Sofreram mais, é verdade. A final era em dois jogos e, na partida decisiva, em Gelsenkirchen (ALE), foi preciso uma sempre eletrizante disputa por pênaltis para, num 4 a 1 contra Internazionale, comemorar. Itália e Alemanha são os países (entre os fortes do continente) que estão há mais tempo sem vencera competição.

Vem aí mais uma edição da UEFA Europa League. Ela já começou, é verdade, em sua fase de play-offs, mas é a partir do sorteio dos grupos, no próximo dia 30, que tudo acontece de verdade. Como a fase não terminou, vamos aqui aos palpites dos times que poderão passar pela última peneira e chegar ao grande momento (erros e surpresas fazem parte do processo, ok?):

MEUS PALPITES NO PLAYOFF:

Rubin Kazan (RUS), Stuttgart (ALE), ST. Gallen (SUI), Nordjaelland (DIN), Dinamo de Kiev (UCR), Maccabi Haifa (ISR), Apoel Nicosia (CPR), Rapid Viena (AUT), Trabzonspor (TUR), AZ Alkmaar (HOL), Esbjerg (SUE), Liberec (SLO), Vojvodina (SRB), Swansea (UK), Besiktas (TUR), Partizan (SRB), Nice (FRA), Genk (BEL), Chernomorets (UCR), Eintracht Frankfurt (ALE), Salzburg (AUT), Standard Liége (BEL), Estoril (POR), Dnipro (UCR), Sevilla (ESP), Kuban (RUS), Fiorentina (ITA), Tottenham Hotspur (ING), Betis (ESP), Braga (POR).

Se meus chutes estiverem certos, juntamos essa galera toda com os times já garantidos na fase de grupos e dividimos os potes de acordo com o Coeficiêncie UEFA. No sorteio desta sexta-feira, esses potes montaram 12 grupos da primeira fase da competição. Times da mesma federação não podem se enfrentar nesta etapa. No início do mata-mata, todos os terceiros colocados da UEFA Champions League participarão também da Liga Europa.

Confira os prováveis potes:

POTE 1 POTE 2 POTE 3 POTE 4 Valência (ESP) Lazio (ITA) Partizan (SRB) Nice (FRA) Lyon (FRA) AZ Alkmaar (HOL) Swansea (ING) Chernomorets (UCR) Tottenham (ING) APOEL (CPR) Wigan (ING) Maribor (SVN) Dínamo de Kiev (UCR) Besiktas (TUR) Freiburg (ALE) Kuban (RUS) PSV Eindhoven (HOL) PAOK (GRE) Eintracht Frankfurt (ALE) Elfsburg (SUE) Braga (POR) Salzburg (AUT) Vitória de Guimarães (POR) Liberec (CZE) Stuttgart (ALE) Genk (BEL) Legia Varsóvia (POL) Apollon (CPR) Bourdeaux (FRA) Dínamo Zagreb (CRO) Maccabi Haifa (ISR) St. Gallen (SUI) Rubin Kazan (RUS) Dnipro (UCR) Rapid Viena (AUT) Vojvodina (SRB) Sevilla FC (ESP) Trabzonspor (TUR) Paços de Ferreira (POR) Ludogorets (BUL) Standard Liége (BEL) Anji (RUS) Nordjaelland (DIN) Shakther Karagandi (CAZ) Fiorentina (ITA) Betis (ESP) Estoril (POR) *Substituto do Fenerbahçe

E você aí? Topa arriscar a formação dos 12 grupos da UEFA Europa League temporada 2013/2014? Melhor deixar para sexta-feira, não é?