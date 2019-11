La Squadra Rossonera: uma máquina italiana com sotaque holandês

Entre 1987 e 1993, o Milan formou uma das melhores equipes da história do futebol mundial. Comandados pelos holandeses Van Basten, Gullit e Rijkaard dentro de campo e pela mente brilhante de Arrigo Sacchi na casamata, os rossoneros conquistaram a Serie A da temporada 87/88, quebrando um jejum que durava desde 78/79, além do bicampeonato do Campeonato Europeu nas temporadas 88/89 e 89/90.

Mais do que títulos, aquela equipe apresentou um futebol fantástico, que encantava aos espectadores de todo o mundo e ficou marcada na história do esporte. Conheça mais sobre a Squadra Rossonera: uma máquina italiana com sotaque holandês na seção “Mexendo no Baú” desta semana.

A quebra do jejum na Serie A

O Milan entrava na temporada 1987/88 precisando conquistar um título do Campeonato Italiano, algo que não acontecia desde a temporada 1978/79. Para tanto, era necessário superar o Napoli de Maradona, Careca e Ciro Ferrara, o último campeão nacional. E, para alcançar esse objetivo, a equipe rossonera acertou a contratação de dois holandeses: Van Basten e Gullit. O primeiro veio do Ajax, aonde havia sido tricampeão holandês e campeão da Recopa Europeia sob o comando do técnico Cruyff, e o segundo do PSV, aonde havia sido bicampeão nacional nas duas temporadas pelo clube.

Além dos holandeses, o presidente do Milan, Silvio Berlusconi, também apostou suas fichas em um desconhecido técnico: Arrigo Sacchi. Com um ano de carreira, o comandante havia treinado o Parma e liderou a equipe na conquista da terceira divisão do Campeonato Italiano em 1986. Entretanto, não foi a performance na Série C que chamou atenção do dirigente e sim a vitória na Copa da Itália sobre o próprio clube rossonero, ainda na primeira fase.

Arrigo Sachi chegou à Milão e conseguiu aliar os reforços holandeses à uma fortíssima defesa formada pelos experientes Franco Baresi e Mauro Tassotti e os jovens Paolo Maldini e Alessandro Costacurta e os encaixou em um excelente meio de campo orquestrado por Donadoni e Ancelotti. Com uma campanha espetacular, os comandados de Sacchi terminaram a temporada da Serie A com apenas 2 derrotas em 30 partidas disputadas – contra a Fiorentina na segunda rodada e contra a Roma na 11ª – e o título daquela edição.

Dona da melhor defesa, tendo concedido apenas 14 gols, o Milan chegou na 28ª rodada na segunda posição, dois pontos atrás do líder Napoli e as duas equipes se enfrentariam na cidade de Nápoles e uma vitória da equipe da casa praticamente asseguraria o título. Com dois gols do atacante Virdis e um de Van Basten, o Milan venceu a partida por 3 a 2 e contou com duas derrotas da equipe napolitana nas duas rodadas finais para garantir o Scudetto.

A Europa é Rossonera

Com a conquista da Serie A, o Milan garantiu vaga para a disputa da Copa dos Campeões da Europa, competição que o clube milanês não vencia desde a temporada 1968/69. Para voltar ao topo do continente, a diretoria rossonera contratou outro holandês: o volante Frank Rijkaard, destaque do lendário Ajax de Van Basten, mas que havia brigado com o técnico Cruyff e por isso havia sido emprestado para o Zaragoza, da Espanha.

Na primeira fase da competição, os italianos enfrentaram o Vitosha, da Bulgária, e não tiveram a mínima dificuldade para vencer os dois jogos. Na ida, fora de casa, 2 a 0 com gols de Virdis e Gullit. Na volta, uma atuação fantástica de Van Basten, autor de quatro gols, e vitória por 5 a 2.

A segunda fase apresentou mais dificuldades para os rossoneros, que enfrentaram o Estrela Vermelha de Belgrado. Na primeira partida empate em 1 a 1 na Itália, com o gol italiano sendo anotado por Virdis. Na segunda partida, a equipe sérvia vencia por 1 a 0 quando, aos 65 minutos, a partida foi abandonada devido à forte nevasca e falta de visibilidade. Retomado desde o começo no dia seguinte, o jogo terminou com o mesmo placar da ida, o que forçou a disputa de pênaltis, com vitória italiana por 4 a 2.

Nas quartas-de-final o confronto foi contra o Werder Bremen, da Alemanha. Na ida, empate em 0 a 0. Na volta, vitória por 1 a 0, gol de Van Basten, e o Milan estava classificado para enfrentar o poderoso Real Madrid nas semifinais. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 na Espanha com o gol italiano sendo marcado por Van Basten. No segundo jogo, a equipe rossonera mostrou toda a sua força e goleou os merengues por 5 a 0, gols de Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Donadoni.

A final seria disputada no Camp Nou, estádio do Barcelona, contra a equipe do Steaua Bucuresti, da Romênia. Sem muita dificuldade, a equipe do Milan venceu os romenos por 4 a 0, com dois gols de Gullit e dois de Van Basten, sagrando-se campeã europeia depois de 20 anos de jejum

O primeiro título mundial

Campeão continental, o Milan teve direito de participar da Mundial Interclubes no Japão, em dezembro, aonde enfrentou o Atlético Nacional de Medellín, campeão da Libertadores de 1985 e que contava com o folclórico René Higuita embaixo das traves.

Diante de mais de 60 mil presentes, que lotaram o Estádio Nacional de Tóquio, os rossoneros encontraram muita dificuldade durante toda partida e só conseguiram o gol da vitória aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o reserva Evani cobrou falta da entrada da grande área, a bola passou no meio da barreira e morreu no fundo da rede de Higuita.

O bicampeonato europeu e a consolidação na história

Mantendo a base campeã europeia e mundial na temporada anterior e com a adição do brasileiro Élber no elenco, o Milan entrou na competição como favorita para conquistar o bicampeonato e correspondeu a este favoritismo. Na primeira fase, a equipe eliminou o Helsinki, da Finlândia, vencendo por 5 a 0 no placar agregado.

Na segunda rodada, a equipe rossonera teria pela frente os espanhóis do Real Madrid, sedentos por vingança da eliminação nas semifinais da temporada passada. Na partida de ida, vitória por 2 a 0 com gols de Rijkaard e Van Basten, resultado que permitiu a derrota por 1 a 0 na partida de volta.

Nas quartas de final, a equipe italiana enfrentou o Mechelen, da Bélgica, e após empate em 0 a 0 na partida de ida, fora de casa, a vitória por 2 a 0, com gols de Van Basten e Simone, colocou o Milan nas semifinais, aonde teriam pela frente o poderoso Bayern de Munique.

Na primeira partida, vitória por 1 a 0, gol de Van Basten, cobrando pênalti no final da partida. Na volta, o Bayern venceu por 1 a 0 no tempo normal, forçando o tempo extra. Aos 10 minutos da primeira etapa da prorrogação, Borgonovo empatou a partida. Logo no primeiro lance do segundo tempo, Mclnally recolocou os alemães na frente, mas o gol marcado fora de casa garantiu os milaneses na grande final pelo segundo ano consecutivo, dessa vez disputada contra o Benfica, em Viena.

As equipes já haviam decidido um título europeu em 1963, com vitória benfiquista. Na ocasião, Cesare Maldini era um dos defensores rossoneros que saíram derrotados. Em Viena quem representava a família Maldini era seu filho, Paolo. Em jogo equilibrado, foi Frank Rijkaard que decidiu a partida aos 68 minutos, quando recebeu a bola dentro da grande área e tocou na saída do goleiro Silvino. O Milan era bicampeão da Europa, a família Maldini conquistava a sua vingança e a equipe de Arrigo Sacchi se consolidava de vez como uma das maiores equipes da história do futebol mundial.

O bicampeonato mundial

Assim como no ano seguinte, o Milan conquistou o direito de disputar o Mundial Interclubes no Japão, em dezembro. Entretanto, o adversário da vez era o Olimpia, do Paraguai, campeão da Libertadores de 1990 e que também tinha no seu goleiro a sua grande figura. Éver Hugo Almeida, o mesmo que treinou os paraguaios na campanha do vice-campeonato continental de 2013, era o grande craque da equipe, mas não foi suficiente para parar os italianos.

Com uma excelente atuação de Frank Rijkaard, autor de dois gols, o Milan não encontrou dificuldades para vencer a partida por 3 a 0 e conquistar o bicampeonato mundial interclubes.

A saída de Sacchi e o fim da equipe

A temporada 1989/90 foi a última de Arrigo Sacchi no comando do Milan e também a última em que a equipe encantou o mundo. Depois que o treinador passou a comandar a seleção italiana – Sacchi era o técnico que perdeu a final da Copa do Mundo de 1994 para o Brasil – os rossoneros não conseguiram mais conquistar nenhum título. O marco final da geração holandesa em Milão se dá em 1993, quando Frank Rijkaard e Ruud Gullit deixam o clube e acertam com Ajax e Sampdoria, respectivamente.