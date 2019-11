Sporting - Benfica, Liga Sagres

Chega ao fim a transmissão do clássico entre Sporting x Benfica! Muito obrigado pela sua presença! Até a próxima, grande abraço!

Jorge Jesus, sobre os problemas que enfrentou durante a partida: "Foi um derby muito quente, na primeira parte tivemos dificuldade para comandar o jogo. O Sporting foi muito mais forte que nós. Mas sem nos criar muitas chances de perigo. Fui obrigado a tirar o Enzo por traumatismo, tirei o Salvio com problema no joelho... não tive condições de substituir pelo resultado, e sim com os problemas que tivemos. Jogamos muito bem na segunda etapa, Markovic teve grandes oportunidades, e tivemos aquela gravata que fizeram no Cardozo e nada marcaram. No mais, foi um bom resultado".

Fredy Montero, sobre o resultado: "Estou muito feliz, muito contente por marcar um gol no clássico. Uma pena termos perdido os dois pontos. Este é o futebol, teremos que recuperá-los nos próximos jogos".

Leonardo Jardim, sobre o jogo: "O Sporting foi melhor, fomos superiores ao adversário. Já a segunda parte foi mais equilibrada. Tivemos mais posse que o adversário, tivemos mais chutes a gol... não conseguimos transformar nosso domínio em gols".

Luisão, sobre a polêmica com os adeptos que se envolveu no último jogo frente ao Gil Vicente: "Dentro de campo eu sou um jogador emotivo, não estou aqui para enganar ninguem nem perder tempo, quero dar minha alma pelo Benfica".

17:56 A última vez que Sporting e Benfica empataram em um derby foi na temporada 2009/2010, quando o Benfica se sagrou campeão da Liga, no primeiro ano de Jorge Jesus no comando técnico.

17:55 Com o empate, o Sporting permanece na liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Porto, que joga amanhã contra o Paços de Ferreira, na Mata Real.

90+4' FIM DE JOGO! ACABOU O CLÁSSICO! Sporting 1x1 Benfica!

90+3' O Sporting vai trabalhando a bola no seu campo de ataque.

90+2' Markovic e Montero se estranham em uma dividida e batem boca.

90+1' Tudo bem com Rojo, está pronto para voltar a campo.

90' Mais três minutos!

VÍDEO: Confira o golaço de Markovic, que decretou o empate no derby de Lisboa:

90' Pereira e Rojo trombam dentro da área do Benfica e o jogador do Sporting leva a pior. Está caído no campo.

89' A zaga do Benfica afasta novamente o perigo, agora sem fornecer tiro de canto para os donos da casa.

88' Luisão afasta o perigo, mandando a bola para fora. Outro escanteio! O Sporting vai pressionando o Benfica!

88' UUUUH! Montero cobra muito bem a falta e Artur faz grande defesa! Escanteio para os Leões.

87' FALTA PERIGOSA! Montero tenta fintar Luisão, que comete falta perigosa na entrada da área do Benfica.

86' Leonardo Jardim pede para a torcida gritar, e os adeptos correspondem ao pedido do técnico!

85' Adrian tenta o cruzamento para a área benfiquista, mas Luisão realiza mais um corte.

84' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI: Jefferson, ENTRA: Slimani.

83' Cardozo tenta cabecear uma bola cruzada, é agarrado, pede pênalti, mas o juiz nada deu.

82' UUUUUUH! Capel tenta chute de longe e a bola tira tinta da trave benfiquista!

82' Montero tenta jogada individual, entra na área do Benfica mas é cortado por Luisão.

81' O jogo esfriou, depois do gol do Benfica. As equipes parecem satisfeitas com o empate.

80' Cortez perde a bola para Cedric, que puxa o contra-ataque e é cortado pela zaga benfiquista.

79' O Benfica sobe para o seu campo de ataque com Cortez.

78' Na cobrança, Adrian chuta forte e Artur realiza boa defesa.

77' Maxi comete falta no brasileiro Jefferson.

76' Chutes: Sporting 14, Benfica 9.

75' UUUUH! Capel penetra na área benfiquista e chuta para fora!

74' Montero comete falta em Garay.

73' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI: Carrillo, ENTRA: Capel.

72' Cédric tenta cruzamento, mas acaba lançando na mão de Artur.

71' Tudo bem com o defensor sportinguista.

70' Garay comete falta dura em Cedric, que está caído no gramado.

69' UUUUH! Markovic tenta de longe e Rui Patricio defende!

68' Martins cobra e Jefferson corta.

67' Falta para o Sporting, perto da área! André Martins na cobrança.

66' Markovic tenta invadir a área, a bola escapa e Rui Patricio defende tranquilamente.

65' Os adeptos do Benfica vão ao delírio em Alvalade!

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BENFICA!!!!!!!! MARKOVIC!!!!!!! O sérvio driblou quatro defensores do Sporting, invadiu a área e bateu para o fundo das redes! GOLAÇO! É O EMPATE DO BENFICA!

63' O Benfica toca bola no seu campo de defesa.

62' Garay calça Montero e o juiz assinala a falta.

61' SUBSTITUIÇÃO NO SPORTING: SAI: Eduardo, ENTRA: Dier.

60' Cortez chega atrasado no lance e acaba cometendo falta em Martins.

59' Rodrigo cruza e a zaga do Sporting afasta o perigo. É pressão benfiquista!

58' UUUUH! Cardozo recebe cruzamento dentro da área e manda cabecada forte, mas a bola vai para fora.

57' André Martins tenta puxar ataque para o Sporting, mas Garay chega bem no corte.

56' Cedric puxa ataque e chuta forte de fora da área, obrigando Artur a fazer a defesa em dois tempos.

55' 46.109 torcedores presentes no José Alvalade!

VÍDEO: Gol de Montero, que vai dando a vitória parcial para a equipe do Sporting.

53' Carrillo chega empurrando Maxi Pereira e recebe o CARTÃO AMARELO.

52' Leonardo Jardim coloca todo seu banco para aquecer.

51' Adrian cobra escanteio para o Sporting e Artur sai do gol para dar um soco na bola.

50' CARDOZO ESTÁ DE VOLTA! Muito vaiado pelos torcedores do Sporting e muito aplaudido pelos torcedores do Benfica. SAI: Gaitan, ENTRA: Óscar Cardozo.

49' RUI PATRICIO DUAS VEZES! O goleiro da seleção portuguesa defende dois chutes perigosos do Benfica! Grande aparição do goleiro verde e branco!

48' CARTÃO AMARELO para Montero, por falta em Matic.

48' O Sporting toca bola no seu campo de defesa, sem pressa para atacar.

47' Gaitan caido no gramado, sentiu a coxa esquerda, será substituido. Cardozo é chamado por Jorge Jesus! O paraguaio vai entrar, depois de 92 dias afastado do Benfica!

46' As duas equipes voltam as mesmas da primeira etapa. Cardozo no aquecimento!

BOLA EM JOGO! COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Sporting 1x0 Benfica.

17:05 Tudo pronto para o início do segundo tempo.

17:04 As duas equipes estão de volta ao gramado.

17:02 Posse de bola nesta primeira etapa: Sporting 54%, Benfica 46%. // Escanteios: Sporting 8, Benfica 3. // Faltas: Sporting 7, Benfica 7.

16:55 O Sporting dominou praticamente a primeira etapa inteira, enquanto o Benfica ficou dependendo apenas de contra-ataques. Por ironia, o gol do Sporting saiu de um contra-ataque benfiquista, depois de uma falta muito mal cobrada por Gaitan.

16:52 Com gol irregular de Montero, o Sporting vai vencendo o derby de Lisboa, contra o Benfica, por 1 a 0.

45+4' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45+3' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: SAI: Salvio, ENTRA: Markovic.

45+2' O Benfica toca bola no seu campo de defesa, sendo sufocado pela equipe do Sporting.

45+1' O Sporting consegue um contra-ataque com Montero, mas erra no último passe.

45' CARTÃO AMARELO para Maxi, por falta em Jefferson.

45' Mais três minutos!

44' Rodrigo cobra a falta e Rui Patricio, seguro, realiza a defesa.

43' Falta dura de Mauricio em cima de Salvio. O argentino está caído no gramado.

42' O Benfica vai trabalhando a bola no campo de ataque com Salvio.

41' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA: SAI: Enzo Perez, ENTRA: Ruben Amorim.

40' Não dá mais para Perez permanecer em campo. Jorge Jesus prepara a substituição. Ruben Amorim entrará no lugar do meia.

39' Perez cai no gramado, em decorrência a bolada sofrida no rosto alguns minutos atrás. O jogador pede para ficar em campo.

39' Falta de Matic em Montero, e CARTÃO AMARELO para o sérvio.

38' Jorge Jesus está pensativo no banco do Benfica.

37' André Martins tenta o chute de fora, mas a bola passa longe do gol de Artur.

36' O ritmo do jogo caiu um pouco, o Sporting vai administrando a posse de bola enquanto.

35' Matic tenta o cruzamento, mas Cedric corta. O jogo está lá e cá!

34' Adrien Silva finta dois e tenta o chute de longe, mas erra o alvo.

33' QUASE O EMPATE! Salvio recebe cruzamento de Cortez e cabeceia para fora!

33' Perez está de volta ao gramado.

32' Enzo Perez é levado para fora do gramado, um pouco zonzo. O Sporting, seguindo o fair play, devolve a bola para o Benfica.

31' Jorge Jesus aproveita a pausa e passa instruções para seus jogadores.

30' Perez entra na frente de Rojo e acaba tomando uma forte bolada no rosto. Jogo parado para atendimento médico.

29' Maxi tenta cruzamento, mas é cortado por Rojo.

28' Cedric acha André Martins livre, toca, mas a arbitragem flagra seu companheiro em impedimento.

27' UUUUUUH! Adrien cobra o escanteio e Carrillo tenta a cabeçada, mas é cortado por Garay. Quase o Sporting amplia!

26' Montero tenta cruzamento, mas Luisão faz o corte.

25' Na cobrança, o Sporting lança a bola na área do Benfica e Artur sai para a defesa.

24' Falta dura de Garay em Montero.

23' Na cobrança fechada, Artur dá um tapa na bola e afasta o perigo.

22' Eduardo tenta cruzar, mas é travado por Matic. Escanteio para o Sporting.

21' O Benfica vai trabalhando a bola no seu campo de ataque.

20' Silva cobra muito forte e a bola vai para fora.

20' Falta de Maxi em Silva.

19' O Sporting permanece minando as tentativas de reação do Benfica.

18' Falta de Montero em Cortez.

17' Luisão joga a bola na área do Sporting e Cédric corta mais uma.

15' QUASE O EMPATE! O Benfica cobra outro lateral com Maxi e Garai acerta a cabeçada, mas para em boa defesa de Rui Patrício!

14' Maxi cobra lateral e Cedric afasta de cabeça.

13' O Benfica tenta a reação com Salvio, que avança seu campo de ataque mas é cortado pela defesa verde e branca.

12' Carrillo tenta o cruzamento, mas Luisão chega para o corte.

10' Montero repete o feito de Jardel e marca em toda as três primeiras partidas da Liga Sagres. O colombiano bom de bola vai dando a vitória parcial ao Sporting!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORTING!!! MONTERO!!!!! Gaitan bateu muito mal a falta e proporcionou contra-ataque para o Sporting. André Martins avançou, tocou para o colombiano, que não desperdiçou! Os Leões estão na frente!

8' CARTÃO AMARELO PARA ROJO, por falta em Gaitan.

6' Falta de André Martins em cima de Cortez.

4' O Sporting vai trabalhando a bola no lado direito do seu campo de ataque.

3' ARTUR! William Carvalho soltou o pé de fora da área e o goleiro benfiquista realiza boa defesa!

2' O jogo começa agitado, com as duas equipes procurando espaços nos seus campos de ataque.

1' Cortez, estreante nos derbys entre Sporting e Benfica, trabalha a bola pela esquerda.

0' BOLA ROLANDO! COMEÇOU! Sporting x Benfica, primeiro grande clássico da Liga Sagres 2013/2014!

15:59 Um minuto de silêncio em memória dos bombeiros que lutaram contra os incêndios que devastaram as terras portuguesas.

15:58 Tudo pronto para o início do jogo.

15:41 O paraguaio Cardozo volta ao Benfica 96 dias depois da final da Taça de Portugal, quando foi afastado por agredir seu técnico, Jorge Jesus.

15:40 BENFICA ESCALADO! Artur, Pereira, Luisão, Garai, Cortez, Matic, Perez, Salvio, Gaitan, Rodrigo, Lima.

15:35 SPORTING ESCALADO! Rui Patrício, Cédric, Maurício, Rojo, Evaldo, Adrien Silva, William Carvalho, André Martins, Carrillo, Fredy Montero, Wilson Eduardo

15:30 No último confronto entre estas duas equipes, o Sporting levou a melhor. Jogando na Luz, na pré-temporada 2013/2014, os Leões venceram as Águias pelo placar de 2 a 1.

15:27 A equipe do Sporting está em campo para o aquecimento.

15:26 A grande novidade para este derby é a presença de Oscar Cardozo, que depois de muito tempo afastado do time benfiquista, foi relacionado para este clássico de logo mais.

15:25 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Portugal! Estamos começando agora a transmissão da terceira rodada da Liga Sagres 2013/2014, e hoje é o dia do primeiro grande clássico do campeonato português! Sporting e Benfica duelarão daqui a pouco, às 16h, no José Alvalade, e você confere todos os detalhes aqui conosco!