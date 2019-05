Kaká acerta retorno ao Milan

No último dia do mercado de transferências, o Milan anunciou a contratação de um de seus maiores ídolos nos últimos anos. Kaká, ex-jogador do Real Madrid, voltará à Milão após quatro temporadas na Espanha.

Segundo a imprensa italiana, o rossonero ofereceu um contrato de dois anos para o jogador, e tentou a liberação gratuita do atleta. Ainda não há o anúncio dos valores da negociação.

A volta de Kaká ao Milan foi anunciada por Adriano Galliani, vice-presidente do rossonero, que tratou o meia de 31 anos como grande presente deste mercado de transferências para a torcida. A negociação se alongou por semanas, mas ganhou força durante a última semana, quando o jogador anunciou que gostaria de deixar o Real Madrid.

Na Espanha, Kaká conviveu com frequentes lesões durante seus quatro anos com a camisa oito do Real Madrid. Contratado em 2009 por 65 milhões de euros, o brasileiro fez 29 gols em 121 partidas oficiais pelos merengues, sendo que na maioria dos duelos entrava no segundo tempo.

Voltando para Milão, o Bambino d'Oro, como era chamado pela torcida, reencontrará o clube onde teve o melhor momento de sua carreira. Após chegar ao San Siro em 2003, vindo do São Paulo por 8.5 milhões de dólares, Kaká fez 272 jogos e 94 gols pelo rossonero.

Ao longo de seis temporadas, Kaká conquistou uma Serie A, uma Supercoppa, um Mundial de Clubes, uma Uefa SuperCup e uma Uefa Champions League, onde foi artilheiro e melhor jogador. Na ocasião, em 2007, Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo.

Caso fique longe das lesões, Kaká deve ser soberano no meio-campo rossonero. Provavelmente com a camisa 22 que se consagrou, o jogador terá a concorrência apenas do jovem Riccardo Saponara, único jogador no elenco do Milan que tem as mesmas características.