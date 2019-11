Análise: Neymar - Real Valladolid

Na primeira vez que teve que entrar em campo sem o seu principal companheiro, Lionel Messi, na vitória por 1 a 0 sobre o Celtic, pela Uefa Champions League, Neymar demonstrou que não teria problemas em assumir a responsabilidade de ser a principal estrela do Barcelona. Entretanto, a grande prova veio na partida do último sábado (05) quando o brasileiro teve atuação de gala na goleada por 4 a 1 sobre o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, e participou diretamente de todos os gols da equipe.



Mapa de calor de Neymar demonstra que o atacante fez a função que normalmente é de Messi

Assumindo a função de “Falso 9”, que costumeiramente é do argentino, Neymar começou a jogada do gol de Xavi e deixou Aléxis Sanchéz na cara do goleiro. Quando teve momentos de um “verdadeiro 9” o camisa 11 iniciou o gol de empate da equipe e finalizou a goleada, anotando o último tento da partida. Além das participações diretas nos gols, a movimentação e troca de posições entre o brasileiro e Cesc Fàbregas foi fundamental para confundir a defesa do adversário.

Quando saia mais para buscar o jogo, Neymar abria espaços para o meia espanhol assumir a função de centroavante da equipe e ocupar os vazios entre as linhas de defesa e meio campo do Valladolid, como é possível ver no frame abaixo.



Neymar aparece para receber e Fàbregas ocupa os espaços na defesa adversária

Contrariando todas as expectativas, quem abriu o placar foram os visitantes. Aproveitando o maior defeito da equipe catalã desde a Era Guardiola, a bola aérea, o Valladolid inaugurou o marcador com Javi Guerra, após cobrança de escanteio. Entretanto, o Barcelona tratou de empatar a partida menos de dois minutos depois. Após lançamento da defesa, Neymar fez a função de pivô, tocou de cabeça para Tello que ajeitou para Sanchéz anotar um lindo gol.



Neymar faz o pivô e ajeita de cabeça para Tello construir a jogada do empate

"Não há um segredo do técnico que explique as virtudes de Neymar. Obviamente há algo a melhorar, mas ele já fez gol, tem dado assistências, é generoso na marcação..." afirmou Tata Martino

Minutos depois, o brasileiro demonstrou aquela que tem sido sua principal característica no começo com o Barcelona, a visão de jogo. Em jogada de contra-ataque, Neymar voltou até o meio de campo, trouxe com ele a marcação de um defensor e achou Tello livre pela ponta-esquerda, mas o atacante espanhol demorou demais para finalizar e a marcação se recuperou.



Neymar atrai a marcação e faz lindo passe para Tello, que perde boa chance

Na grande chance que teve na primeira etapa, Neymar aproveitou lindo passe de Fàbregas, apareceu nas costas da marcação pela direita e finalizou, mas o goleiro adversário fez linda defesa.



Visão de jogo de Fàbregas e velocidade de Neymar quase resultaram na virada catalã

Cada vez mais, Neymar combina beleza com eficiência

Logo nos minutos iniciais do segundo tempo, o brasileiro fez jogada “a lá Messi” pelo meio, driblou três marcadores e serviu Tello na esquerda, que cruzou rasteiro para Xavi tocar com muita categoria para a rede e colocar os catalães na frente.



Individualidade de Neymar resultou no gol que colocou o Barcelona na frente

Dez minutos depois, Neymar apareceu outra vez pelo meio, mas não precisou driblar nenhum marcador para construir a jogada do terceiro gol. O camisa 11 teve apenas que utilizar a sua visão de jogo para servir Aléxis Sanchéz que, de frente para o goleiro, anotou seu segundo gol na partida e praticamente assegurou a vitória do Barcelona.



Neymar sai da grande área e serve Alexis para o chileno anotar seu segundo gol

Entretanto, ainda faltava o gol para coroar a excelente atuação de Neymar. E ele veio poucos minutos depois, quando Aléxis fez linda tabela com Daniel Alves e serviu o camisa 11 que, no melhor estilo centroavante, dominou a bola na marca do pênalti e bateu com muita categoria, no canto do goleiro.



Como centroavante, Neymar define a goleada no Camp Nou

Cada vez mais Neymar vem provando que o seu futuro no Barcelona tem tudo para ser brilhante e, que caso seja necessário, também tem condições de assumir a condição de principal estrela da equipe e acabar com uma “Messidependência”, apontada por muitos especialistas após a eliminação da Uefa Champions League na temporada passada, para o Bayern de Munique.