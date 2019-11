Sorteio do Mundial de Clubes FIFA 2013

16:21 - Com a análise sobre o Mundial de alguns editores da VAVEL Brasil, encerramos nossa transmissão ! Uma boa tarde e obrigado a todos que nos acompanharam! Acesse o portal para ler notícias do futebol brasileiro e internacional. Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Até a próxima!

16:18 - Análise: "Mesmo com a visível mudança no estilo de jogo, não há como o Bayern não ser apontado como grande favorito no torneio. O caminho pelo campeão africano ou asiático deve ser bem facilitado. Em uma possível final, o Atlético precisará estar em seus melhores dias para tentar algum resultado positivo contra os alemães. O problema é que o Galo não mostra tanto futebol desde a primeira fase da própria Libertadores" - Caíque Toledo, editor de futebol internacional da VAVEL Brasil.

16:14 - Análise: "O Atlético-MG entra como favorito caso pegue o Monterrey. É mais time no papel e em campo acho que confirmará isso, mesmo com as ausências de Bernard e Ronaldinho (caso não se recupere de lesão a tempo). O problema está na final, em um provável confronto com o Bayern. Aí o Galo terá que tirar leite de pedra para vencer os alemães. É difícil, mas não impossível" - Márcio Donizete, editor de futebol nacional da VAVEL Brasil.

16:10 - Análise: "A ausência de Ronaldinho Gaúcho, caso confirmada, pode ser um fator que dificulta bastante a vida do Atlético-MG no provável confronto contra o Monterrey, do México. A grande preocupação dos mineiros deve ser o artilheiro chileno Humberto Suazo, maior goleador da história do clube mexicano. Entretanto, o Atlético deve passar até com certa tranquilidade para a grande decisão" - Guilherme Sacco, editor-chefe da VAVEL Brasil.

FOTO: Este será o palco da final do Mundial de Clubes FIFA 2013 e também o local onde o Atlético-MG estreará na competição, diante do Monterrey (MEX), do Auckland (NZL) ou do Raja Casablanca (MAR).

FOTO: Este será o hotel luxuoso que o Atlético-MG ficará hospedado durante sua estadia no Marrocos. São 55 suítes, todas com mais de 75 metros quadrados e sete “Riads”, que são casas típicas marroquinas de alto padrão e luxo, todas com piscinas próprias. O hotel fica em Marrakesh e se chama Palais Selmam, inaugurado em setembro de 2012.

15:58 - A cerimônia oficial da FIFA chega ao fim neste momento em Marrakesh.

15:57 - A expectativa é que o confronto entre Atlético-MG x Bayern de Munique aconteça dia 21 de dezembro, em Marrakesh. Será que o duelo vai ocorrer?

15:55 - Já o caminho do Bayern de Munique (ALE) será teoricamente tranquilo, já que asiáticos e africanos não possuem times técnicos e aparentemente capazes de bater os alemães, que vivem momento espetacular e lideram a Bundesliga e também caminham para a classificação na Uefa Champions League.

15:51 - Ou seja, o caminho do Atlético-MG pode passar por um confronto contra o Monterrey, representante teoricamente mais difícil, já que é um time mexicano e que costuma frequentar o Mundial de Clubes. Mesmo assim, o Galo, caso pegue eles, será favorito.

15:50 - Neste momento, torcedores de cada time dançam música marroquina no palco da cerimônia oficial da FIFA.

15:47 - Portanto: play-off para as quartas de final: Raja Casablanca (MAR) x Auckland City (NZL) – 11/12/2013 – Estádio de Agadir. Quem vencer pega o Monterrey (MEX). O ganhador do confronto enfrenta o Atlético-MG. Do outro lado da chave, o vencedor da Ásia pega o da África, e o ganhador encara o Bayern de Munique (ALE).

15:44 - Já o "Time C" será o Monterrey (MEX), que foi o último clube do pote que restou. na medida em que as equipes são sorteadas, um grito de guerra representando cada continente correspondente é feito no palco.

15:43 - O "Time B" será o campeão africano, ainda indefinido.

15:42 - Três bolas vermelhas estão no pote, e o time campeão asiático foi sorteado como "Time A".

15:42 - Agora o mestre de cerimônia explica como será feito o sorteio.

15:38 - Representantes do Auckland City (NZL) neste momento entram no palco e apresentam uma dança local da Nova Zelândia, o Haka. Eles abrirão o Mundial em 11/12, ao enfrentarem o Raja Casablanca, campeão marroquino. O mestre de cerimônia já apresentou o confronto.

15:33 - "A Fifa considera considera o Mundial de Clubes uma das competições mais importantes do calendário. O governo do Marrocos já tomou as medidas necessárias para fazer do torneio um sucesso. Ingressos, transporte, hotéis. O Mundial de Clubes é uma abertura para eventos futuros", diz Mohhamed Ouzzine, ministro dos Esportes de Marrocos.

15:30 - Neste momento os times participantes (até o momento) estão sendo apresentados no telão!

15:25 - "É muito importante receber o primeiro Mundial no Marrocos. Com equipes importantes como Atlético-MG, o Bayern de Munique, além de Monterrey, do México, o Auckland City, que já se classificou. Desejo boa sorte ao Raja Casablanca, de Marrocos", discursa neste momento Mahamed Rouraoua, do Comitê Organizador do Mundial.

15:24 - A cerimônia oficial já começou e, no momento, há homenagens ao futebol marroquino, anfitrião do torneio.

15:22 - "Está tudo fechado. Na hora que o Atlético-MG chegar não terá um hospede, só diretoria, comissão técnica e jogadores. Isso é bom porque vai ter acessibilidade para nós. Credenciamento de jornalista é por nós. Isso nos dá tranquilidade. Notei aqui que a grande sensação brasileira é o Atlético-MG. Vamos contar com a torcida local", disse o presidente Alexandre Kalil, do Atlético-MG.

FOTO: O logotipo do torneio é esse abaixo. A inspiração para o emblema oficial foram, segundo a FIFA, o zellige (arte ancestral marroquina) e o omoucharabieh (tradicional janela ornamentada das medinas e palácios). As cores utilizadas são as mesmas da bandeira do Marrocos, que recebe pela primeira vez o torneio intercontinental.

15:18 - Disputa de quinto lugar: Jogo 5: Perdedor do jogo 2 x Perdedor do jogo 3 – 18/12/2013 – Estádio de Marrakesh; Disputa de terceiro lugar: Jogo 7: Perdedor do jogo 4 x Perdedor do jogo 6 – 21/12/2013 – Estádio de Marrakesh; Final: Jogo 8: Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 6 – 21/12/2013 – Estádio de Marrakesh.

15:16 - Semifinal: Jogo 4: Vencedor do jogo 2 x Bayern de Munique – 17/12/2013 – Estádio de Agadir; Jogo 6: Vencedor do jogo 3 x Atlético-MG – 18/12/2013 – Estádio de Marrakesh.

15:15 - Quartas de final: Jogo 2: Time A e Time B – 14/12/2013 – Estádio de Agadir; Jogo 3: Raja Casablanca ou Auckland City x Time C – 14/12/2013 – Estádio de Agadir.

15:14 - Play-off para as quartas de final: Jogo 1: Raja Casablanca e Auckland City – 11/12/2013 – Estádio de Agadir (MAR).

VÍDEO: O atual campeão mundial é o Corinthians, que derrotou o Chelsea (ING) por 1 a 0, gol de Paolo Guerrero. Relembre:

15:10 - A sala onde está sendo realizada o sorteio já está movimentada e, em instantes, o sorteio se iniciará!

15:05 - O Atlético-MG estreia somente em 18 de dezembro, no Estádio de Marrakesh.

15:00 - Os times classificados para o Mundial até agora são: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Raja Casablanca (MAR) e Monterrey (MEX). Auckland e Raja se enfrentam na estreia, em 11 de dezembro. O confronto vale vaga nas quartas de final. Os campeões africano e asiático ainda não foram definidos.

14:58 - O clube alvinegro enfrenta o vencedor do confronto entre o "Time C" e o "Vencedor 1". O "Time C" (a ser definido por sorteio) poderá ser o campeão africano, o campeão asiático ou o Monterrey (MEX), campeão da Concacaf. Já o "Vencedor 1" sairá do embate entre Raja Casablanca (campeão marroquino) e Auckland City (campeão da Oceania).

14:55 - E o Galo já está em Marrakesh para acompanhar o sorteio. Confira aqui a expectativa do clube para essa competição.

14:52 - O Atlético-MG será o representante da América do Sul e do Brasil na competição intercontinental. A equipe mineira venceu a Libertadores da América deste ano em cima do Olimpia (PAR) e foi campeã pela primeira vez do torneio.

14:50 - O sorteio está marcado para começar às 15h (horário de Brasília)!

14:47 - Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o sorteio do Mundial de Clubes da FIFA, direto de Marrakesh, em Marrocos, local da competição neste ano.