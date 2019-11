Ibra dá show, marca quatro, PSG goleia Anderlecht e dispara na liderança do grupo C

O PSG segue em fase especial na temporada 2013/14. Na Uefa Champions League não foi diferente e a equipe francesa atropelou mais um adversário nesta quarta-feira (23): o Anderlecht (BEL). Em Bruxelas, no Estádio Constant Vanden Stock, pela terceira rodada, o Paris Saint-Germain massacrou o time belga por 5 a 0 e disparou na classificação do grupo C, com nove pontos, seguindo 100% na campanha. O Anderlecht é lanterna, com ainda nenhum ponto.

Dos cinco gols, o atacante Zlatan Ibrahimovic fez nada mais nada menos que quatro deles, um de letra, e outro em chute considerado de rara felicidade, mas que o sueco tem frequentemente,. O uruguaio Cavani, no segundo tempo, fechou a goleada.

PSG abre 3 a 0 e Ibra faz dois golaços

Aos 17 minutos, Ibrahimovic recebeu de Van der Wiel na entrada da área e só empurrou para as redes, já indicando que os visitantes seriam parada indigesta para o Anderlecht: 1 a 0. Aos 22, a primeira "pintura" da noite: Ibra, avançando na pequena área, recebeu da direita do mesmo lateral holandês e, de letra, fez 2 a 0. O terceiro foi outro golaço: aos 36 minutos, o atacante sueco de 31 anos aproveitou bola mal afastada pela defesa adversária e, de fora da área, pegou chute de primeira e o goleiro Kaminski só saltou para sair na foto mesmo: 3 a 0.

(Foto: Reprodução/Getty Images)

O Anderlecht não esboçava nenhuma reação e só se segurava para não tomar uma goleada histórica em seu estádio. O torcedor belga se sentia honrado em ver um dos grandes atacantes da história do futebol mundial se apresentar de forma espetacular. O resultado contra já nem causava mais raiva nos torcedores.

Na segunda etapa, sueco marca "só" mais um gol e Cavani deixa o dele

Para o segundo tempo, o PSG claramente não quis tirar o pé e quis garantir o resultado fora de Paris. Aos 7 minutos, após falha bizarra belga, o atacante Cavani recebeu livre na área e não teve dificuldades de tirar de Kaminski. Aos 17, Ibra avançou pela direita em velocidade e bateu forte e cruzado para vencer o goleiro do time belga, 5 a 0.

Quatro gols que fazem Ibra passar George Weah, maior artilheiro da equipe francesa na história da Champions League, com sete gols. O centroavante sueco agora tem nove. O atacante brasileiro Lucas Moura, que estaria negociando empréstimo ao São Paulo, começou o jogo no banco de reservas e atuou cerca de 20 minutos. Já Alex, Maxwell, Marquinhos e Thiago Motta foram titulares.

Benfica e Olympiakos ficam no empate e se distanciam do líder PSG

No outro jogo do grupo C, Benfica e Olympiakos (GRE) empataram por 1 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR). Dominguez, no primeiro tempo, aos 29 minutos, fez 1 a 0. O atacante paraguaio Oscar Cardozo livrou a cara dos benfiquistas ao empatar aos 28 do segundo tempo. Com o resultado, ambos os times somam quatro pontos, e brigam pela segunda vaga do grupo C, já que o PSG deverá ficar com a primeira colocação.

Benfica e Olympiakos (GRE) empataram pelo outro jogo do grupo C da Uefa Champions League (Foto: Reprodução/Hugo Correia/Reuters)