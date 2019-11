Resultado Barcelona 2-1 Real Madrid na Liga 2013

Final. Isto é tudo da nossa parte, esperamos que tinham desfrutado com a retransmissão do jogo e convidamos-lhes a seguir toda a informação desportiva no VAVEL.com. Cumprimentos!!

Final. Este resultado deixa ao Barcelona no primeiro lugar com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid que fica terceiro com 22 pontos e dois jogos perdidos contra as duas equipas que vão afrente dele. Lembrar que neste jogo Messi e Cristiano Ronaldo quase não têm aparecido nos 90 minutos e foram outros quem levarom o peso do ataque de ambas equipas.

Final. Neymar e Alexis marcaram os dois golos do Barcelona e Jesé foi o goleador do Real Madrid, num jogo que decideu-se por detalhes. Um penalti para o Real Madrid que o árbitro não apitou e uma bola a barra de Benzema que poderiam ter mudado o resultado e a situação do jogo se chegam a ter um resultado diferente.

Final. F.C. Barcelona 2-1 Real Madrid.

90'+2. Canto para o Barcelona no que pode ser a última jogada do jogo.

90'. Jesé bate a Valdés depois dum grande contraataque do Real Madrid levado por Cristiano.

90'. GOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO!!!

90'. Mais três minutos para acabar o jogo.

88'. O Barcelona tem o jogo na mão, embora na segunda metade foi a Real Madrid quem controlou o jogo. Pelo momento pouco justo o resultado que devia ser de empate.

85'. Khedira outra vez!!! O médio do Real Madrid teve já duas oportunidades, mas não é ele quem deve rematar na equipa madridista.

83'. Grande jogada do Alves e boa defesa do Diego López. Última substituição do jogo, sai Neymar e entra Pedro.

80'. Ataca con tudo o Real Madrid que tem dez minutos para empatar o jogo pelo menos.

78'. Alexis noutra jogada individual e grande lançamento acima do Diego López. Grande golo do chileno.

78'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!

76'. E agora a substituição do Barcelona, sai Iniesta e entra Song. o espanhol estava a ser o melhor dos catalanes no jogo.

75'. Boa jogada agora do Barcelona que acaba num canto para os culés e entra Jesé por Di María no Real Madrid.

74'. Está pronto para entrar Song, bem visto pelo 'Tata' Martino porque o Barcelona precisa de alguém que ajude no médio.

71'. A BARRA!!! Benzema faz um grande remate desde longe que vai direto à barra. Antes um penalti claro do Mascherano sobre Cristiano Ronaldo que podia ter sido também expulso por essa jogada.

69'. Benzema!!! De cabeça remata um bom centro do Marcelo que sai fora, quando se produz a primeira substituição do Barcelona. Sai Fábregas e entra Alexis.

67'. O físico do Barcelona está em queda completa e o Real Madrid rouba a bola com muita facilidade agora, que é o dono da partida.

66'. Erro no control do Di María que podia ficar isolado frente a Valdés.

64'. Mais de quince minutos bons do Real Madrid que está a dominar o jogo, mas o Barcelona ainda consegue superar a pouca pressão dos 'merengues'. Agora cartão amarelo para Marcelo por falta sobre Messi.

60'. Segunda substituição do Carlo Ancelotti, sai Gareth Bale e entra Benzema. O galês estava para uma hora e é isso o que joga.

57'. Valdés!!!! Grande pressão do Modric e o croata lança rápido para Cristiano que falha o remate ante Víctor Valdés. Bale estava isolado noutro lado.

55'. Primeira substituição do Real Madrid, sai Ramos e entra Illaramendi.

54'. Diego López!!! Grande defesa do guarda-redes 'merengue' depois dum remate do Neymar com passe do Iniesta, o melhor do Barcelona hoje.

52'. Neymar é o único que desborda no Barcelona e agora está com dor fora do campo após duma jogada com Cervajal.

50'. Sai com mais intensidade o Real Madrid do balneário e agora criam a primeira ocação clara do segundo período.

46'. Canto para o Real Madrid, o primeiro do jogo, quando saem a aquecer Illara, Benzema e Isco no Real Madrid.

45'. Começou a segunda metade no Camp Nou!!

Intervalo. Já estão prontas as duas equipas sem substituições para o começo da segunda parte. Veremos se o jogo melhora nestes segundos 45 minutos.

Intervalo. Está a ser um jogo muito normal do que acostumam os dois treinadores, já o Newell's do Martino era uma equipa de poucos golos em qualquer baliza e Ancelotti hoje tem apresentado um onze muito defensivo e para jogar ao contraataque, facto que não está a ver-se no relvado.

Intervalo. O Barcelona deve tentar mover a bola com mais velocidade e procurar alguns passes mais profundos, entanto o Real Madrid deveria ter mais calma quando seus jogadores têm a posse da bola e não fazer tantos passes longos. Será provável que Bale saia na segunda parte para que entre outro meio campista ou Benzema e fixar mais as posições no ataque.

Intervalo. Aqui temos o golo do Neymar com a boa jogada o Iniesta:

Intervalo. Fraca exibição das duas equipas que está a ser resolvido por uma jogada individual do Iniesta e um remate com sorte do Neymar. Pouco Barcelona e um pouco menos do Real Madrid.

Intervalo. F.C. Barcelona 1-0 Real Madrid com golo do Neymar.

45'. Cartão amarelo para Bale por entrar com o pé muito alto antes de que o árbitro apite o final da primeira metade.

43'. Khedira!!! Chegou desde atrás e Valdés faz uma boa defesa. Os jogadores do Real Madri pedem penalti, a bola deu no braço do Mascherano de forma involuntaria.

39'. Comprida jogada do Barcelona que não encontrou em nenhum momento o último passe. Antes Carvajal fiz falta sobre Neymar que o árbitro não viu e podia ter sido admoustação para o madridista.

35'. Cartão amarelo para Adriano por uma forte falta sobre Cristiano.

30'. A posse da bola está mais equilibrada do que parece: Barcelona 54% - 46% Real Madrid.

28'. Muito movimento nas posições de Di María, Cristiano e Bale. Nenhum mantém-se muito tempo no mesmo lugar agora que o Real Madrid tem mais a posse da bola.

24'. Outro falho na defensa do Real Madrid e o Barcelona está perto de fazer o segundo. Despois Bale tentou surpreender desde mesmo longe, mas a bola saiu muito alta.

22'. Jogo tranquilo para o Barcelona, o Real Madrid não está a fazer grande coisa com a bola e também não consegue sair rápido ao ataque para surpreender ao rival.

20'. Messi!!! Falhou isolado frente ao guarda-redes 'merengue'.

18'. Jogada individual do Iniesta que dentro da grande área passa para Neymar e o 'carioca' remata com sorte para bater ao Diego López. a bola golpeou no Varane antes de entrar.

18'. GOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO!!!!

17'. Neymar!!! Seu lançamento foi fácil para Diego López, mas o extremo conseguiu sair de três homens antes de lançar a baliza.

16'. Boa combinação do Real Madrid que está tentando nos último minutos manter mais a posse da bola e o cruzamento do Carvajal é curtado pelo Valdés.

15'. Bale!!! Dúvidas na defesa do Barcelona quando tinham que despejar uma bola na frontal e o galês rematou à baliza com perigo.

13'. Cartão amarelo agora para Ramos por uma obstrução sobre Neymar, a segunda falta do espanhol sobre o brasileiro.

11'. Primeira grande jogada da partida que acabou com uma bola fácil para Diego López depois duma boa combinação de cinco jogadores do Barcelona.

10'. Muito horizontal o jogo do Barcelona e pouca paciência do Real Madrid quando tem a posse da bola. Grande respeito entre as duas equipas.

7'. Falta de Busquets e primeiro cartão amarelo do jogo. A falta foi por atrás, mas não parecia para que o culé recebera a admoestação.

4'. Fora de jogo de Neymar que cortou um lançamento do Fábregas. A posse de bola é do Barcelona e o trabalho de pressão do Real Madrid consegue pôr difícil aos culés a criação do jogo, mas veremos quanto dura esta intensidade.

2'. O Barcelona tenta fazer seu jogo habitual e o Real Madrid vai a pressionar para sair ao contraataque.

0'. Começa o jogo!!!!

16:59. Finalmente será Ramos quem ocupe o meio do campo, Bale será quem começe de avanzado e Cristiano Ronaldo na banda.

16:58. Já estão os jogadores a cumprimentar-se sobre o relvado quando os adeptos cantam o hino do Barcelona e mostram um mosáico que diz "FORZA TITO".

16:55. As duas equipas estão nos balneários, prontos para sair a um estádio Camp Nou completamente cheio e também pronto para o começo do jogo

16:45. Faltam quince minutos para o começo do jogo e as equipas ainda estão com exercícios de aquecimento. Lembremos como está a classificação antes do começo do jogo.

16:35. Temos de ver como está fisicamente Piqué, que esteve com problemas durante a semana após do jogo da Champions League e hoje vai jogar de início com Mascherano no centro da defensa do Barcelona.

16:30. Cristiano Ronaldo vai ser o homem mais adiantado do Real Madrid e é que o português leva 6 jogos consecutivos marcando contra o Barcelona no Camp Nou. Já no jogo contra a Juventus o treinador italiano provou com estes três Bale, Di María e Cristiano nos lugares mais avançados da equipa.

16:25. Outras das notícias importantes do jogo é que Carlo Ancelotti deixou fora dos 18 homens convocados a Morata, que viajou com a equipa mas finalmente fica fora junto a Jesús, Casemiro e Nacho.

16:20. Pela sua parte o Barcelona finalmente joga com Piqué no centro da defensa e com Fábregas no lugar do Alexis no extremo direito. O resto da equipa é o de costume, com Xavi, Iniesta, Messi, Neymar e Fábregas a zona ofensiva.

16:10. Finalmento os madridista vão jogar com Ramos, mas parece que será no centro da defensa e o Real Madrid jogará com um 5-4-1. Com Bale e Di María nas bandas e sem Benzema de avançado, será Cristiano Ronaldo o jogador referência no ataque. Isso explica a entrada do Carvajal no lateral no lugar do Arbeloa.

16:04. E também temos o onze do F.C. Barcelona:

Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Adriano; Sergio Busquets, Xavi, Iniesta; Messi, Neymar, Fàbregas.

16:00. O onze do Real Madrid está confirmado, vão a sair com:

Diego López; Carvajal, Varane, Ramos, Pepe, Marcelo; Khedira, Modric; Di María, Cristiano, Bale.

15:55. Segundo o canal espanhol Canal +, o Benzema não vai sair do início no Real Madrid e falam também da possibilidade que o defesa Sergio Ramos joga-se no médio e não no centro da linha defensiva. Carlo Andelotti já disse durante a semana que tinha decidido o onze há dias.

15:20. Na baliza do Real Madrid a polémica vem porque o ídolo Iker Casillas não está a ser titular e isso tem dividida à bancada. Na verdade Diego López está a mostrar um grande nível e é o guarda-redes de Ancelotti para a Liga, entanto o campeão do Mundo será o encarregado de defender a baliza na Champions e na Taça do Rei. Também têm sido importantes as declarações do Iker nesta semana sobre a possibilidade de sair do clube se a situação se mantém ao longo da época.

15:00. Este clássico vem marcado também pela situação das balizas das duas equipas. Por um lado está Víctor Valdés que já confirmou que não vai a prolongar seu contrato com o Barcelona e que a partir do Janeiro vai negociar com outros clubes para a época 2014/15, pelo que o clube culé começou a procura dum novo guarda-redes para as próximas épocas. A baixa do Valdés para a próxima época não é pouca coisa, depois de dez anos sendo um fixo nos onzes blaugranas, pode-se afirmar que é o primeiro guarda-redes que tem continuidade na baliza catalana desde Zubizarreta.

14:50. Pelo último, dentro destes duelos está o que vão a protagonizar os treinadores. Ambos têm recebido críticas neste começo de época, principalmente porque as exibições das duas equipas têm defraudado aos adeptos dos clubes. No caso do Real Madrid, os maus resultados obtidos durante uma parte do começo da época fizeram que essas críticas foram mais fortes, entanto no Barcelona se julgam as novas ideias que o Martino quer impor para não fazer tão previsível o jogo da sua equipa.

15:45. Vamos agora a desfrutar de alguns dos grandes momentos dos dois melhores jogadores do mundo nos clássicos.

14:40. Outro dos focos importantes é o debute nos clássicos do galês Gareth Bale e do Brasileiro Neymar. A estrela 'carioca' já está integrado no sistema do jogo do Barcelona, sem chegar aos números goleadores que conseguiu no Santos está a ser uma peça chave no sistema do Martino. Seu trabalho para a equipa tem surpreendido à maior parte dos seus novos companheiros do balneário. No lado contrário encontra-se o jogador britânico, que ainda não entrou ao 100% nos planos do novo treinador madridista, pois chegou à capital espanhola com pouco treinamento e sofreu uma lesão no aquecimento do jogo contra o Atlético e teve que realizar uma mini pre-época durante o período de jogos internacionais.

14:20. Há três grandes duelos neste Barcelona x Real Madrid, o primeiro tem como protagonistas ao dois grandes cracks. Cristiano Ronaldo quer recuperar o caminho dos golos contra o clube catalão, contra quem soma 12 golos em 22 jogos. Além doss bons números que tem marcados na presente época com 15 golos nos 12 jogos disputados até o momento com os madridistas. Pela sua parte, Lionel Messi está saindo duma lesão muscular que o teve de três semana fora dos campos de futebol. Voltou no passado fim de semana contra Osasuna, jogou os 90 minutos contra o Milan na Champions e agora quer recuperar as boas sensações marcando ao eterno rival, a quem já marcou 18 vezes nos 25 jogos contra o Real Madrid.

14:10. Primeiro lembremos como estão cada um na classificação da Liga BBVA, com o Barcelona na cimeira, 25 pontos e sem conhecer a derrota na época atual. Entanto o Real Madrid está no terceiro lugar com 22 pontos e só uma derrota em todas as competições, contra o Atlético no Bernabéu. Desta forma o clube 'merengue' pode passar aos culés se ganha na tarde de hoje, ao tempo que os Barcelona pode dar um forte golpe na moral do grande rival.

14:00. Chega o Clássico espanhol, F.C. Barcelona x Real Madrid no estádio Camp Nou!! O jogo entre os grandes colossos do futebol mundial, com novas estrelas nas duas equipas e com a estreia do 'Tata' Martino e Carlo Ancelotti nos bancos neste duelo espanhol. Sejam bem-vindos a VAVEL.com para seguir minuto a minuto este grande jogo do futebol.