Pelo placar mínimo, Bayern vence o Viktoria Plzen fora de casa

O Bayern de Munique dominou o Viktoria Plzen, mas conseguiu ‘apenas' uma vitória simples por 1 a 0, no Struncovy Sady Stadion, na República Tcheca, nesta terça-feira, pela quarta rodada do grupo D da Uefa Champions League. O resultado construído graças a um gol de Mandzukic foi o suficiente para o time alemão manter o 100% de aproveitamento e se garantir nas oitavas de final.

O triunfo deixa os atuais campeões isolados na liderança da chave com 12 pontos. O Manchester City, que bateu o CSKA Moscou, chegou a nove pontos e também se classificou para a próxima fase. Os russos, com três pontos, e os tchecos, ainda zerados, estão eliminados e lutam apenas por uma vaga na Liga Europa.

Par o duelo desta terça-feira, Guardiola teve uma grande ausência para a partida, o holandês Robben, que sofre com problemas musculares. Além disso, o técnico poupou a zaga titular (Dante e Boateng) para as entradas de Van Buyten e Conteno. Gotze, que tem se destacado nos últimos jogos, foi escalado como ‘falso 9', assim Mandzukic ficou como opção no banco, entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória com seis minutos após ter ido ao gramado.

Depois de passar os 90 minutos sem sequer dar uma finalização, o Viktoria Pilsen, dessa vez, impôs algum risco ao Bayern, até criou a primeira chance e equilibrou o número de finalizações no primeiro tempo: nove contra sete

No entanto, os bávaros tiveram as melhores ocasiões de gol, sendo que Schweinsteiger chegou a acertar a trave, e ainda controlaram a posse de bola (63 e 37%) ao final da etapa inicial. Apesar dos números a favor, o atual campeão europeu não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

Sem conseguir transformar o controle da partida em gol, Guardiola mexeu em seu time e colocou Javi Martínez e Mandzukic nas vagas de Schweinsteiger e Muller aos 14 minutos. As mudanças se mostraram precisas. Afinal, seis minutos mais tarde, os alemães abriram o placar justamente com um dos substitutos. Lahm fez cruzamento na área, Mandzukic apareceu completamente livre e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Kozacik.

Os bávaros seguiram controlando a posse de bola, criando muito mais do que o adversário, mas, já com os objetivos cumpridos, não conseguiram ampliar a vantagem, e o placar de 1 a 0 seguiu até o apito final.

Com três de Negredo e dois de Aguero, City vence e também garante classificação

A chance de eliminar a sina dos vexames das últimas duas temporadas embalou o Manchester City nos primeiros minutos. A equipe inglesa pressionou o CSKA e inaugurou o placar logo aos 3minutos. O argentino Sergio Aguero cobrou pênalti com categoria, deslocou o goleiro Igor Akinfeev, e promoveu o primeiro momento de festa do torcedor no Etihad Stadium. Pouco depois ele fez mais um em belo giro na área. Ainda na primeira etapa, Aguero deu assistência para Negredo aumentar. No final da primeira etapa, Doumbia aproveitou cochilo da defesa e diminuiu.

O susto segundos antes do intervalo serviu para o Manchester City retomar o forte ritmo nos primeiros minutos da etapa final. Logo aos 6minutos, Álvaro Negredo tratou de encerrar qualquer chance de reação dos russos. O espanhol aproveitou assistência do francês Samir Nasri para marcar o quarto. Depois, o CSKA descontou novamente com Doumbia, de pênalti, mas nos acréscimos Negredo fez mais um definindo a goleada dos citizens.