Juventus x Real Madrid, Uefa Champions Leagu

19:36 Com o resultado, o Real Madrid perde os 100% de aproveitamento na Uefa Champions League, mas ainda lidera o Grupo B com 10 pontos. A Juve alcança o terceiro empate em quatro jogos e ocupa a última colocação do grupo com apenas três pontos. Apesar da última posição, a Velha Senhora ainda depende só dela para se classificar, basta vencer os dois próximos jogos, contra Copenhague e Galatasaray, que tem quatro pontos.

93' FINAL DE JOGO NO JUVENTUS STADIUM! Apita Howard Webb e a partida está encerrada. Juventus e Real Madrid protagonizaram um excelente jogo e terminaram empatados em 2 a 2. Vidal e Llorente marcaram para os donos da casa e Cristiano Ronaldo e Gareth Bale foram as redes pelos merengues.

90' SERÃO TRÊS DE ACRÉSCIMO!

89' Quagliarella arrisca de fora e Casillas encaixa

87' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS! Sai Llorente Entra Giovinco

86' Torcida da Juventus canta e tenta empurrar a sua equipe em direção a vitória.

85' Pirlo faz lançamento espetacular para Quagliarella, que sai na cara do gol. Mas a jogada é parada por impedimento, corretamente marcado.

FOTO: Gareth Bale comemora o seu gol, o segundo do Real Madrid

80' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS! Sai Carlitos Tévez Entra Quagliarella

80' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Benzema Entra Jesé Rodriguez

80' SALVA BONUCCI! Cristiano Ronaldo ganha do Barzagli pela esquerda e cruza rasteiro na direção de Sergio Ramos, mas o zagueiro italiano corta de carrinho e salva a Juve

FOTO: Llorente cabeceia para marcar o segundo gol da Juve

77' ESPALMA CASILLAS! Tévez arrisca de fora da área e obriga o goleiro espanhol a fazer boa defesa

FOTO: Cristiano Ronaldo toca na saída de Buffon e marca o primeiro gol do Real Madrid

75' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Gareth Bale Entra Dí Maria

72' PLANTÃO DA RODADA: De pênalti, Doumbia diminui. Manchester City 4 x 2 CSKA

70' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai Xabi Alonso Entra Ilarramendi

VÍDEO: Llorente empata para a Juve



69' PLANTÃO DA RODADA: Ibrahimovic empata para o PSG e Mandzukic abre o placar para o Bayern sobre o Viktoria Plzen

FOTO: Cristiano Ronaldo e Benzema celebram o primeiro gol do Real

68' PLANTÃO DA RODADA: Surpreendentemente, o Andelercht abre o placar sobre o PSG, em Paris

67' BENZEMA PERDE GRANDE CHANCE! Modric faz belo passe para o francês, que tira Barzagli da jogada e tenta tocar no ângulo esquerdo de Buffon, mas a bola passa ao lado da trave

VÍDEO: Gareth Bale marca o gol da virada merengue





66' GOOOOOOOOOOOL DA JUVE, A VELHA SENHORA TÁ VIVA! Cáceres faz lindo cruzamento da direita, Llorente aparece nas costas de Varane e empata o jogo no Juventus Stadium. QUE JOGÃO!

61' GOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID, É A VIRADA MERENGUE! Cristiano Ronaldo faz jogada pelo meio e toca para Gareth Bale, o galês domina, vai pra cima de Asamoah, invade a grande área e solta a bomba de perna esquerda, sem chance nenhuma para Buffon!

59' Ô, CARLITOS! Tévez recebe pelo meio, dá uma linda caneta no marcador mas finaliza muito mal e isola.

57' BLITZ DA JUVE! Pogba cruza rasteiro da esquerda, Marchisio desvia na pequena área e Casillas faz uma linda defesa. No rebote, o próprio camisa 8 tenta mandar pro gol mas a zaga salva quase em cima da linha. Impressionante!

VÍDEO: Cristiano Ronaldo empata o marcador no Juventus Stadium



55' XABI ALONSO NO TRAVESSÃO! Após rebote de bola cruzada na grande área, o volante espanhol emendou um lindo chute de perna esquerda e carimbou o travessão de Buffon. O Real Madrid vai em busca da virada!

54' PLANTÃO DA RODADA: Negredo marca o seu segundo gol na partida. Manchester City 4 x 1 CSKA

51' É o oitavo gol de Cristiano Ronaldo nesta fase de grupos, empatando o recorde de Van Nistelrooy, Inzaghi e Crespo. E ainda faltam dois jogos. Quem segura o português?

51' GOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Cáceres faz bobagem na saída de bola, entrega de graça para Benzema, que faz linda enfiada de bola para Cristiano Ronaldo. Cara a cara com Buffon, o português não perdoa e empata o marcador!

FOTO: Vidal abre o placar para a Juventus cobrando pênalti

46' QUASE BALE! Galês recebe lançamento pela direita e emenda um bom chute de primeira, mas a bola vai pra fora

45' Nenhuma das equipes fez alterações para a segunda etapa!

45' RECOMEÇA A PARTIDA NO JUVENTUS STADIUM!

FOTO: Vidal é abraçado por seus companheiros após abrir o placar no Juventus Stadium

18:42 PLANTÃO DA RODADA: Doumbia diminuiu para o CSKA. Agora, City 3 x 1 CSKA

FOTO: Um dos principais jogadores da primeira etapa, Carlitos Tévez deu cinco passes que criaram oportunidades para a Juventus, incluindo o que se transformou no pênalti sofrido por Pogba (Squawka)

FOTO: Estatísticas de ambas as equipes na primeira etapa (Squawka)

18:33 O Real Madrid começou melhor na partida, controlando as ações e a posse de bola pelos primeiros dez minutos, mas a Juventus se acertou na partida, cresceu muito dentro de campo e dominou o primeiro tempo, criando muitas oportunidades e o placar só não é mais elástico graças a excelente atuação de Iker Casillas.

VÍDEO: Cobrando pênalti, Arturo Vidal abre o placar para a Juventus!





46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO JUVENTUS STADIUM! Com gol de Arturo Vidal cobrando pênalti, a Juve vai vencendo o Real por 1 a 0

45' ISOLOU CRISTIANO! Bale faz boa jogada pela esquerda e cruza rasteiro para o português quase na pequena área. Atrapalhado por Benzema e de perna esquerda, Cristiano isola a bola por cima da meta de Buffon!

44' CARTÃO AMARELO PARA PIRLO! Volante italiano comete falta dura em Gareth Bale e recebe a punição.

43' Quase a resposta do Real. Xabi Alonso cobra falta para a grande área e Barzagli salva a Juve

40' GOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Vidal cobra o pênalti com perfeição, no ângulo esquerdo de Casillas, que chegou a acertar o canto mas nada pode fazer. 1 a 0 Juventus!

39' CARTÃO AMARELO PARA VARANE! Pelo pênalti cometido

39' PÊNALTI PARA A JUVENTUS! Tévez faz linda enfiada de bola para Pogba, o francês chega antes de Varane que, com um carrinho, derruba o volante dentro da grande área e Howard Webb aponta a marca da cal.

38' Pirlo cobra escanteio, Casillas sai mal, a bola fica pipocando na grande área merengue e Bonucci tenta uma meia bicicleta, mas isola

38' CASILLAS! Vidal arrisca de longe e Casillas faz boa defesa. No rebote, Tévez pega mal na bola e fica apenas com um escanteio

37' Com quase 40 minutos de jogo, a posse de bola é extremamente equilibrada: 50% para cada lado (Squawka)

FOTO: Carlitos Tévez divide com Khedira

35' Com o cartão recebido, Modric é desfalque certo da equipe merengue para a próxima partida da Uefa Champions League, contra o Galatasaray

34' CARTÃO AMARELO PARA MODRIC! Croata faz falta forte em Pogba no meio de campo e recebe o cartão amarelo.

32' QUASE BALE! No contra-ataque, Benzema serve Gareth Bale e o galês domina a bola pela direita, corta pro meio e chuta com perigo!

31' PRESSÃO ITALIANA! Juventus marca a saíad de bola dos merengues e não deixa a equipe espanhola respirar, retomando a bola no campo de ataque e criando boas oportunidades. Agora foi a vez de Vidal bater para Casillas defender.

30' PLANTÃO DA RODADA: Negredo faz o terceiro do Manchester. City 3 x 0 CSKA

29' Cáceres cruza para a grande área, Llorente divide com Varane, a bola sobra para Casillas e o atacante vai ao solo. Torcida bianconeri reclama muito no Juventus Stadium

27' MILAGRE DE CASILLAS! Tévez faz lindo cruzamento para Marchisio que, na pequena área, cabeceia com força para o chão, mas o goleiro espanhol faz um milagre para evitar o gol da Juventus. Inacreditável!

FOTO: Llorente sobe para dividir bola com o zagueiro Varane

24' Pirlo arrisca da entra da área e a bola passa longe. O italiano reclama de desvio de Pepe, mas a arbitragem marca apenas tiro de meta para o Real Madrid

23' Cristiano Ronaldo comete falta, reclama com Howard Webb e recebe uma advertência do árbitro inglês

22' Tévez faz boa jogada pela esquerda e cruza na cabeça de Vidal, que desvia para fora

21' Vidal arrisca de fora da área, mas a bola sai fraca e Casillas agarra sem dificuldades

18' PLANTÃO DA RODADA: Agüero marca o seu segundo gol e o Manchester City faz 2 a 0 sobre o CSKA

18' PLANTÃO DA RODADA: No Grupo C, o Olympiakos abre o placar contra o Benfica

18' Cristiano Ronaldo divide com Barzagli, fica no chão e reclama falta. Torcida italiana aproveita para pegar no pé do português

16' SALVA MARCELO! Após cruzamento de Pogba, Pepe desvia contra a própria meta e Casillas faz linda defesa. No rebote, Marchisio chega batendo e, com o goleiro caído, o lateral brasileiro trava o adversário de maneira providencial!

15' Em quinze minutos de partida, a posse de bola se divide em 56% para o Real Madrid, contra 44% da Juventus (Squawka)

12 DEFENDEU BUFFON! Gareth Bale rouba a bola de Cáceres dentro da grande área, corta para a perna direita e bate firme, obrigando Buffon a fazer boa intervenção

11' Carlitos Tévez domina pela esquerda, parte pra cima da marcação e vai ao solo dentro da grande área, pedindo pênalti. Howard Webb manda a partida seguir.

9' QUASE O PRIMEIRO GOL! Na primeira chegada com perigo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo carrega pela direita, bate cruzado e a bola tira tinta da trave de Buffon!

8' Asamoah cruza para a grande área, Casillas sai mal, mas Marcelo alivia

FOTO: O mosaico da torcida italiana antes da partida

7' PLANTÃO DA RODADA: No outro jogo do Grupo B, o Copenhage faz 1 a 0 sobre o Galatasaray

5' PLANTÃO DA RODADA: De pênalti, Agüero faz Manchester City 1 x 0 CSKA

4' Pogba domina na intermediária e arrisca de longe, mas não leva perigo ao gol de Casillas

4' O Real Madrid mantém a posse de bola, troca passes e a torcida da Juventus faz pressão, mas o controle da partida até aqui é totalmente dos visitantes

0' ROLA A BOLA, COMEÇA A PARTIDA NO JUVENTUS STADIUM!

17:44 VÍDEO: A festa da torcida bianconeri antes do apito inicial

17:43 Torcida da Juve exibe um belo mosaico durante a execução do hino oficial da Uefa Champions League!

17:42 As duas equipes sobem para o gramado do Juventus Stadium, falta pouco para o início da partida!

17:38 Torcida da Juventus faz uma linda festa cantando o hino do clube antes das duas equipes subirem ao gramado

17:38 FOTO:Comparação entre as duas grandes estrelas das equipes, Carlitos Tévez e Cristiano Ronaldo, nesta temporada até aqui (WhoScored)

17:32 FOTO: Estatísticas de ambas as equipes até aqui na Uefa Champions League (Squawka)

17:30 FOTO: Jogadores da Juventus fazem o trabalho de aquecimento para o jogão de logo mais

17:25 VÍDEO: Jogadores do Real Madrid aquecem no gramado do Juventus Stadium

17:20 Caso marque um gol na partida de hoje, Cristiano Ronaldo irá empatar o recorde de gols de um mesmo jogador na fase de grupos da Uefa Champions League, com duas partidas ainda a se disputar. Os únicos jogadores que alcançaram a marca de oito gols na primeira fase da competição européia foram Ruud Van Nistelrooy (2004/05), Fillipo Inzaghi (2002/03) e Hernán Crespo (2002/03)

17:20 FOTO: O Real Madrid irá utilizar pela primeira vez o seu terceiro uniforme nesta temporada. Com a cor laranja, ele foi lançado essa semana pelo clube

17:17 INFOGRÁFICO: O desempenho do Real Madrid quando sai na frente jogando fora de casa na história da Champions League

17:10 O Real Madrid pode garantir a classificação para as oitavas de final na partida de hoje. Caso vençam, os espanhóis estão classificados independente dos outros resultados. Em caso de empate, é necessário que o Galatasaray seja derrotado pelo Copenhague

17:08 Com sete gols em três partidas, Cristiano Ronaldo é o principal artilheiro da Uefa Champions League e é a grande preocupação da defesa bianconeri, que não conta com Chiellini, expulso na última rodada

17:05 FOTO: Jogadores do Real Madrid sentem o clima do estádio algumas horas antes da partida

17:00 FOTO: Llorente comemora o seu gol contra o Real Madrid na primeira partida

17:00 FOTO: Cristiano Ronaldo comemora um de seus gols na partida do Santiago Bernabéu

16:50: VÍDEO: Melhores momentos da vitória por 2 a 1 do Real Madrid sobre a Juventus na terceira rodada da Uefa Champions League





16:47 FOTO: Todas as partidas desta terça-feira da UEFA Champions League. Todas começam às 17h45, horário de Brasília

16:46 FOTO: Entrada do Juventus Stadium, em Turim, pronta para receber os clubes (Reprodução / Twitter)

16:45 REAL MADRID CONFIRMADO: Casillas, Sergio Ramos, Varane, Pepe, Marcelo, Xabi Alonso, Khedira, Modric, Bale, Cristiano, Benzema.



16:45 JUVENTUS CONFIRMADA: Buffon; Caceres, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Vidal, Pirlo, Pogba; Marchisio, Llorente, Tevez.

16:45 A Velha Senhora não perde dos merengues jogando em casa há 51 anos! A última vez que os espanhóis foram até a Itália e saíram com vitória sobre a Juve foi em 14 de fevereiro de 1962. Di Stefano marcou o único gol da vitória por 1 a 0

16:45 Com nove pontos vencidos em nove disputados, o Real Madrid lidera com folga o Grupo B. Já a Juventus conquistou apenas dois pontos até aqui na competição e ocupa a terceira colocação do grupo, dois pontos atrás do Galatasaray, que enfrenta o Copenhague também nesta terça-feira

16:45 Howard Webb será o responsável pelo apito no Juventus Stadium, auxiliado pelos compatriotas Michael Mullarkey e Darren Cann.



16:45 No primeiro encontro entre as equipes nesta temporada, no Santiago Bernabéu, os espanhóis contaram com dois gols do craque Cristiano Ronaldo para vencer a Velha Senhora por 2 a 1. O gol italiano foi marcado por Fernando Llorente.

16:45 Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha e em tempo real o jogaço entre Juventus e Real Madrid, válido pela quarta rodada do Grupo B da UEFA Champions League.