Goleando, Juventus vence Napoli em grande duelo da rodada na Itália

INCIDENCIAS : Partida válida pela 12ª rodada da Serie A do campeonato italiano, disputada no Juventus Stadium de Turim.

A décima segunda rodada da Serie A italiana se encerrou nesta tarde com dois jogos. Em Turim, a Juventus recebeu e venceu o Napoli de goleada para manter a caça a Roma e a vice-liderança isolada na competição devido ao gol de Llorente e obras primas de Pirlo e Pogba ... Em Florença, a Fiorentina voltou a vencer em casa derrotando a Sampdoria graças a mais uma grande atuação de Giuseppe Rossi em partida marcada por monólogo dos mandantes até a parte final da segunda etapa, quando a Samp voltou no jogo com Gabbiadini mas insuficiente para buscar o empate.

Com início explosivo, a Juventus, empurrada pelos seus torcedores, chegava firme já no primeiro ataque em jogada trabalhada que acabou com chute de Pogba exigindo grandíssima defesa de Reina. No escanteio curto rolado para trás, Isla chutou, Tévez desviou e a bola acabou sobrando para Llorente levemente adiantado mas com posicionamento ruim, o auxiliar não levantou a bandeira e o espanhol comemorou seu segundo gol na Serie A. 1 a 0 Juventus.

Jogando melhor, a Juve seguiu perto da área azul e quase marcou o segundo com Bonucci de cabeça mas Reina fez defesa maravilhosa, salvando o time do sul de um prejuízo maior ainda antes dos dez minutos de jogo.

O Napoli pouco a pouco subia ao ataque, avançando no campo defensivo do time do norte e conseguiu bom arremate com Insigne aos 20, firme defesa para Buffon. No lance seguinte, Higuaín acabou conseguindo bom giro sobre Ogbonna mas o forte chute foi sem a devida direção.

O jogo finalmente se equilibrou sem ninguém desbancando na posse de bola e o Napoli chegou mais uma vez e Insigne tentou belo chute cruzado, sem perigo absoluto de gol, mas exibindo a sua criatividade. A Juve chegou minutos depois com Llorente em cruzamento de Isla para forçar mais uma defesa de grande posicionamento de Reina. Mas a tréplica napolitana saiu com Insigne em grande chute de longa distância que assustou Buffon.

Sem alterações, o Napoli buscava desde o início o empate e conseguia chegar na intermediária sempre com perigo, crescendo de maneira constante no jogo. Insigne voltou a gerar perigo em linda cobrança de falta que acabou sendo espalmada por Buffon novamente. A Juventus voltou a aumentar a intensidade e Vidal exigiu defesa de Reina que espalmou para Tévez bater fraco e nas mãos do goleiro espanhol.

O jogo seguia quente e faltoso apesar de a arbitragem tomar decisões vistas como polêmicas pela equipe azul, que chegou em chute de Hamsik batendo na rede pelo lado de fora aos 64 de jogo.

A grande chance acabou saindo em jogada espetacular da Juve, com toques rápidos desde a defesa, deixando Vidal na cara do gol. Todavia, Reina fechou bem o canto e o chileno bateu na rede pelo lado de fora, deixando o técnico Antonio Conte com a mão na cabeça.

A partida finalmente teve a rede voltando a balançar e com um lance genial: Andrea Pirlo voltou a marcar na competição em cobrança de falta de jeito que é habitual para o ex-jogador do Milan. Cobrança no ângulo de Reina que nada pode fazer a partir do momento que a bola passou pela barreira aos 74 de jogo, frenando a reação partenopei.

O Napoli não deixava de tentar e Hamsik achou Insigne novamente que bateu de canhota e exigiu defesa fenomenal de Buffon no próprio canto. Mas o lance seguinte acabou fechando o jogo de jeito para os visitantes: Pogba recebeu de Vidal na entrada da área para dominar e na meia altura chutar forte, com efeito e deixar Reina no chão para fazer o terceiro da Juventus, fechando o placar em Turim; 3 a 0 Juventus apesar das tentativas do Napoli até o último minuto.

_________

Em casa, a Fiorentina recebeu a Sampdoria em Florença e voltou a vencer em casa para encostar mais nos rivais na busca pelas vagas na UEFA Champions League. Diante da sua torcida, a Viola fez logo 2 a 0 antes dos vinte minutos com Giuseppe Rossi, um de pênalti e outro em lindo chute da entrada da área no ângulo do goleiro brasileiro Angelo Da Costa.

O monólogo do time mandante seguiu por grande parte do jogo, que sem sustos garantia o resultado da Fiorentina sobre a Samp. Entretanto a equipe de Gênova reabriu o jogo em forte chute cruzado de Gabbiadini para reviver os visitantes para o final do jogo, quando Wszolek teve grande chance de empatar a um minuto do fim mas com sustos, a Fiorentina conseguiu os três pontos com este 2 a 1 em casa.

Resutados da 12ª rodada:

Genoa 2 x 0 Hellas Verona

Atalanta 2 x 1 Bologna

Chievo 0 x 0 Milan

Cagliari 2 x 1 Torino

Parma 1 x 1 Lazio

Roma 1 x 1 Sassuolo

Catania 1 x 0 Udinese

Internazionale 2 x 0 Livorno

Fiorentina 2 x 1 Sampdoria

Juventus 3 x 0 Napoli