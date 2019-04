A espetacular fase de Giuseppe Rossi

Já estamos quase no fim do ano e podemos ter uma certeza na Serie A 2013-14: Giuseppe Rossi, atacante da Fiorentina, está no seu ápice como jogador e vem se afirmando como o melhor atacante desta temporada. Desde a contusão de seu parceiro de ataque, Mario Gómez, Rossi vem roubando a cena no time de Firenze e tornando-se o principal jogador da Fiorentina em campo. Até agora, o jogador de 26 anos é artilheiro isolado da Serie A com 11 gols, três gols a mais que o vice-artilheiro, Alessio Cerci, do Torino, com oito. E a tendência daqui para frente é marcar ainda mais gols.

Antes de ser contratado pela Fiorentina, Rossi sofreu com constantes lesões que atrapalharam no seu rendimento no Villarreal, seu ex-clube. Em outubro de 2011, aos 25 anos na época, o atacante sofreu uma grave lesão que o tirou de vários jogos no Villarreal, e, quando voltou, se lesionou novamente e viu sua equipe ser rebaixada no Campeonato Espanhol, além de ter perdido a chance de disputar a Eurocopa de 2012. Giuseppe Rossi deixou o Submarino Amarelo no dia 4 de janeiro de 2013, com 88 gols marcados em 192 partidas, rumo à Itália para assinar com a Fiorentina. E parece que em Firenze ele conseguiu se reerguer de tantas lesões sofridas na Espanha.

Dono dos dois gols que deram a vitória para a Fiorentina frente à Sampdoria, no último domingo, por 2 a 1, Rossi vem trazendo bons frutos para a Viola. O camisa 49, com sua fase esplêndida, tem ajudado a Fiorentina na busca de uma vaga para as competições européias e até mesmo em busca do terceiro scudetto do time Gigliatti – atualmente a Fiorentina está na quinta colocação da Serie A com 24 pontos. Mas não pense que Rossi faz tudo sozinho na Fiorentina. Logo depois da lesão de Mario Gómez, o técnico da Viola, Vincenzo Montella, foi obrigado a mudar de esquema tático e implantou um 4-3-3 tornando Rossi o jogador referência na frente, auxiliado por Cuadrado e Joaquín. Entretanto, como todo artilheiro precisa de seu garçom, o jogador que vem consagrando o artilheiro da Serie A até o momento com seus passes milimétricos é o espanhol Borja Valero. Dono de uma visão de jogo espetacular, Valero é um dos melhores passadores da Serie A atualmente, além de ser o jogador que mais deixou Rossi cara a cara com o goleiro adversário nesta temporada.

Um fato relevante é que Rossi voltou a ser convocado para a seleção italiana de Cesare Prandelli. Porém, como a imprensa e os jornalistas italianos pedem a volta da lenda da Roma, Francesco Totti, à squadra azzurra depois de liderar os giallorossi à liderança da Serie A e ganhar 10 jogos seguidos, o canhoto de 26 anos terá que continuar fazendo os seus gols e melhorar, se quiser uma vaga na Copa do Mundo de 2014. Mas está no caminho certo. Com tudo isso, não podemos deixar de mencionar um fato: Rossi fez a torcida Viola esquecer muito mais rápido do que esperado a saída do montenegrino Stevan Jovetic, que saiu rumo ao Manchester City em julho deste ano. Agora, com Mario Gómez voltando de lesão, vamos acompanhar se Montella escalará os dois artilheiros no 4-3-3 (com Rossi aberto pela esquerda e Gómez de centroavante) ou pode haver a mudança para o antigo 3-5-2 – que dificilmente acontecerá.