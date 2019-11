Com jogadores apenas de times nacionais, México atropela Nova Zelândia e se aproxima da Copa 2014

O México entrou em campo nesta quarta-feira (13) pela repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo pressionada pela torcida em buscar a vaga para o Mundial. O adversário foi a Nova Zelândia no Azteca e os mexicanos massacraram por 5 a 1, podendo até perder por três gols de diferença que estarão no Brasil em 2014. Os gols dos "Tequilas" foram de Peralta (2), Aguilar, Jimenez e Rafa Márquez, enquanto James marcou o único dos neozelandezes.

Para o jogo diante dos "All Whites", reformulação total no elenco e no treinador. Miguel Herrera (campeão do Torneio Clausura com o América (MEX) e o quarto treinador nestas eliminatórias) estreou e chamou a atenção na hora de convocar: excluiu os jogadores dos times estrangeiros e deu prioridade apenas aos atletas de equipes mexicanas.

Os considerados "estrelas" Chicharito Hernández, do Manchester United; Giovani dos Santos, do Villarreal (ESP); Ochoa, do Ajaccio (FRA) e Andrés Guardado, do Valencia (ESP), não foram convocados. A decisão causou polêmica, mas no gramado do Azteca funcionou. A seleção tequila não só derrotou os neozelandeses como goleou com facilidade. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (20), em Wellington.

Apesar de lance polêmico, México pressiona e abre 2 a 0 no primeiro tempo

Com a base mexicana representada por jogadores do América (MEX), no primeiro tempo o México não se intimidou e apertou a Nova Zelândia, que jogou recuada (característica da equipe oceânica). E quase aos 17 minutos os comandados de Miguel Herrera fizeram 1 a 0, mas o goleiro Moss tirou a bola em cima da linha, em lance que gerou protesto, como pode ser visto abaixo.

(Imagem: Reprodução/ESPN México)

Porém o lance não fez falta para os Tequilas, que fizeram o primeiro gol aos 31 minutos com Aguilar, aproveitando atrapalhada de Moss e Durante e colocou a bola na rede com liberdade. Oito minutos depois, mais um do México: Jimenez, bem posicionado, recebeu passe de Peña, de cabeça, e na pequena área mandou para o gol: 2 a 0.

"Porteira abre" e mexicanos goleiam neozelandeses

Na etapa final a postura foi a mesma: México pressionando e a Nova Zelândia defendendo. E logo no segundo minuto a vantagem se ampliou: Layún cruzou e Peralta, dentro da área, completou para o gol. Os neozelandeses não conseguiam esboçar reação e só assistiam os mexicanos atacarem.

Depois dos 30 minutos, mais dois gols: aos 34, novamente Peralta marcou, dessa vez de cabeça, após cruzamento de Jimenez; já aos 38, o zagueiro veterano Rafa Márquez fez o dele. Quando tudo parecia festa, James conseguiu marcar o gol de honra da Nova Zelândia, 5 a 1 placar final, e a vaga do México que parecia ameaçada, tem tudo para ser confirmada daqui a uma semana.

Jogadores comemoram um dos gols mexicanos em cima dos neozelandeses (Foto: Reprodução/Reuters)