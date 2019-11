O “Fantasma de 50” já está no Brasil

Todo brasileiro sabe o que foi o “Maracanazo”. Na primeira Copa do Mundo disputada em solo tupiniquim, em 1950, Brasil e Uruguai decidiram a competição em um Maracanã lotado, com cerca de 200.000 espectadores e a vitória dos donos da casa era dada como certa em todo o planeta, mas quem venceu foram os uruguaios.

Como as primeiras Copas do Mundo ainda não tinham finais como hoje, a fase final foi disputada em um grupo com quatro equipes: Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. Na última rodada, disputada em 16 de julho, a seleção canarinho recebeu a Celeste Olímpica precisando de apenas um empate para conquistar o título de campeã mundial. A confiança do povo brasileiro era tanta que durante a manhã, horas antes do jogo se iniciar, a comemoração já acontecia nas ruas do Rio de Janeiro.

A partida começou como o esperado, com o Brasil pressionando os uruguaios e atacando o tempo todo. Entretanto, a forte defesa Celeste impedia as ações brasileiras e o 0 a 0 foi mantido até o final do primeiro tempo. No início da segunda etapa, Friaça abriu o marcador em favor do Brasil e o título não era nada além de uma certeza para o povo brasileiro. Mas não para o Uruguai. Comandados pelo capitão Obdulio Varela, os uruguaios empataram o jogo aos 21 minutos, com Schiaffino.

A virada veio aos 34 minutos, quando Ghiggia invadiu a área pela direita e chutou forte, cruzado, vencendo o goleiro Barbosa, que viria a ser decretado como o grande vilão daquela partida. Com o resultado, o Uruguai se transformou no campeão mundial daquele ano e calou o Maracanã de uma forma jamais repetida em toda a história do futebol mundial.

Na noite desta quarta-feira (20), o Uruguai carimbou o seu passaporte para a disputa da Copa do Mundo de 2014, que será disputada aqui no Brasil, após empatar sem gols com a Jordânia, no Estádio Centenário - na primeira partida, os uruguaios venceram por 5 a 1, fora de casa. Aproveitando o “Maracanazo”, a Puma, empresa que fornece material para a seleção celeste lançou uma campanha publicitária para avisar aos brasileiros que o “Fantasma de 50” já desembarcou no país e é bom os brasileiros ficarem de olho nele.

Além da campanha publicitária da fornecedora, a seleção uruguaia aproveitou a partida com a Jordânia para homenagear o Maracanazo e o atacante Ghiggia, herói daquele 16 de julho de 1950. Confira no texto do excelente Impedimento como foi, clicando aqui.