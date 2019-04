Borussia vence Napoli e assume a 2ª colocação do Grupo F

PARTIDA VÁLIDA PELA QUINTA RODADA DO GRUPO F NA PRIMEIRA FASE DA LIGA DOS CAMPEÕES, DISPUTADA NO ESTÁDIO SIGNAL IDUNA PARK. PÚBLICO: 65.829.

Finalmente, após três derrotas seguidas, o Borussia Dortmund voltou a vencer. Jogando em casa contra o Napoli, nesta terça-feira (26), pela quinta rodada do grupo F na primeira fase da Uefa Champions League, a equipe alemã venceu os italianos por 2 a 1. No outro jogo do grupo, o Arsenal, em casa, bateu os franceses do Olympique de Marseille, e disparou na liderança.

Pressionados com a má sequência de jogos, os donos da casa tinham que buscar a vitória; caso houvesse um empate e o Arsenal - lider da chave - ganhasse o Olympique, seriam eliminados. Com essa vitória, a situação melhora para os alemães. Isso porque o clube tem a vantagem em caso de empate triplo na liderança da chave e só precisará vencer o já eliminado Olympique de Marselha na última rodada para se garantir nas oitavas de final.

O Napoli fica em situação mais tensa. Agora, precisa vencer o Arsenal por três gols de diferença para ficar com a vaga, levando em conta que o Borussia vença o Olympique na França.

Pressão alemã e marcação cerrada dos italianos

O time da casa tomou a iniciativa desde cedo. Com maior posse de bola, a equipe aurinegra ia para o ataque mas eram sempre surpreendidos com a marcação napolitana. Assim, o jogo ficava disputado e truncado, sem boas chances de abrir o placar. Mas aos 13 minutos, em cobrança de escantei, Fernández puxou Lewandowski na área e a arbitragem marcou pênalti. Marcos Reus foi para a cobrança e converteu.

Nesse mesmo lance, Higuaín levou cartão amarelo por reclamação em relação à marcação do pênalti. Fernández também levou cartão amarelo, mas pela falta que levou ao lance da penalidade. O Borussia continuou mandando no jogo e o Napoli sentiu o gol.

Por mais de 10 minutos, o Napoli tomou posse do jogo. Aos 29, Callejón recebeu um passe em cima do zagueiro Durm, fintou e chutou cruzado. Na trave. Reconhecendo o momento no jogo, o Dortmund tratou de reequilibrar a partida. Aos 33, Mkhitaryan chutou forte e Reina fez grande defesa. Dois minutos depois, o goleiro voltaria a trabalhar em lance desperdiçado por Lewandowski. Klopp conseguiu fazer com que a equipe mantesse a vantagem até a etapa complementar

Defesas vulneráveis e emoção em lances de contra-ataque

A segunda etapa se iniciou com lances rápidos de contra-ataque, o que trazia vulnerabilidade para ambas zagas. Enquanto Mkhitaryn levava perigo de um lado, Higuaín desperdiçava boas chances do outro.

O segundo gol saiu apenas aos 15 minutos do segundo tempo. Marcos Reus serviu Kuba Blaszczykowski, que não desperdiçou a chance de deixar o Borussia ainda mais confortável no marcador. O Napoli, por sua vez, ensaiou uma reação aos 26 da etapa complementar, com Insigne na saída de Weidenfeller, mas a resposta dos anfitriões veio em seguida.

Sete minutos mais tarde, Aubameyang recebeu do artilheiro polonês Lewandowski, balançou as redes e definiu o resultado: 3 a 1 para o Borussia Dortmund, que segue vivo na Liga dos Campeões e agora depende apenas de suas próprias forças para chegar à segunda fase da competição continental.