Sem ao menos estrear, Pintado deixa Botafogo-SP e treinará o Cruz Azul (MEX)

O Cruz Azul (MEX) terá um técnico brasileiro a partir dos próximos dias. Pintado, que tinha acabado de assumir o Botafogo-SP para a disputa do Campeonato Paulista de 2014, viajará para acertar sua transferência ao time mexicano e deixou a equipe de Ribeirão Preto após apenas quatro dias de trabalho.

Em nota oficial, o Pantera confirmou a informação, porém não citou o clube para onde Pintado vai. "O técnico Pintado não é mais o técnico do Botafogo. Na noite desta sexta-feira (6), ele pediu demissão, após receber proposta irrecusável para trabalhar no exterior. Novo treinador será anunciado nas próximas horas", informou o comunicado.

Neste ano, o comandante havia levado o estreante Penapolense para as oitavas de final do Paulistão, o que chamou a atenção de outros clubes, inclusive do Botafogo-SP, que havia acertado sua chegada em outubro, quando treinava o São Caetano, mais tarde rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a proposta irrecusável fez Pintado se desligar do clube paulista e voltar ao futebol mexicano.

No país norte-americano, em 2010, o técnico comandou o Club León (MEX), além de, nos tempos de jogador, ter atuado no próprio Cruz Azul em 1993 e em 1996. Suas boas passagens pelo time quando atleta e seu histórico como treinador pesaram na decisão da diretoria do Cruz. Aos 48 anos, o comandante substituirá Guillermo Vázquez, demitido na última terça-feira (3), e treinará seu 21º clube na carreira. Como jogador, Pintado foi campeão mundial com o São Paulo em 1992.

Pintado quando era jogador do Cruz Azul em 1996 (Foto: Reprodução)

O treinador substituto já foi contratado pelo Botafogo-SP e será apresentado nesta segunda-feira (9), mas seu nome não ainda foi revelado. O favorito é Wagner Lopes, técnico da Ferroviária-SP, e que livrou o São Bernardo do rebaixamento no Paulista de 2013. Compondo o grupo B, o Pantera estreia no Estadual diante do São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio.