Com quebra de recorde de Ronaldo, Real Madrid vence na Dinamarca

Já garantido no primeiro lugar, os espanhóis do Real Madrid foram a Dinamarca enfrentar os locais do Copenhagen, que buscavam a vitória para tentar vaga na UEFA Europa League mas com um golaço de Modric e um de Cristiano Ronaldo, os merengues voltaram a sua casa com os três pontos e o primeiro posto folgado no grupo B da UEFA Champions League.

O Copenhague recebeu o Real Madrid e mesmo com toda a pressão inicial dos dinamarqueses, foi o campeão do grupo que abriu o marcador em jogada individual do croata Modric que recebeu passe na frente da área e fintou a defesa para arrematar no ângulo do goleiro Wiland congelando ainda mais os torcedores do time da capital dinamarquesa que voltou ao ataque em busca da vitória parasonhar com o terceiro posto.

O time do técnico Carlo Ancelotti relaxou em os torcedores empurraram o campeão da Dinamarca sobre o gigante europeu que foi tranquilamente fazendo seu jogo em busca dos melhores contra ataques. Já na segunda etapa, o zagueiro Pepe apareceu no ataque para tocar após cruzamento de Marcelo deixando o português Cristiano Ronaldo livre para marcar o gol de número 800 do Real nas competições europeias, além do recorde de gols na fase de grupos da competição com o nono gol em seis jogos.

Mesmo jogando como visitante, o Madrid seguiu criando as grandes chances e poderia ter feito mais em muitos contra ataques e principalmente em uma penalidade perdida justamente pelo novo recordista nos minutos finais, quando Wiland fez tranquila defesa pela displicente cobrança do camisa 7, que poderia ter ampliado tal recorde.