Galliani formaliza contratação de Honda: “Ele vestirá a camisa 10”

Especulado desde o começo da temporada no Milan, Keisuke Honda, meio-campista japonês, foi finalmente oficializado como jogador dos rossoneri e vestirá a camisa número 10, que não tinha dono desde a saída do holandês Clarence Seedorf.

O vice-presidente do clube, Adriano Galliani, anunciou a formalização de Honda em entrevista à Sky Sports Italia: “Agora nós podemos revelar o segredo: Honda é oficialmente um jogador do Milan. Ele vestirá a camisa número 10”, afirmou.

O meia de 27 anos chegará ao Milan em janeiro livre de custo, visto que seu contrato com o CSKA termina no final deste ano. No entanto, os tifosi rossoneri podem levar algum tempo para vê-lo em ação com a camisa rossonera. “Ele (Honda) será nosso a partir do dia 3 de janeiro, mas eu não sei se ele vai jogar antes do dia 6. Se ele não estiver pronto, então ele vai jogar somente no dia 12, contra o Sassuolo”, explicou Galliani.

Honda já tinha manifestado o desejo de se tornar um jogador do Milan há muito tempo. No mês passado, o japonês postou uma foto no Instagram (rede social para compartilhar fotos) com a camisa do Milan dizendo “transferência em janeiro”. Por fim, Galliani elogiou o brasileiro Kaká, que irá jogar ao lado do japonês no provável esquema tático 4-2-3-1 . “Ele é decisivo. Eu me lembro que na Copa do Mundo na Alemanha (em 2006), fui ver todos os jogos do Brasil e me lembro que ele renovou contrato com o Milan em um hotel alemão”, disse.