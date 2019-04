Sorteio define confrontos da Uefa Champions League

O sorteio das oitavas de final da Uefa Champions League reservou confrontos espetaculares entre favoritos ao título da competição. O Barcelona de Neymar e Messi enfrentará o Manchester City, time que teve o segundo melhor desempenho da história dos classificados na segunda posição do torneio e que vem numa crescente impressionante na Premier League. A primeira partida está marcada para 18 de fevereiro, uma terça-feira, no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Atual campeão, o Bayern de Munique de Pep Guardiola também não terá vida fácil nas oitavas-de-final. Os bávaros vão enfrentar a forte equipe do Arsenal, líder da Premier League e que conta com Mezut Özil para comandar o seu forte meio de campo. As duas equipes se enfrentaram nessa mesma fase na última temporada e os alemães venceram por 3 a 1 na Inglaterra e, após a derrota por 2 a 0 em casa, se classificaram pelo número de gols marcados fora de casa. O jogo de ida será dia 19 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres.

Único italiano classificado para as oitavas-de-final, o Milan de Kaká também não terá vida fácil na competição. Os milaneses enfrentarão a forte equipe do Atlético de Madrid, equipe que divide a liderança do Campeonato Espanhol com o Barcelona, ficando na segunda posição apenas por um gol de saldo e que conta com o atacante Diego Costa em plena forma. A primeira partida será dia 19, no San Siro, em Milão.

O Paris Saint-Germain de Lucas e Ibrahimovic terá um confronto equilibrado. Os franceses enfrentarão o Bayer Leverkusen, segundo colocado na Bundesliga. O jogo de ida está marcado para o dia 18, na Alemanha. Atual vice-campeão, o Borussia teve sorte e enfrentará o time com pior campanha entre os classificados, o Zenit do brasileiro Hulk. O confronto terá início no dia 25 de fevereiro, na Rússia.

Melhor equipe da fase de grupos, o Real Madrid também não deverá se complicar nas oitavas-de-final. Os merengues enfrentarão os alemães do Schalke 04, equipe muito instável e que não vive seus melhores momentos na Bundesliga. O primeiro jogo será dia 26 de fevereiro, na Alemanha. O Manchester United também deve ter vida tranquila. Os Red Devils enfrentarão o Olympiakos, da Grécia.

O Chelsea deve ter pela frente um confronto bastante equilibrado, mas é leve favorito. Os comandados de José Mourinho enfrentarão o Galatasaray, da Turquia, equipe que eliminou a tradicional Juventus na fase de grupos e que conta com dois ex-pupilos do treinador português: Sneijder, um dos principais responsáveis pela conquista do técnico na Uefa Champions League de 2009/10, com a Internazionale, e Didier Drogba, ex-Chelsea.

As partidas de volta serão disputadas apenas em março, nos dias 11, 12, 18 e 19. Logo depois, no dia 21, será feito o sorteio das quartas-de-final. Em 11 de abril, conheceremos os confrontos das semifinais. A aguardada final será no dia 24 de maio, no Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa, capital de Portugal.

Manchester City x Barcelona Olympiakos x Manchester United Milan x Atlético de Madrid Bayer Leverkusen x PSG Galatasaray x Chelsea Schalke 04 x Real Madrid Zenit x Borussia Dortmund Arsenal x Bayern de Munique

*Times em negrito fazem a segunda partida em casa