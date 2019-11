Análise tática: Raja Casablanca

Nesta quarta-feira, às 17h30 (Brasília), em Marrakesh, no Marrocos, o Atlético Mineiro inicia a sua caminhada em busca do inédito título do Mundial Interclubes contra o Raja Casablanca, time da casa. Favorito para o confronto, o time brasileiro terá que tomar cuidado com o sistema ofensivo dos marroquinos, mas poderá se aproveitar das falhas defensivas da equipe africana para construir o placar.

Apesar de ampla favorita para o confronto, a equipe mineira tem que ter atenção com o ataque adversário, de muita velocidade e qualidade na troca de passes e na visão de jogo. Já a defesa peca muito nas bolas aéreas e costuma cometer muitas faltas na entrada da área, criando oportunidades para o Galo aproveitar a qualidade aérea de seus jogadores.

Qualidade no ataque

O Raja Casablanca é uma equipe que valoriza a posse de bola, tenta trocar passes no campo de ataque e criar suas jogadas pelas laterais, sendo muito forte na bola área ofensiva. Além de trabalhar bem a bola no setor ofensivo, os marroquinos demonstram qualidade na hora de inverter as jogadas e pegar as marcações de surpresa, como é possível ver no frame abaixo. Após tocar bastante a bola pela esquerda, a equipe inverte o jogo e acha um espaço na defesa do Monterrey.

O gol da classificação na primeira partida, contra o Auckland City, da Nova Zelândia, aos 46 minutos do segundo tempo resume muito bem o que é o Raja Casablanca no setor ofensivo. Muito toque de bola, infiltração de Karrouchy pela ponta-esquerda, cruzamento para a grande área, força na bola aérea e muita, mas muita dedicação.

Por ser o representante do país-sede, o Raja Casablanca também conta com a força da sua torcida e, por conta disso, não desiste de nenhuma jogada. A intensidade dos atacantes também é um dos fatores que o Galo tem que ficar de olho aberto.

Mohsine Moutaouali, camisa 5 e capitão da equipe marroquina, é o homem a ser marcado no meio de campo do Raja Casablanca. Com uma visão de jogo apurada e uma boa técnica para fazer lançamentos, o volante é o principal criador da equipe e deve ser anulado para facilitar o trabalho do Atlético.



A torcida será uma das principais armas do Raja Casablanca (Foto: Victor Canedo)

Outra coisa que o Atlético Mineiro tem que ter é atenção nas bolas paradas. Além da qualidade em levantamentos para a grande área, o Raja costuma cobrar as faltas assim que elas são marcadas, explorando principalmente a velocidade de Iajour e a desatenção da defesa adversária.

Caso entre em campo achando que a vitória está garantida e se lançando ao ataque em busca da goleada, o Galo também pode ter problemas. A velocidade dos meias e dos atacantes do Raja pode ser explorada nos contra-ataques e trazer problemas para Léo Silva e Réver.

Muitos problemas na defesa

Se o ataque do Raja Casablanca demonstrou qualidade acima do esperado, o mesmo não pode se dizer da defesa, o calcanhar de Aquiles da equipe africana. Mesmo tendo em Askri um goleiro seguro, o sistema defensivo, principalmente o miolo de zaga, dos marroquinos erra demais e demonstrou muita fragilidade.

Se a preferência por tocar a bola no campo de ataque é uma qualidade, na defesa ela é um problema. Mesmo com pouca qualidade para exercer a saída de bola pelo chão, o Raja Casablanca insiste nessa jogada e, quando submetido a um pouco mais de pressão, tende ao erro.

Quando o adversário tem o domínio da bola no seu campo de defesa, o Raja não costuma pressionar por completo. Apenas um dos dois atacantes pressiona o homem da saída de bola e os outros jogadores do ataque encaixam nos adversários para tentar evitar o passe.



A pressão ocorre apenas no homem da saída de bola, o resto do time encaixa individualmente

Quando a equipe adversária tem o domínio da bola no campo de ataque, o Raja Casablanca costuma marcar com duas linhas de quatro e o encaixe individual por setor. Isso é, cada um “acompanha o seu”, mas sem abandonar o seu setor. No frame abaixo, é possível observar que o lateral-esquerdo sai para acompanhar o homem que recebe a bola e deixa um espaço enorme à suas costas, que pode ser aproveitado pela velocidade dos jogadores do Galo, como Diego Tardelli, Júnior César e Marcos Rocha.

Se a bola aérea ofensiva pode levar perigo, a marcação do Raja durante os cruzamentos pode ser o melhor caminho para o Atlético Mineiro alcançar o seu objetivo. A equipe marroquina não tem muita noção de marcação e acaba cometendo muitas faltas na lateral da grande área, criando muitas oportunidades para o adversário. Com a qualidade aérea de jogadores como Leonardo Silva, Réver e Jô, além dos cruzamentos precisos de Ronaldinho Gaúcho, o Galo tem muita possibilidade de anotar gols na bola parada.

O Raja Casablanca não deve complicar muito a vida do Atlético Mineiro, mas é preciso muita atenção e, principalmente, saber aguentar a pressão da torcida adversária para evitar um vexame e manter o sonho do título mundial vivo.